Πάσχα με ρίζες στις Σταυροφορίες στη Φλωρεντία: Το εντυπωσιακό έθιμο με την «Έκρηξη της Αμάξης»

Η Φλωρεντία φιλοξενεί μία από τις πιο συναρπαστικές πασχαλινές παραδόσεις παγκοσμίως. Πρόκειται για το Scoppio del Carro, που μεταφράζεται ως η «Έκρηξη της Αμάξης», ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων που λαμβάνει χώρα σε ένα από τα αρχιτεκτονικά «κοσμήματα» του πλανήτη. Κάθε Κυριακή του Πάσχα, μια άμαξα αιώνων, γεμάτη πυροτεχνήματα, τυλίγεται στις φλόγες και το φως, προσφέροντας ένα θέαμα που κόβει την ανάσα. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν σχετικά βίντεο, ο τρόπος με τον οποίο πυροδοτείται η άμαξα είναι μια εξίσου καθηλωτική ιεροτελεστία.

Η «πτήση» της Colombina

Κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό (Duomo), ο Καρδινάλιος ανάβει την Colombina, έναν μικρό μηχανισμό σε σχήμα περιστεριού που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Το «περιστέρι» διατρέχει ένα μακρύ σύρμα που ξεκινά από την κορυφή της Αγίας Τράπεζας, διασχίζει τον κυρίως ναό και εξέρχεται από τις θύρες του Καθεδρικού, όπου περιμένει η άμαξα. Εκεί, πυροδοτεί τα πυροτεχνήματα απελευθερώνοντας έναν καταιγισμό χρωμάτων, πριν επιστρέψει με ταχύτητα πίσω στο εσωτερικό του ναού.

Μια παράδοση από την εποχή των Σταυροφοριών

Οι ρίζες του εθίμου ανάγονται στην Πρώτη Σταυροφορία το 1099, κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Ο Φλωρεντινός Pazzino de’ Pazzi ήταν ο πρώτος που σκαρφάλωσε στα τείχη της πόλης και ανταμείφθηκε για τη γενναιότητά του με τρεις πυρόλιθους από τον Πανάγιο Τάφο. Σήμερα, οι λίθοι αυτοί φυλάσσονται στον ναό των Αγίων Αποστόλων (Santi Apostoli) και χρησιμοποιούνται για να ανάψει η λαμπάδα που θα δώσει «ζωή» στην Colombina. Η τελετή αναβιώνει τη στιγμή που οι Σταυροφόροι μετέφεραν το Άγιο Φως στους πιστούς στην Ιερουσαλήμ, ως σύμβολο εξαγνισμού.

Brindellone: Σύμβολο τύχης και ευημερίας

Το Scoppio del Carro διατηρεί την ίδια μορφή από τον 15ο αιώνα. Η πυργωτή άμαξα, γνωστή στους ντόπιους ως Brindellone, μεταφέρεται από τέσσερα βόδια σε μια πομπή που ξεκινά από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων με προορισμό το Duomo. Σύμφωνα με την παράδοση, αν η πυροδότηση εξελιχθεί ομαλά, θεωρείται οιωνός τύχης και ευημερίας για τη σοδειά των αγροτών της Τοσκάνης. Ο δείκτης αισιοδοξίας ανεβαίνει ακόμα περισσότερο αν η Colombina καταφέρει να επιστρέψει με ασφάλεια στο σημείο εκκίνησής της, εντός του ναού.

Δείτε σχετικό βίντεο από την «έκρηξη»

For centuries, Florence has lit up Easter morning with literal fire pic.twitter.com/TVk9YA8jJI — Jeremy Wayne Tate (@JeremyTate41) April 5, 2026

