Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο το Snapchat για την προστασία των ανηλίκων

Έρευνα για το Snapchat καθώς υπάρχουν υποψίες ότι δεν προστατεύει επαρκώς τα παιδιά

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπαίνει από σήμερα το κοινωνικό δίκτυο Snapchat, προκειμένου να εξεταστεί αν η πλατφόρμα προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους στο διαδίκτυο, με βάσει τους κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά επισήμως έρευνα, διότι υποψιάζεται ότι το Snapchat -ιδιαίτερα δημοφιλές στους εφήβους- δεν προστατεύει επαρκώς τα παιδιά από επικοινωνία με χρήστες με κακόβουλες προθέσεις, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ή η στρατολόγηση για εγκληματικές δραστηριότητες.

Υποψιάζεται, επίσης, ότι το Snapchat ενδέχεται να εκθέτει τα παιδιά σε πληροφορίες για την πώληση παράνομων προϊόντων όπως ναρκωτικά ή προϊόντων των οποίων η πώληση απαγορεύεται σε ανήλικους όπως αλκοόλ, ηλεκτρονικά τσιγάρα και vapes.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή επικεντρώνει την έρευνά της στο θέμα της ηλικίας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι το Snapchat -με περίπου 97 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ- δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, παρόλο που οι υπηρεσίες του προορίζονται για άτομα άνω των 13 ετών, ούτε αξιολογεί επαρκώς κατά πόσο οι χρήστες είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών.

Η έρευνα της Επιτροπής επικεντρώνεται στο λεγόμενο «grooming», δηλαδή την προσέγγιση ανηλίκων από ενήλικες που προσποιούνται ότι είναι ανήλικοι, καθώς και στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λογαριασμού, όπως η σύσταση φίλων μέσω της λειτουργίας «εύρεση φίλων» και οι ενεργοποιημένες ειδοποιήσεις, οι οποίες ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας. Επιπλέον, εξετάζεται κατά πόσον τα εργαλεία ελέγχου περιεχομένου εμποδίζουν αποτελεσματικά την πρόσβαση ανηλίκων σε πληροφορίες για παράνομες πωλήσεις.

social media - κινητό

Η Επιτροπή μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, Χάνα Βιρκούνεν, δήλωσε: «Το Snapchat δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) επιβάλλει υψηλά πρότυπα ασφαλείας για όλους τους χρήστες. Μέσω αυτής της έρευνας, θα εξετάσουμε προσεκτικά εάν αυτή η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία μας».

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει διεξοδική έρευνα, περιλαμβάνοντας συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων, αιτήματα για πληροφορίες στο Snapchat και πιθανές συνεντεύξεις ή επιθεωρήσεις.

Η Επιτροπή μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα, να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης και να εξετάσει δεσμεύσεις του Snapchat για την επίλυση των προβλημάτων. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε προκαταρκτικά πως οι πλατφόρμες Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos παραβιάζουν τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), επειδή δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από την έκθεση σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

«Το μήνυμα είναι πολύ σαφές: εάν αυτές οι πορνογραφικές πλατφόρμες θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν στην Ευρώπη, πρέπει να έχουν θεσπίσει μέτρα για να επαληθεύουν πραγματικά την ηλικία των χρηστών τους», εξήγησε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χάνα Βιρκούνεν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τέσσερις πλατφόρμες δεν αξιολόγησαν επαρκώς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι χρήστες και δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού της πρόσβασής τους. Όπως επισημαίνεται, η απλή επιβεβαίωση ηλικίας με ένα κλικ («είμαι άνω των 18») δεν θεωρείται επαρκές μέτρο προστασίας, ενώ εργαλεία όπως προειδοποιήσεις περιεχομένου, θόλωση εικόνων και ενδείξεις «μόνο για ενήλικες» δεν κρίνονται αποτελεσματικά.

Οι πλατφόρμες αυτές έχουν πλέον το δικαίωμα να εξετάσουν τον φάκελο της υπόθεσης και να απαντήσουν γραπτώς στα προκαταρκτικά πορίσματα. Εάν η Επιτροπή καταλήξει οριστικά σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε παρόχου, καθώς και περιοδικές χρηματικές ποινές.

Η υπόθεση εντάσσεται στην επίσημη διαδικασία που ξεκίνησε η Επιτροπή στις 27 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της εφαρμογής του DSA για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

