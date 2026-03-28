«Πιες χυμό ροδιού για να χτυπήσεις το Τελ Αβίβ με μεγαλύτερη ακρίβεια» - Nέα AI ανάρτηση του Ιράν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το Ιράν ξαναχτύπησε στον πόλεμο του διαδικτύου. Αυτή τη φορά η Πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική σε νέα χλευαστική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποδεικνύει ότι η κατανάλωση χυμού ροδιού βοηθά στη βελτίωση της ακρίβειας στόχευσης κατά του Τελ Αβίβ.

Στην ανάρτηση, η ιρανική Πρεσβεία έγραψε: Η σημερινή διασκεδαστική ανάρτηση - «Πιες χυμό ροδιού για να χτυπήσεις το Τελ Αβίβ με μεγαλύτερη ακρίβεια»

Το κλιπ AI δείχνει έναν Ιρανό στρατιώτη να κινείται με ένα skateboard σε έναν δρόμο ενώ πίνει χυμό. Στην ίδια σκηνή, τα στρατιωτικά φορτηγά φαίνονται σταθμευμένα στη μία πλευρά του δρόμου, ενώ στο βάθος φαίνεται και ένας πύραυλος να απογειώνεται.

Πριν από δύο ημέρες, ομοίως, ένα κλιπ τεχνητής νοημοσύνης 54 δευτερολέπτων κυκλοφόρησε επίσης από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Μία εκδίκηση για όλους», που δείχνει πολέμους και φρικαλεότητες που συνδέονται με τις ΗΠΑ, μαζί με έναν πύραυλο που χτυπά το Άγαλμα της Ελευθερίας.

