Τρόμος για ορειβάτη στην Αριζόνα: Μέλισσες τον τσίμπησαν πάνω από 100 φορές ενώ έκανε πεζοπορία

Εφιάλτη έζησε ορειβάτης σε βουνό της Αριζόνας, αφού όπως ανέφερε τον τσίμπησαν μέλισσες πάνω από 100 φορές, ενώ έκανε πεζοπορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην κορυφή του Lookout Mountain, το πρωί του Σαββάτου (4/4) στο βόρειο Φοίνιξ, σύμφωνα με ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος του Phoenix (PFD) στο Facebook.

Hiker fighting for life after being stung by swarm of bees in north Phoenix https://t.co/iSdicdocH4 pic.twitter.com/aH5aFu8egb — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) April 5, 2026

«Τα πληρώματα εντόπισαν τον ενήλικο άνδρα, ο οποίος ανέφερε ότι είχε δεχθεί πάνω από 100 τσιμπήματα και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την κατάβασή του», ανέφερε το PFD.

Οι πυροσβέστες συντόνισαν «επιχείρηση ανύψωσης» με τη βοήθεια ελικοπτέρου για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.

