Πάσχα με ρίζες στις Σταυροφορίες στη Φλωρεντία: Το εντυπωσιακό έθιμο με την «Έκρηξη της Αμάξης»

Το Scoppio del Carro είναι μια παράδοση αιώνων, όπου ένα πύρινο περιστέρι δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Η στιγμή της «Έκρηξης της Αμάξης»

Η Φλωρεντία φιλοξενεί μία από τις πιο συναρπαστικές πασχαλινές παραδόσεις παγκοσμίως. Πρόκειται για το Scoppio del Carro, που μεταφράζεται ως η «Έκρηξη της Αμάξης», ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων που λαμβάνει χώρα σε ένα από τα αρχιτεκτονικά «κοσμήματα» του πλανήτη. Κάθε Κυριακή του Πάσχα, μια άμαξα αιώνων, γεμάτη πυροτεχνήματα, τυλίγεται στις φλόγες και το φως, προσφέροντας ένα θέαμα που κόβει την ανάσα. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν σχετικά βίντεο, ο τρόπος με τον οποίο πυροδοτείται η άμαξα είναι μια εξίσου καθηλωτική ιεροτελεστία.

Η «πτήση» της Colombina

Κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό (Duomo), ο Καρδινάλιος ανάβει την Colombina, έναν μικρό μηχανισμό σε σχήμα περιστεριού που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Το «περιστέρι» διατρέχει ένα μακρύ σύρμα που ξεκινά από την κορυφή της Αγίας Τράπεζας, διασχίζει τον κυρίως ναό και εξέρχεται από τις θύρες του Καθεδρικού, όπου περιμένει η άμαξα. Εκεί, πυροδοτεί τα πυροτεχνήματα απελευθερώνοντας έναν καταιγισμό χρωμάτων, πριν επιστρέψει με ταχύτητα πίσω στο εσωτερικό του ναού.

Μια παράδοση από την εποχή των Σταυροφοριών

Οι ρίζες του εθίμου ανάγονται στην Πρώτη Σταυροφορία το 1099, κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Ο Φλωρεντινός Pazzino de’ Pazzi ήταν ο πρώτος που σκαρφάλωσε στα τείχη της πόλης και ανταμείφθηκε για τη γενναιότητά του με τρεις πυρόλιθους από τον Πανάγιο Τάφο. Σήμερα, οι λίθοι αυτοί φυλάσσονται στον ναό των Αγίων Αποστόλων (Santi Apostoli) και χρησιμοποιούνται για να ανάψει η λαμπάδα που θα δώσει «ζωή» στην Colombina. Η τελετή αναβιώνει τη στιγμή που οι Σταυροφόροι μετέφεραν το Άγιο Φως στους πιστούς στην Ιερουσαλήμ, ως σύμβολο εξαγνισμού.

Brindellone: Σύμβολο τύχης και ευημερίας

Το Scoppio del Carro διατηρεί την ίδια μορφή από τον 15ο αιώνα. Η πυργωτή άμαξα, γνωστή στους ντόπιους ως Brindellone, μεταφέρεται από τέσσερα βόδια σε μια πομπή που ξεκινά από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων με προορισμό το Duomo. Σύμφωνα με την παράδοση, αν η πυροδότηση εξελιχθεί ομαλά, θεωρείται οιωνός τύχης και ευημερίας για τη σοδειά των αγροτών της Τοσκάνης. Ο δείκτης αισιοδοξίας ανεβαίνει ακόμα περισσότερο αν η Colombina καταφέρει να επιστρέψει με ασφάλεια στο σημείο εκκίνησής της, εντός του ναού.

Διαβάστε επίσης

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ