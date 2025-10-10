Γιατί η Κομισιόν βάζει στο στόχαστρό της τα Snapchat, YouTube, App Store και Google Play

Αφορμή είναι τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση αυτών των εφαρμογών από παιδιά πολύ μικρής ηλικίας στην Δανία

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Snapchat, το YouTube, το App Store της Apple και το Google Play βρίσκονται στο επίκεντρο διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ.

Η ανακοίνωση ήρθε από τη Δανία, με αφορμή ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία της χώρας σχετικά με τη χρήση αυτών των εφαρμογών από παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

Στη Δανία, περίπου το 50% των παιδιών ηλικίας 10-11 ετών έχουν πρόσβαση στο Snapchat, παρότι αυτό παραβιάζει τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Παρομοίως, στη Γαλλία σχεδόν το 50% των εφήβων 11 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά το YouTube, παρά τους όρους που θέτει η ίδια η πλατφόρμα. Επίσης, τα app stores της Apple και της Google χρησιμοποιούνται από παιδιά κάτω των 13 ετών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις αυτών των υπηρεσιών.

Γιατί ανησυχεί η Κομισιόν;

Η Κομισιόν εκφράζει τεράστια ανησυχία, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση των πλατφορμών με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Στο Snapchat, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα καπνίσματος, στο YouTube εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο, ενώ στα app stores μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογές που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, η Επιτροπή διενεργεί έρευνες και για άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, το Facebook και το Instagram, με σκοπό να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους με τον DSA και την καλύτερη προστασία των χρηστών, ιδίως των ανηλίκων, απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου. Η νομοθεσία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των χρηστών, τη ρύθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και την αντιμετώπιση φαινομένων παραπληροφόρησης και επιβλαβούς περιεχομένου στα ψηφιακά μέσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πρωτοπορία όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία της ψηφιακής οικονομίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον στο διαδίκτυο, προστατεύοντας τις ευπαθείς ομάδες, ιδίως τα παιδιά, από ανεπιθύμητες επιπτώσεις και απειλές.

