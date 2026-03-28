Tελευταίο καρέ από κάμερα ασφαλείας ή ΑΙ; Ο Χαμενεΐ 23 λεπτά πριν πεθάνει viral στο διαδίκτυο

Μια φωτογραφία που δεν έχει επαληθευτεί και η οποία φέρεται να απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης Al Mayadeen, η φωτογραφία δημοσιεύθηκε από την Τεχεράνη και πληροφορίες θέλουν να τραβήχτηκε από κλειστό κύκλωμα μόλις 23 λεπτά πριν ο Ιρανός ηγέτης σκοτωθεί κατά τη διάρκεια κοινών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο γραφείο του στις 28 Φεβρουαρίου.

Η εικόνα, η οποία φέρεται να είναι η τελευταία φωτογραφία του Ιρανού ηγέτη, τον δείχνει να κάθεται σε μια καρέκλα στο γραφείο του και να διαβάζει.

Η αυθεντικότητα της εικόνας δεν έχει επιβεβαιωθεί και αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι η εικόνα θα μπορούσε να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας AI, αμφισβητώντας πώς θα επιβίωνε το υλικό CCTV μετά τα θανατηφόρα χτυπήματα.

Οι υποψίες για την αυθεντικότητά της ενισχύονται από το γεγονός ότι το δίκτυο διέγραψε την εν λόγω ανάρτηση, λίγο αργότερα.

Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και αρκετούς άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, προκαλώντας στα αντίποινα της Τεχεράνης.

Διαβάστε επίσης