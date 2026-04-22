Ιάπωνας διπλωμάτης απαγγέλλει Καζαντζάκη στα ελληνικά και γίνεται viral

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας εξέφρασε την αγάπη του για την ελληνική κουλτούρα συγκινώντας το διαδικτυακό κοινό

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ιάπωνας διπλωμάτης απαγγέλλει Καζαντζάκη στα ελληνικά και γίνεται viral

 Ο επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα, TakaAki Nemoto

  • Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Takaki Nemoto, απαγγέλλει στα ελληνικά απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη, αναδεικνύοντας τη σύνδεση Ελλάδας και Ιαπωνίας.
  • Το απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία» του Καζαντζάκη, που καταγράφει τις εντυπώσεις του από την Ιαπωνία.
  • Οι λέξεις «σακούρα» (κερασιά) και «κοκόρο» (καρδιά) συμβολίζουν στην ιαπωνική κουλτούρα την ομορφιά, την παροδικότητα και την ηρωική θυσία.
  • Ο Nemoto εκφράζει συγκίνηση για το πώς ο Καζαντζάκης κατάφερε να κατανοήσει βαθιά την ιαπωνική ψυχή και τα δύσκολα εκφρασμένα συναισθήματα.
  • Ο Ιάπωνας διπλωμάτης έχει επανειλημμένα εκφράσει την αγάπη του για την ελληνική κουλτούρα, τη γαστρονομία και το κρασί, προωθώντας τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.
Μια ιδιαίτερη πολιτιστική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία ανέδειξε με πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα, TakaAki Nemoto. Στο βίντεο, μιλά στα ελληνικά για την εποχή της ανθοφορίας των κερασιών, ενώ διαβάζει απόσπασμα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, φέρνοντας στο προσκήνιο τη βαθιά σύνδεση των δύο πολιτισμών.

Ο Καζαντζάκης και η «Ιαπωνία»

Αφετηρία του βίντεο αποτελεί το βιβλίο «Ταξιδεύοντας:Ιαπωνία», όπου ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας καταγράφει τις εντυπώσεις του από τη χώρα. Ο διπλωμάτης αναφέρεται στο χαρακτηριστικό απόσπασμα, στο οποίο ο Καζαντζάκης σημειώνει πως φεύγοντας γνώριζε δύο λέξεις: «σακούρα» και «κοκόρο», ενώ αισθανόταν την ανάγκη για μια τρίτη, μια έννοια που, όπως γράφει, δεν μπορούσε να αποδώσει στα ιαπωνικά, στα ελληνικά όμως ήταν ο «τρόμος».

https://www.instagram.com/reel/DXWXg3Ylf1c/

Σακούρα και κοκόρο: Τα σύμβολα

Ο Nemoto εξηγεί πως «σακούρα» σημαίνει κερασιά και «κοκόρο» καρδιά, δύο λέξεις βαθιά ριζωμένες στην ιαπωνική κουλτούρα. Η κερασιά, ιδιαίτερα, δεν αποτελεί απλώς ένα όμορφο δέντρο, αλλά ένα σύμβολο ζωής και παροδικότητας.

Κάθε άνοιξη, τα άνθη της κερασιάς μεταμορφώνουν την Ιαπωνία σε ένα εντυπωσιακό τοπίο. Όπως σημειώνει ο Ιάπωνας διπλωμάτης, η κερασιά «ανθίζει με ομορφιά και μεγαλοπρέπεια», προσφέροντας μια μοναδική στιγμή πριν τα πέταλά της πέσουν απαλά στο έδαφος.

«Είναι μία ηρωική θυσία»

Στην ιαπωνική παράδοση, η κερασιά θεωρείται και σύμβολο αγνότητας και ηρωικής θυσίας. Ο Nemoto τονίζει ότι πολλοί Ιάπωνες αγαπούν το δέντρο όχι μόνο για την ομορφιά του, αλλά και για το βαθύτερο νόημα που φέρει. Πρόκειται για ένα δέντρο «ηρωικής θυσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον Καζαντζάκη, παραδέχεται ότι ένιωσε «τρόμο» διαβάζοντας τα κείμενά του, καθώς – όπως λέει – ο Έλληνας συγγραφέας κατάφερε να διεισδύσει βαθιά στην ιαπωνική ψυχή και να κατανοήσει συναισθήματα που δύσκολα εκφράζονται. «Διαβάζοντας τα κείμενα του Καζαντζάκη, εγώ είδα τον τρόμο, γιατί κατανόησε τα συναισθήματά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σταθερή αγάπη για την Ελλάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιάπωνας διπλωμάτης εκφράζει τον θαυμασμό του για την ελληνική κουλτούρα.

https://www.instagram.com/reel/DV_EuGADYIq/

Σε προηγούμενες αναρτήσεις του έχει μιλήσει για την αγάπη του προς την ελληνική γαστρονομία και το κρασί, ενισχύοντας διαρκώς τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

