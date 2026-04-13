Ουγγαρία: Στάρμερ και Σάντσεθ συγχαίρουν τον Μαγιάρ

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη σήμερα τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ, το κόμμα του οποίου, το Tisza, εκθρόνισε το Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που βρισκόταν στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

«Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας», έγραψε ο εργατικός ηγέτης στο X.

Από τη Μαδρίτη, ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης, μετά την εκλογική επιτυχία του Μαγιάρ, την ικανοποίησή του για τη νίκη «των ευρωπαϊκών αξιών».

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους ούγγρους πολίτες γι' αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

