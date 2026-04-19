Το Πεντάγωνο αντεπιτίθεται: «Fake news οι καταγγελίες ότι οι ναυτικοί μας πεινάνε»

Το Πεντάγωνο διαψεύδει αναφορές για ελλείψεις τροφίμων σε πλοία στη Μέση Ανατολή, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες από «φρέσκα γεύματα»

Newsbomb

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πεντάγωνο διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες για ελλείψεις τροφίμων στα πλοία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
  • Δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες με γεύματα και αποθέματα τροφίμων στα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS Tripoli.
  • Οι ηγεσίες του Ναυτικού και του Πενταγώνου επιβεβαιώνουν ότι τα πλοία διαθέτουν επαρκή αποθέματα τροφίμων για πάνω από 30 ημέρες.
  • Η υγεία και η ευημερία των ναυτών θεωρούνται ύψιστη προτεραιότητα και παρέχονται διατροφικά ισορροπημένα γεύματα χωρίς διακοπές.
  • Οι αναφορές περί ελλείψεων χαρακτηρίζονται ως «ψευδείς ειδήσεις» από τους αρμόδιους αξιωματούχους.
Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποίησε το Σάββατο (18/04) εικόνες με «φρέσκα γεύματα» που σερβίρονται στα αεροπλανοφόρα Abraham Lincoln και Tripoli, επιχειρώντας να αντικρούσει ισχυρισμούς και καταγγελίες οικογενειών ναυτικών περί ελλείψεων τροφίμων σε πλοία που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, φέρεται να δείχνουν λιγοστά γεύματα για τους ναύτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίπτονται κατηγορηματικά από την ηγεσία του Πενταγώνου, με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να κάνει λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

«Φρέσκα γεύματα. Πλήρης εξυπηρέτηση, ετοιμότητα για αποστολή. Οι ναύτες στα USS Abraham Lincoln και USS Tripoli συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικά παρασκευασμένα γεύματα εν πλω — χωρίς διακοπές, χωρίς ελλείψεις», ανέφερε το Ναυτικό.

Παράλληλα, δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν πλήρη πιάτα φαγητού να σερβίρονται στους ναύτες, καθώς και εικόνες με κιβώτια τροφίμων στοιβαγμένα μέχρι το ταβάνι σε ένα από τα πλοία.

«Οι πρόσφατες αναφορές που κάνουν λόγο για ελλείψεις τροφίμων και χαμηλή ποιότητα στα πλοία μας, είναι ψευδείς», τόνισε ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ.

«Τόσο το USS Abraham Lincoln, όσο και το USS Tripoli διαθέτουν επαρκή αποθέματα τροφίμων για την παροχή υγιεινών επιλογών στα πληρώματά τους. Η υγεία και η ευημερία των ναυτών και των πεζοναυτών μας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και κάθε μέλος του πληρώματος συνεχίζει να λαμβάνει πλήρη και διατροφικά ισορροπημένα γεύματα», προσέθεσε.

Ο Χέγκσεθ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις, σημείωσε: «Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δίκιο. Άλλη μία ψευδής είδηση. Η ομάδα μου επιβεβαίωσε τα στοιχεία εφοδιασμού για τα Lincoln και Tripoli και τα δύο διαθέτουν αποθέματα τροφίμων για περισσότερες από 30 ημέρες. Η Κεντρική Διοίκηση του Ναυτικού τα παρακολουθεί καθημερινά, για κάθε πλοίο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι ναύτες μας αξίζουν –και λαμβάνουν– το καλύτερο».

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, χαρακτήρισε τις αναφορές ως «εντελώς ψευδείς». «Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν κανονικά σίτιση σε όλη την περιοχή. Πρόκειται για απόλυτη προτεραιότητα», υπογράμμισε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
