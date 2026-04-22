Ντοκουμέντο για τη μάχη της Καλλίπολης: Οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν απαγορευμένα όπλα, λένε Τούρκοι

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τον ιατρικό απολογισμό της Εκστρατείας της Καλλίπολης για την τουρκική πλευρά

Μάνος Χατζηγιάννης

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φέτος συμπληρώνονται 111 χρόνια από την μάχη της Καλλίπολης, που σύμφωνα με ιστορικούς, μια νίκη των συμμάχων θα σήμαινε άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας των Ποντίων και των Αρμενίων και το τέλος των διώξεων κατά των ελληνικών πληθυσμών.

Για την Τουρκία, θεωρείται καθοριστική στιγμή στην ιστορία της, καθώς ανέδειξε τον Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ) ως στρατιωτική ηγετική μορφή.

Την Τρίτη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας έγγραφο, που περιγράφει λεπτομερώς τον ιατρικό απολογισμό της Εκστρατείας της Καλλίπολης για την τουρκική πλευρά. Ο Ουτκάν Εμρέ Ερ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκστρατείας της Καλλίπολης, υποστηρίζει μάλιστα ότι οι Σύμμαχοι χρησιμοποίησαν απαγορευμένα όπλα κατά των τουρκικών δυνάμεων.

Ποια ήταν η Μάχη της Καλλίπολης

Η Μάχη της Καλλίπολης (Απρίλιος 1915 - Ιανουάριος 1916) ήταν μια αποτυχημένη εκστρατεία της Αντάντ στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό τον έλεγχο των Δαρδανελίων και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Η έντονη οθωμανική άμυνα προκάλεσε τεράστιες απώλειες (περίπου 130.000 νεκροί) στους Συμμάχους, οδηγώντας σε ταπεινωτική αποχώρηση.

Βασικά Στοιχεία της Μάχης:

  • Στόχος: Η διάνοιξη των Στενών των Δαρδανελίων για την ένωση με τη Ρωσία και η αναγκαστική έξοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον πόλεμο.
  • Πρωταγωνιστές: Η επιχείρηση σχεδιάστηκε κυρίως από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ. Συμμετείχαν Βρετανικά, Γαλλικά, Αυστραλιανά και Νεοζηλανδικά (ANZAC) στρατεύματα.
  • Αντίσταση: Ο οθωμανικός στρατός, υπό τη διοίκηση και Γερμανών συμβούλων, πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, με τον Μουσταφά Κεμάλ να αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή.
  • Αποτέλεσμα: Μετά από μήνες χαρακωμάτων και τρομερών απωλειών, οι Σύμμαχοι αποχώρησαν αθόρυβα τον Ιανουάριο του 1916.
  • Συνέπειες: Η αποτυχία προκάλεσε πολιτική κρίση στη Βρετανία. Για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η μάχη αυτή θεωρείται «βάπτισμα του πυρός» και ορόσημο της εθνικής τους ταυτότητας.
  • Σχέση με την Ελλάδα: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστήριξε την ελληνική συμμετοχή στην εκστρατεία για εδαφικά ανταλλάγματα, διαφωνώντας κάθετα με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο που αρνήθηκε την εμπλοκή, γεγονός που αποτέλεσε την αρχή του Εθνικού Διχασμού.

Ιστορικό ντοκουμέντο

Ο Ερ επεσήμανε ότι η πιο εντυπωσιακή πτυχή του εγγράφου είναι πως καλύπτει την πιο αιματηρή και κρίσιμη περίοδο μεταξύ 25 Απριλίου 1915 -όταν ξεκίνησαν οι μάχες ξηράς- και του τέλους Νοεμβρίου.

εγγραφο μαχη καλλιπολης

Το έγγραφο που επιλακείται η τουρκική πλευρά

Τονίζοντας ότι αυτό το έγγραφο, το οποίο περιέχει στατιστικά στοιχεία για όλες τις μεγάλες μάχες που σημειώθηκαν απευθείας στις περιοχές Arıburnu και Conkbayırı, αποτελεί μοναδική πηγή αναφοράς όχι μόνο για τη στρατιωτική ιστορία αλλά και για την επιστήμη της στατιστικής, ο Ερ είπε τα εξής:

«Ιδρύθηκαν υγειονομικές μονάδες σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, όπως το Λαψέκι, η Μπίγκα και η Εζίν, για την περίθαλψη των τραυματιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρονταν δια θαλάσσης σε νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, η ύπαρξη ενός άψογα λειτουργικού δικτύου στρατιωτικών νοσοκομείων στην περιοχή κατά την περίοδο του πολέμου είναι για άλλη μια φορά εμφανής. Η έκθεση περιγράφει επίσης λεπτομερώς τις βάναυσες τακτικές των συμμαχικών δυνάμεων και την καταστροφή που προκλήθηκε από τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν. Λόγω της γεωγραφικής δομής της χερσονήσου της Καλλίπολης, τα σημεία προσγείωσης και τα πεδία των μαχών ήταν πλήρως εκτεθειμένα σε πυρά εχθρικών πλοίων, με αποτέλεσμα έναν πολύ μεγάλο αριθμό και ποικιλία τραυματισμών από βόμβες και θραύσματα. Μία από τις πιο συγκλονιστικές λεπτομέρειες στο έγγραφο είναι η χρήση όπλων που παραβίαζαν τους διεθνείς νόμους του πολέμου. Σύμφωνα με επίσημα αρχεία, 332 Τούρκοι στρατιώτες τραυματίστηκαν από «σφαίρες ντουμ ντουμ», οι οποίες επεκτείνονται κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στους ιστούς και θεωρούνται έγκλημα πολέμου».

Οι σφαίρες ντουμ-ντουμ (dum-dum bullets) είναι ένας τύπος πυρομαχικών που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνεται κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας πολύ πιο σοβαρά και καταστροφικά τραύματα από τις κανονικές σφαίρες.

Ο Ουτκάν Εμρέ Ερ δήλωσε ότι η έκθεση του αρχιάτρου περιελάμβανε επίσης λεπτομέρειες για τις πιο σκληρές στιγμές των μαχών, όπως οι μάχες σώμα με σώμα, λέγοντας: «Η έκθεση καταγράφει ότι 83 από τους στρατιώτες μας τραυματίστηκαν βάναυσα ή μαρτύρησαν σε επιθέσεις με ξιφολόγχες. Αυτό το στατιστικό στοιχείο αποδεικνύει πόσο ανελέητες ήταν οι μάχες και τη θανατηφόρα επίδραση που είχαν οι ξιφολόγχες στο πεδίο της μάχης. Ως Ινστιτούτο Πολέμου του Τσανάκκαλε, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε ζωντανές τις αγαπημένες αναμνήσεις των ηρώων που έγραψαν αυτό το έπος, φέρνοντας στο φως αυτά τα μοναδικά έγγραφα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τρίχες Κατσαρές»: Πώς θα βρεθείτε στην πρεμιέρα της πιο διασκεδαστικής περιπέτειας της άνοιξης

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Με κινητά τηλέφωνα επιχειρεί η ΕΛ.ΑΣ. - Έληξε η σύμβαση με τον πάροχο του κέντρου της Άμεσης Δράσης

10:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντίο στην παραπληροφόρηση: Η ΕΕ κάνει ένα «απροσδόκητο» βήμα στον ψηφιακό έλεγχο

10:54ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η inDigital ανακοινώνει πρότυπο κέντρο ποδοσφαίρου στο TheEllinikon Sports Park

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Formula 1 πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ντοκουμέντο για τη μάχη της Καλλίπολης, 111 χρόνια μετά: Οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν απαγορευμένα όπλα, λένε Τούρκοι

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

10:38WHAT THE FACT

Κοσμικό «οστό» μήκους 300 ετών φωτός είναι μία από τις πιο παράξενες δομές που έχουν εντοπιστεί ποτέ

10:30WHAT THE FACT

170 άνθρωποι ζουν μέσα σε ηφαίστειο και αυτό είναι το πιο «τρελό» νησί στον κόσμο

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Lufthansa: «Κόβει» 20.000 πτήσεις λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους των καυσίμων

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Εργατικό ατύχημα για 62χρονο - Εκσκαφέας καταπλάκωσε το πόδι του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Υπάρχει κίνδυνος νέου σοβαρού ατυχήματος λόγω των ρωσικών πυραύλων, λέει η Ουκρανία

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει: Η υποθαλάσσια σήραγγα 26 χιλιομέτρων που φέρνει νέα δεδομένα στις μετακινήσεις

10:00ANNOUNCEMENTS

Τι να αγοράσεις τώρα: Οι πιο hot κατηγορίες της σεζόν

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του στον ΒΟΑΚ ενώ μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Φλωρίδη με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι: «Αξιολογούμε την πρόοδο»

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά αύριο λόγω του Αγίου Γεωργίου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Έκλεψαν 12 πολυτελείς τσάντες Gucci αξίας 30.000 δολαρίων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes C-Class είναι ηλεκτρική και πιο δυναμική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά αύριο λόγω του Αγίου Γεωργίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Αδελφός 43χρονης αγνοούμενης: Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας ο πρώην σύντροφός της

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Υπάρχει κίνδυνος νέου σοβαρού ατυχήματος λόγω των ρωσικών πυραύλων, λέει η Ουκρανία

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

10:30WHAT THE FACT

170 άνθρωποι ζουν μέσα σε ηφαίστειο και αυτό είναι το πιο «τρελό» νησί στον κόσμο

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα - Όλες οι προϋποθέσεις, δεν χάνουν τη σύνταξη οι γιαγιάδες και οι παππούδες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει: Η υποθαλάσσια σήραγγα 26 χιλιομέτρων που φέρνει νέα δεδομένα στις μετακινήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ