Μέσα στη φυλακή «Αλκατράζ του Ντουμπάι», όπου βία και βιασμοί αποτελούν «καθημερινό φαινόμενο»

Οι αρχές των ΗΑΕ αυστηροποιούν τα μέτρα ελέγχου σχετικά με τη διανομή πληροφοριών για τις ιρανικές επιθέσεις, επιβάλλοντας φυλάκιση και μεγάλα πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων.

Οι διαβόητες φυλακές Al Awir Central, γνωστές και ως το «Αλκατράζ του Ντουμπάι», έχουν περιγραφεί από όσους κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από αυτές ως «κόλαση επί γης» όπου οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε φριχτά βασανιστήρια προκειμένου να ομολογήσουν και μετά για να «συμμορφωθούν».

Επικίνδυνοι εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων και τρομοκρατών, κρατούνται σε ανθυγιεινά και υπερπλήρη κελιά μαζί με ξένους, πολλοί από τους οποίους κρατούνται χωρίς επίσημες κατηγορίες ή εξαναγκάζονται να ομολογήσουν.

Με αφορμή την πρόσφατη σύλληψη του Ιρλανδού αρχιμαφιόζου Ντάνιελ Κινάχαν, η Daily Mail ρίχνει μία ματιά στο κολαστήριο του Ντουμπάι, βασισμένο σε μαρτυρίες πρώην κατάδικων που περιγράφουν τις φρικτές εμπειρίες τους.

Inside 'the Dubai Alcatraz' prison Daniel Kinahan is being held where extreme violence and rape are 'everyday occurrences' inmates are 'tortured with electric shocks' https://t.co/nLvTx7u1qd — Daily Mail (@DailyMail) April 21, 2026

Τα κελιά, χαρακτηρίζονται ως κλουβιά, όπου έως και 15 άνδρες μοιράζονται ένα μόνο δωμάτιο, αναγκασμένοι να κοιμούνται σε κουκέτες και στο πάτωμα.

Οι κρατούμενοι βασανίζονται από τους φρουρούς, οι οποίοι τους δεν τους δίνουν τροφή ή νερό, ενώ τους αρνούνται κάθε μορφής ιατρική περίθαλψη, εκτός κι αν βρίσκονται «στο χείλος του θανάτου».

Βιασμοί και αυτοκτονίες περιλαμβάνονται στο καθημερινό πρόγραμμα.

Τα βασανιστήρια περιλαμβάνουν ηλεκτροσόκ στους όρχεις, ενώ οι καυγάδες και τα μαχαιρώματα μεταξύ κρατουμένων είναι συνήθη χωρίς καμία παρέμβαση των φρουρών, που απλά παρακολουθούν μάχες μέχρι θανάτου.

Ακόμα πιο συγκλονιστικό σύμφωνα με μαρτυρία πρώην κρατούμενου, ότι η φυλακή διοικούνταν από Ρώσους γκάνγκστερ, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν κρατούμενους που ήταν οροθετικοί για να βιάζουν και να μολύνουν άλλους ως μέσο τιμωρίας.

Οι κρατούμενοι στη φυλακή πρέπει να έχουν ξυρισμένο κεφάλι ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή που εισέρχονται, και τιμωρούνται αν τα μαλλιά τους μακρύνουν, ενώ οι γυναίκες, σύμφωνα με αναφορές, πρέπει να φορούν καλύμματα κεφαλής.

Οι τιμωρίες περιλαμβάνουν απαγόρευση τηλεόρασης και τηλεφωνημάτων στο σπίτι, με την πρόσβαση στο τηλέφωνο να είναι ούτως ή άλλως αυστηρά περιορισμένη. Στους κρατούμενους σπάνια επιτρέπονται επισκέπτες.

Τα γράμματα και τα δέματα που αποστέλλονται στους κρατούμενους ελέγχονται από τη φυλακή και ενέχουν τον κίνδυνο να υποστούν λογοκρισία, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων περιοδικών και βιβλίων.

Ενώ πολλές από τις πιο γνωστές μαρτυρίες για τις άθλιες συνθήκες προέρχονται από άνδρες τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι ακόμη πιο σκληρή, όπου συχνά πέφτουν θύματα βιασμού, ενώ όπως περιγράφουν τα φώτα άναβαν το βράδυ για να τις κρατάνε ξύπνιες.

Οι κρατούμενοι έχουν περιγράψει τόσο καυτή ζέστη όσο και παγωμένες θερμοκρασίες με «ακραίο» κλιματισμό, με έναν από αυτούς να λέει: «Αν το να είσαι στη φυλακή δεν σε σπάσει, η θερμοκρασία μέσα στη φυλακή θα το κάνει».

Οι ασθένειες είναι επίσης διαδεδομένες στις φυλακές, με έναν πρώην Βρετανό κρατούμενο να πάσχει από φυματίωση που κόλλησε ενώ βρισκόταν εκεί.

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι σε ορισμένους με χρόνιες παθήσεις δεν παρέχεται επαρκής ιατρική περίθαλψη.

Μια έκθεση του 2019 διαπίστωσε ότι σε ασθενείς με HIV στο Al Awir αρνήθηκαν τη θεραπεία που θα τους έσωζε τη ζωή.

Τα κελιά επλήγησαν επίσης από τον Covid κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τις στενές συνθήκες να καθιστούν αδύνατη την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

Συγγενείς κρατουμένων στο Al Awir ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι κρατούμενοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν έγγραφα στα αραβικά υπό την απειλή όπλου.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, οι ξένοι που διαμένουν στα ΗΑΕ γίνονται όλο και περισσότερο στόχος, εν μέσω προειδοποιήσεων από τις αρχές ότι αντιμετωπίζουν πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση για τη διανομή βίντεο από «άγνωστες» πηγές που σχετίζονται με τη σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 20 άτομα έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορηθεί σε σχέση με τη διανομή περιεχομένου που αφορά τις ιρανικές επιθέσεις.

Τα ΗΑΕ προειδοποίησαν τους πολίτες και τους επισκέπτες να μην φωτογραφίζουν, να μην βιντεοσκοπούν, να μην δημοσιεύουν ή να μην κυκλοφορούν εικόνες και βίντεο από τους τόπους των συμβάντων ή τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, με τις παραβάσεις να επισύρουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και πρόστιμα που ξεκινούν από 20.000 λίρες.

Ωστόσο, οι ποινές αυτές αυξάνονται σε δύο έτη και 40.000 λίρες σε περιπτώσεις που θεωρείται ότι προκαλούν πανικό ή βλάπτουν την εθνική ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης