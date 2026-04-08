Βομβαρδιστικά B-52 κατευθύνονται προς το Ιράν, λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ

Βίντεο καταγράφει βομβαρδιστικά B-52 και B-2 να κατευθύνονται προς το Ιράν, λίγο πριν από την λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απαιτώντας από την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Πολεμικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν βαριά όπλα καταγράφηκαν να απογειώνονται από βρετανική αεροπορική βάση λίγες ώρες μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

? American B-52 bombers were recently seen taking off from a military base in the UK, as the 8 P.M. deadline for Iran looms. pic.twitter.com/3WBexuDONp — Breaking911 (@Breaking911) April 7, 2026

Τα βομβαρδιστικά B-52 και B-2 φωτογραφήθηκαν στη βάση RAF Fairford της Μεγάλης Βρετανίας το απόγευμα της Τρίτης. Τα αεροσκάφη διαθέτουν αυτονομία πτήσης περίπου επτά ωρών.

BREAKING: B-52 bombers are departing RAF Fairford in the UK, with multiple aircraft fueled and loaded on the tarmac.



The first B-52 departed around 3 hours ago. A 6 to 7 hour combat flight from Fairford to Iran would put the lead aircraft in striking range approximately 2 hours… pic.twitter.com/k7iOrjPpfE — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) April 7, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ήδη βομβαρδιστικά B‑52 σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Τα αεροσκάφη αυτά μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά stealth, αναπτύσσονται συνήθως μόνο όταν έχει εξασφαλιστεί σημαντική αεροπορική υπεροχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πως έχει αρκετό έλεγχο στον ιρανικό εναέριο χώρο για να επιχειρούν με ασφάλεια.

Ο Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν προειδοποίησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εάν το Ιράν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για συμμόρφωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικά μυαλά, ίσως συμβεί κάτι επαναστατικά θαυμάσιο».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Shehbaz Sharif δήλωσε σε ανάρτησή του στο X (Twitter) ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή «προχωρούν σταθερά και δυναμικά», ζητώντας παράλληλα από τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες για να δοθεί χρόνος στη διπλωματία.

