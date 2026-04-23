Νάπολη: 13χρονος σκότωσε τουρίστρια πετώντας άγαλμα από μπαλκόνι - Διώκονται οι γονείς του για φόνο

Οι γονείς ενός 13χρονου αγοριού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε μια τουρίστρια πετώντας ένα βαρύ ειδώλιο από μπαλκόνι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η Εισαγγελία της Νάπολης ζήτησε τη διεξαγωγή δίκης για το ζευγάρι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού. Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το μοιραίο περιστατικό στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

«Απέτυχαν να επιβλέπουν τον γιο τους» είναι ο κεντρικός ισχυρισμός που περιγράφεται. Η 30χρονη Κιάρα Τζακόνις χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα αγαλματίδιο όνυχα βάρους 1,2 κιλών, καθώς περπατούσε στην πόλη με τον φίλο της.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από ένα κοντινό καφέ δείχνουν τη στιγμή που κατέρρευσε καθώς ο φίλος της, ο Λίβιο, ούρλιαζε για βοήθεια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά πέθανε δύο ημέρες αργότερα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το αγαλματίδιο πετάχτηκε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου από το 13χρονο αγόρι.

Το αγόρι αθωώθηκε από δικαστήριο ανηλίκων επειδή είναι κάτω των 14 ετών και δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Οι εισαγγελείς επιδιώκουν τώρα να θεωρήσουν τους γονείς του υπεύθυνους, ισχυριζόμενοι ότι δεν τον επέβλεπαν επαρκώς και ότι πιστεύεται ότι έχει προβεί σε παρόμοιες επικίνδυνες πράξεις στο παρελθόν. Οι γονείς αρνούνται οποιαδήποτε παράβαση. Μέσω των δικηγόρων τους, υποστηρίζουν ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη στο περιστατικό και λένε ότι το ειδώλιο δεν ήταν ιδιοκτησία τους.

Επίσης, ασκούν έφεση κατά της απόφασης για την απαλλαγή του γιου τους, επιμένοντας ότι θα πρέπει να απαλλάσσεται επίσημα από τις κατηγορίες με βάση τα γεγονότα της υπόθεσης - όχι απλώς λόγω της ηλικίας του.

Μια προκαταρκτική ακρόαση ενώπιον δικαστή στο Δικαστήριο της Νάπολης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου για να καθοριστεί εάν η υπόθεση θα προχωρήσει σε δίκη.