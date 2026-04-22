Ντοκουμέντο για τη μάχη της Καλλίπολης: Οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν απαγορευμένα όπλα, λένε Τούρκοι

Φέτος συμπληρώνονται 111 χρόνια από την μάχη της Καλλίπολης, που σύμφωνα με ιστορικούς, μια νίκη των συμμάχων θα σήμαινε άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας των Ποντίων και των Αρμενίων και το τέλος των διώξεων κατά των ελληνικών πληθυσμών.

Για την Τουρκία, θεωρείται καθοριστική στιγμή στην ιστορία της, καθώς ανέδειξε τον Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ) ως στρατιωτική ηγετική μορφή.

Την Τρίτη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας έγγραφο, που περιγράφει λεπτομερώς τον ιατρικό απολογισμό της Εκστρατείας της Καλλίπολης για την τουρκική πλευρά. Ο Ουτκάν Εμρέ Ερ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκστρατείας της Καλλίπολης, υποστηρίζει μάλιστα ότι οι Σύμμαχοι χρησιμοποίησαν απαγορευμένα όπλα κατά των τουρκικών δυνάμεων.

Ποια ήταν η Μάχη της Καλλίπολης

Η Μάχη της Καλλίπολης (Απρίλιος 1915 - Ιανουάριος 1916) ήταν μια αποτυχημένη εκστρατεία της Αντάντ στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό τον έλεγχο των Δαρδανελίων και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Η έντονη οθωμανική άμυνα προκάλεσε τεράστιες απώλειες (περίπου 130.000 νεκροί) στους Συμμάχους, οδηγώντας σε ταπεινωτική αποχώρηση.

Βασικά Στοιχεία της Μάχης:

Στόχος: Η διάνοιξη των Στενών των Δαρδανελίων για την ένωση με τη Ρωσία και η αναγκαστική έξοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον πόλεμο.

Ιστορικό ντοκουμέντο

Ο Ερ επεσήμανε ότι η πιο εντυπωσιακή πτυχή του εγγράφου είναι πως καλύπτει την πιο αιματηρή και κρίσιμη περίοδο μεταξύ 25 Απριλίου 1915 -όταν ξεκίνησαν οι μάχες ξηράς- και του τέλους Νοεμβρίου.

Το έγγραφο που επιλακείται η τουρκική πλευρά

Τονίζοντας ότι αυτό το έγγραφο, το οποίο περιέχει στατιστικά στοιχεία για όλες τις μεγάλες μάχες που σημειώθηκαν απευθείας στις περιοχές Arıburnu και Conkbayırı, αποτελεί μοναδική πηγή αναφοράς όχι μόνο για τη στρατιωτική ιστορία αλλά και για την επιστήμη της στατιστικής, ο Ερ είπε τα εξής:

«Ιδρύθηκαν υγειονομικές μονάδες σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, όπως το Λαψέκι, η Μπίγκα και η Εζίν, για την περίθαλψη των τραυματιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρονταν δια θαλάσσης σε νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, η ύπαρξη ενός άψογα λειτουργικού δικτύου στρατιωτικών νοσοκομείων στην περιοχή κατά την περίοδο του πολέμου είναι για άλλη μια φορά εμφανής. Η έκθεση περιγράφει επίσης λεπτομερώς τις βάναυσες τακτικές των συμμαχικών δυνάμεων και την καταστροφή που προκλήθηκε από τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν. Λόγω της γεωγραφικής δομής της χερσονήσου της Καλλίπολης, τα σημεία προσγείωσης και τα πεδία των μαχών ήταν πλήρως εκτεθειμένα σε πυρά εχθρικών πλοίων, με αποτέλεσμα έναν πολύ μεγάλο αριθμό και ποικιλία τραυματισμών από βόμβες και θραύσματα. Μία από τις πιο συγκλονιστικές λεπτομέρειες στο έγγραφο είναι η χρήση όπλων που παραβίαζαν τους διεθνείς νόμους του πολέμου. Σύμφωνα με επίσημα αρχεία, 332 Τούρκοι στρατιώτες τραυματίστηκαν από «σφαίρες ντουμ ντουμ», οι οποίες επεκτείνονται κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στους ιστούς και θεωρούνται έγκλημα πολέμου».

Οι σφαίρες ντουμ-ντουμ (dum-dum bullets) είναι ένας τύπος πυρομαχικών που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνεται κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας πολύ πιο σοβαρά και καταστροφικά τραύματα από τις κανονικές σφαίρες.

Ο Ουτκάν Εμρέ Ερ δήλωσε ότι η έκθεση του αρχιάτρου περιελάμβανε επίσης λεπτομέρειες για τις πιο σκληρές στιγμές των μαχών, όπως οι μάχες σώμα με σώμα, λέγοντας: «Η έκθεση καταγράφει ότι 83 από τους στρατιώτες μας τραυματίστηκαν βάναυσα ή μαρτύρησαν σε επιθέσεις με ξιφολόγχες. Αυτό το στατιστικό στοιχείο αποδεικνύει πόσο ανελέητες ήταν οι μάχες και τη θανατηφόρα επίδραση που είχαν οι ξιφολόγχες στο πεδίο της μάχης. Ως Ινστιτούτο Πολέμου του Τσανάκκαλε, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε ζωντανές τις αγαπημένες αναμνήσεις των ηρώων που έγραψαν αυτό το έπος, φέρνοντας στο φως αυτά τα μοναδικά έγγραφα».

