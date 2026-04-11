Νετανιάχου: Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει

«Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση του την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν.

«Αλλά μπορούμε ήδη να πούμε ξεκάθαρα: Έχουμε ιστορικά επιτεύγματα», είπε ο Νετανιάχου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επέκταση των σιιτικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε: «Ήθελαν να μας στραγγαλίσουν και (τώρα) τους στραγγαλίζουμε εμείς. Μας απειλούσαν με αφανισμό και τώρα μάχονται για την επιβίωσή τους».

«Τους χτυπήσαμε, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Καταφέραμε να εξαλείψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα και να εξαλείψουμε το πυραυλικό πρόγραμμα» του Ιράν, εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ανέφερε ότι ο πόλεμος εναντίον της Τεχεράνη αποδυνάμωσε την ιρανική ηγεσία και τους συμμάχους της στην περιοχή.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Νετανιάχου είπε ότι θέλει μια «πραγματική συνθήκη ειρήνης» που «θα κρατήσει για πολλές γενιές».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, μεταξύ άλλων εγκρίνοντας μυστικές επιχειρήσεις για να καθυστερήσει την απόκτηση αυτή και ενημερώνοντας τον κόσμο για τον κίνδυνο. «Αλλά ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει», είπε.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» χτυπώντας το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

