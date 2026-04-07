Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σειρήνες και εκρήξεις ακούστηκαν τα τελευταία λεπτά πάνω από το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς φαίνεται πως το Ιράν εξαπολύει μια ακόμη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που στοχεύει τα κράτη του Κόλπου.

Αυτή είναι η πρώτη επίθεση σε περίπου μια εβδομάδα εναντίον της πρωτεύουσας του Κατάρ, Ντόχα.

Την είδηση για εκρήξεις στην Ντόχα επιβεβαιώνουν οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι του Reuters και του AFP.

Το Κουβέιτ ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους τη νύχτα. Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ προτρέπει τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα έως τις 6 π.μ. της Τετάρτης ως προληπτικό μέτρο, ανέφεραν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.

Ιράν στον ΟΗΕ: «Οι απειλές του Τραμπ είναι βαθιά ανεύθυνες»

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ επέκρινε έντονα τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της χώρας του, μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί» εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τα αιτήματά του.

«Ο Τραμπ κατέφυγε για άλλη μια φορά σε γλώσσα που δεν είναι μόνο βαθιά ανεύθυνη, αλλά και βαθιά ανησυχητική», τόνισε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι κατά τη διάρκεια της συνόδου του Συμβουλίου Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι τα σχόλια του μεγιστάνα «αποκαλύπτουν ανοιχτά την πρόθεσή του να διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Διαβάστε επίσης