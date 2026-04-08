Σαουδική Αραβία: Drone στοχοθέτησε έναν μεγάλο πετρελαιαγωγό παρά την εκεχειρία

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε έναν μεγάλο πετρελαιαγωγό στη Σαουδική Αραβία σήμερα, σύμφωνα με τους Financial Times, στην τελευταία κατά σειρά επίθεση εναντίον σημαντικών υποδομών του Κόλπου μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο σαουδαραβικός αγωγός Petroline αποδείχθηκε πως ήταν μια κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, με αυτό το δίκτυο 1200 χιλιομέτρων να συνδέει δύο οδούς ναυσιπλοΐας ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, τον Κόλπο στα ανατολικά και την Ερυθρά Θάλασσα στα δυτικά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, ένα αντλιοστάσιο κατά μήκος του αγωγού επλήγη από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα.

Ιρανικά drones Βίντεο/FARS

«Οι ζημιές αξιολογούνται» έγραψε η εφημερίδα. Ούτε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ούτε ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Aramco, στον οποίο ανήκει ο πετρελαιαγωγός, δεν σχολίασαν τις πληροφορίες.

Ο πετρελαιαγωγός μπορεί να μεταφέρει έως και 7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και έχει ζωτική σημασία για την παράδοση πετρελαίου στη διεθνή αγορά από τότε που το Ιράν απέκλεισε ντε φάκτο τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς μαύρου χρυσού.

Έχοντας ολοκληρωθεί τη δεκαετία του 1980, όταν ο Κόλπος κλονιζόταν από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, ο αγωγός Petroline κατασκευάστηκε ως στρατηγική εφεδρική λύση προκειμένου να παρακαμφθεί οποιοσδήποτε αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ.

