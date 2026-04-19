Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για πιθανή παράνομη διαχείριση αζήτητων σορών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μακάβριο εύρημα σε νεκροταφείο στην Καραϊβική: Εντοπίστηκαν δεκάδες σοροί από βρέφη και ενήλικες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο βρέθηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 50 βρεφών και έξι ενηλίκων σε κοιμητήριο, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
  • Οι αρχές εξετάζουν πιθανή παράνομη διαχείριση αζήτητων σορών και προχωρούν σε εκτεταμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
  • Τέσσερις από τους ενήλικες ήταν άνδρες και δύο γυναίκες, με δύο περιπτώσεις να έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε νεκροψία.
  • Ο αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό» και τόνισε τη δέσμευση για σεβασμό και δικαιοσύνη.
  • Η υπόθεση εντείνει τις ανησυχίες για τη λειτουργία των θεσμών και την τήρηση διαδικασιών σε μια χώρα με αυξημένη εγκληματικότητα.
Snapshot powered by AI

Σοκαριστική ανακάλυψη σημειώθηκε το Σάββατο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο στην Καραϊβική, όπου βρέθηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 50 βρεφών και έξι ενηλίκων σε νεκροταφείο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στο κοιμητήριο Cumuto Cemetery, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για πιθανή παράνομη διαχείριση αζήτητων σορών.

Από τις έξι σορούς ενηλίκων, τέσσερις ανήκουν σε άνδρες και δύο σε γυναίκες, με τους περισσότερους άνδρες να φέρουν ετικέτες αναγνώρισης. Σε δύο περιπτώσεις – ενός άνδρα και μιας γυναίκας – διαπιστώθηκε ότι είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε νεκροψία, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ταυτοποίηση κάποιων από τα θύματα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προχωρούν σε εκτεταμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση των λειψάνων και να διαπιστωθεί αν έχουν παραβιαστεί νόμιμες διαδικασίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Άλιστερ Γκεβάρο χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση γίνεται με επείγοντα χαρακτήρα και σεβασμό. Τόνισε επίσης πως κάθε ανθρώπινο σώμα οφείλει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και προειδοποίησε ότι όσοι παραβίασαν τον νόμο θα λογοδοτήσουν.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης εγκληματικότητας στη χώρα, η οποία με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους κατέγραψε εκατοντάδες ανθρωποκτονίες τα τελευταία χρόνια. Παρά τη μείωση των δεικτών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με την κυβέρνηση να έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της αναζωπύρωσης της βίας.

Σχόλια
