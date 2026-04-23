Κάτια Αντωνιάδη: Η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Ιράν

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ News, Κάτια Αντωνιάδη, είναι η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος που όχι μόνο έφτασε στο Ιράν για την κάλυψη του πολέμου, αλλά και που πάτησε στα ιρανικά εδάφη εδώ και δεκαετίες.

Από την αρχή του πολέμου, αρκετά είναι τα μέσα ενημέρωσης που έχουν στείλει ανταποκριτές τους στη Μέση Ανατολή, ωστόσο κανείς δημοσιογράφος δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο Ιράν. Οι ανταποκρίσεις γίνονται κυρίως από το Ισραήλ και τον Λίβανο, ενώ ανταποκριτές υπήρχαν επίσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στα σύνορα του Ιράκ με την Τουρκία.

Η ΕΡΤ, όμως, κατάφερε να διασφαλίσει την αποστολή της δημοσιογράφου της στο Ιράν. Η Κάτια Αντωνιάδη ταξίδεψε περίπου πέντε ώρες από τα σύνορα της Τουρκίας μέχρι την ιρανική πόλη Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά. Από εκεί, θα προσπαθήσει να φτάσει στην Τεχεράνη, η οποία απέχει περίπου 10 ώρες, επιχειρώντας να μεταδώσει τις καταστροφές που έχει υποστεί το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σε ανάρτηση που έκανε η δημοσιογράφος στα κοινωνικά της δίκτυα σημείωσε: «Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία γίνεται συχνά μέρος του ίδιου του πολέμου. Η ισορροπία δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά και ο μοναδικός τρόπος να διατηρηθεί η αξιοπιστία μας. Όταν οι νόμοι σιωπούν κάτω από τους βομβαρδισμούς, εμείς οφείλουμε να τους θυμίζουμε.

Ελπίζουμε να το καταφέρουμε.

Το ταξίδι στο Ιράν μόλις ξεκίνησε».

Ανάρτηση για την αποστολή της Κάτιας Αντωνιάδη έκανε και το πρακτορείο Iran Press στο Instagram, με τη δημοσιογράφο να βρίσκεται και να μεταδίδει εν μέσω συντριμμιών σε ιρανική πόλη.

