Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

Έναν σπάνιο πάπυρο με αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι μέσα σε μία αρχαία αιγυπτιακή μούμια

  • Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο με αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου μέσα σε μούμια 1.600 ετών στην Οξύρυγχο της Ρωμαϊκής εποχής.
  • Ο πάπυρος βρέθηκε στην κοιλιά μούμιας ως μέρος της τελετουργίας ταρίχευσης και περιέχει το Βιβλίο II της Ιλιάδας, που απαριθμεί τις ελληνικές δυνάμεις στον Τρωικό Πόλεμο.
  • Είναι η πρώτη φορά που ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο βρέθηκε στο πλαίσιο ταρίχευσης, καθώς προηγούμενοι παπύροι είχαν κυρίως μαγικό ή τελετουργικό περιεχόμενο.
  • Η ταρίχευση στην Οξύρυγχο της Ρωμαϊκής εποχής συνδύαζε αιγυπτιακά, ελληνικά και ρωμαϊκά έθιμα, με χρήση παπύρων που σφραγίζονταν και τοποθετούνταν μέσα στο σώμα.
  • Η ανακάλυψη αλλάζει τη γνώση για τις ταφικές πρακτικές και τη θρησκευτική ζωή στην αρχαία Αίγυπτο, δείχνοντας την παρουσία ελληνικής λογοτεχνίας σε ταφικά τελετουργικά.
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου μέσα σε μούμια θαμμένη σε τάφο της ρωμαϊκής εποχής πριν από περίπου 1.600 χρόνια, σε μία ανακάλυψη που αλλάζει τη γνώση μας για τις ταφικές πρακτικές και τη θρησκευτική ζωή στην αρχαία Αίγυπτο. Το θραύσμα παπύρου ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας που ήταν θαμμένη σε τάφο της ρωμαϊκής εποχής στην Οξύρυγχο πριν από περίπου 1.600 χρόνια. Η Οξύρυγχος, γνωστή κατά την φαραωνική εποχή ως Περ-Μεντζέντ, ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Τα ερείπιά της βρίσκονται στη σημερινή πόλη Αλ-Μπαχνάσα, περίπου 190 χλμ. νότια του Καΐρου, δίπλα στον παραπόταμο του Νείλου, γνωστό ως Μπαρ Γιουσέφ.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Αρχαίων Σπουδών Εγγύς Ανατολής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης βρήκαν τη μούμια κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2025. Διαπίστωσαν ότι η μούμια έφερε ένα ασυνήθιστο στοιχείο, έναν πάπυρο τοποθετημένο στην κοιλιά ως μέρος της τελετουργίας ταρίχευσης.

Αιγυπτιακές μούμιες αυτής της περιόδου έχουν βρεθεί στο παρελθόν να φέρουν παπύρους γραμμένους στα ελληνικά, αλλά όλες έφεραν κείμενα τελετουργικού περιεχομένου. Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο έχει βρεθεί στο πλαίσιο της ταρίχευσης, σημειώνουν οι ερευνητές.

Ένας από τους τάφους που εντοπίστηκαν στην Οξύρρυγχο της Αιγύπτου

Το επικό ποίημα , χωρισμένο σε 24 βιβλία, αποδίδεται στον Όμηρο και χρονολογείται από το 800 π.Χ. Εστιάζει κυρίως στον Τρωικό Πόλεμο και στις ηρωικές πράξεις και την τραγική μοίρα του πολεμιστή Αχιλλέα. Το ποίημα ξεδιπλώνεται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του τελευταίου έτους του πολέμου, απεικονίζοντας την οργή του Αχιλλέα μετά την προσβολή του από τον Αγαμέμνονα, εμβαθύνοντας σε θέματα υπερηφάνειας, μοίρας, τιμής και θνητότητας. Συνδυάζει στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και μυθολογίας, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για τις αξίες των αρχαίων Ελλήνων, συνεχίζοντας να είναι επίκαιρο ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, εμπνέοντας αμέτρητες διασκευές.

Το κείμενο της Ιλιάδας που εντοπίστηκε στην πρόσφατη ανασκαφή ανήκει στο Βιβλίο II του επικού ποιήματος, λένε οι ερευνητές. Περιέχει ένα διάσημο απόσπασμα που απαριθμεί τις ελληνικές δυνάμεις που συγκεντρώνονται μπροστά στην Τροία. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο ελληνικό κείμενο για τη διαδικασία μουμιοποίησης.

Η μουμιοποίηση της ρωμαϊκής εποχής στην Οξύρυγχο συνδύαζε τα παραδοσιακά αιγυπτιακά, ελληνικά και ρωμαϊκά έθιμα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς της εποχής επικεντρώνονταν στη συντήρηση των σωμάτων για πάνω από 40 ημέρες, χρησιμοποιώντας αλάτι νατρίου για να τα αφυδατώσουν και τυλίγοντάς τα σε λινό ύφασμα.

Ο πάπυρος με τα αποσπάσματα της Ιλιάδας

Αντί να χρησιμοποιούν παραδοσιακά κανωπικά αγγεία για τη διατήρηση οργάνων, προτιμούσαν να συντηρούν το σώμα με διατηρημένα υλικά μαζί με παπύρους που περιείχαν ελληνική γραμματεία σφραγισμένα με πηλό μέσα στο στήθος ή την πυελική κοιλότητα. Τα φέρετρα και τα περιτυλίγματα συχνά εμφάνιζαν ένα μείγμα αιγυπτιακών και ρωμαϊκών μοτίβων.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε ελληνικούς παπύρους, τυλιγμένους σε δέσμες, σφραγισμένους και ενσωματωμένους στη διαδικασία μουμιοποίησης, αλλά μέχρι τώρα, το περιεχόμενό τους ήταν κυρίως μαγικό», δήλωσε ο Ignasi-Xavier Adiego, καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών, Ρομαντικών και Σημιτικών Γλωσσών.

«Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι από το τέλος του 19ου αιώνα, ένας τεράστιος αριθμός παπύρων έχει ανακαλυφθεί στην Οξύρυγχο, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων μεγάλης σημασίας, αλλά η πραγματική καινοτομία είναι η εύρεση ενός λογοτεχνικού παπύρου σε ταφικό πλαίσιο». Μέχρι στιγμής, οι ανασκαφές στην Οξύρυγχο έχουν αποκαλύψει τρεις ασβεστολιθικούς θαλάμους που περιέχουν μούμιες της ρωμαϊκής εποχής και διακοσμημένες ξύλινες σαρκοφάγους.

Προηγούμενες εκστρατείες στην αρχαία πόλη οδήγησαν στην ανακάλυψη 52 μούμιων της Πτολεμαϊκής εποχής, εκ των οποίων πάνω από δώδεκα είχαν «χρυσές γλώσσες», σύμβολο προετοιμασίας για τη μετά θάνατον ζωή.

