Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

Η θρόμβωση (όταν σχηματίζεται ένας θρόμβος αίματος μέσα σε ένα αιμοφόρο αγγείο) μπορεί να είναι σιωπηλή στην αρχή, αλλά όταν εμφανιστούν συμπτώματα, συχνά απαιτούν άμεση προσοχή. Η δυσκολία έγκειται στο ότι τα συμπτώματα ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το πού αναπτύσσεται ο θρόμβος και ορισμένα μπορούν να εκληφθούν εσφαλμένα ως λιγότερο σοβαρές παθήσεις.

Η αναγνώριση αυτών των πρώιμων προειδοποιητικών σημαδιών είναι κρίσιμη, καθώς μια μη θεραπευμένη θρόμβωση μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως πνευμονική εμβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή προσβολή.

Τι είναι ακριβώς η θρόμβωση

Η θρόμβωση εμφανίζεται όταν ένας θρόμβος εμποδίζει τη ροή του αίματος σε μια φλέβα ή αρτηρία. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι:

Φλεβική θρόμβωση (συνήθως πιο αργής εξέλιξης, συχνά στα πόδια)

θρόμβωση (συνήθως πιο αργής εξέλιξης, συχνά στα πόδια) Αρτηριακή θρόμβωση (πιο ξαφνική εκδήλωση, συχνά επηρεάζει την καρδιά ή τον εγκέφαλο)

Κάθε τύπος προκαλεί διαφορετικά συμπτώματα και διαφορετικά επίπεδα επείγουσας ανάγκης.

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: Συμπτώματα στα πόδια

Αυτή είναι μια από τις πιο συχνές μορφές και συνήθως επηρεάζει τα κάτω άκρα. Πρώιμα σημάδια:

Πρήξιμο στο ένα πόδι (σπάνια και στα δύο)

Πόνος ή ευαισθησία, που συχνά ξεκινά από τη γάμπα

Ζεστασιά στην πληγείσα περιοχή

Ερυθρότητα ή αποχρωματισμός στο δέρμα

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σταδιακά, αλλά δεν πρέπει να αγνοηθούν, ειδικά αν εμφανίζονται στο ένα πόδι.

Πνευμονική εμβολή: Όταν ένας θρόμβος ταξιδεύει στους πνεύμονες

Μια πνευμονική εμβολή συχνά αναπτύσσεται από μια αδιάγνωστη φλεβική θρόμβωση. Προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά:

Αιφνίδια δύσπνοια

Οξύς πόνος στο στήθος, συχνά χειρότερος όταν αναπνέετε βαθιά

Ταχύς καρδιακός παλμός

Βήχας, μερικές φορές με αίμα

Αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαιτεί άμεση φροντίδα.

Εγκεφαλική θρόμβωση (εγκεφαλικό επεισόδιο): Συμπτώματα στον εγκέφαλο

Όταν ένας θρόμβος εμποδίζει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο, τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται γρήγορα. Βασικά προειδοποιητικά σημάδια:

Αιφνίδια αδυναμία ή μούδιασμα (συχνά στην μία πλευρά του σώματος)

Δυσκολία στην ομιλία ή την κατανόηση του λόγου

Αιφνίδια σύγχυση

Προβλήματα όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια

Απώλεια ισορροπίας ή συντονισμού

Σοβαρός, ξαφνικός πονοκέφαλος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα συμπτώματα απαιτούν άμεση επείγουσα φροντίδα.

Στεφανιαία θρόμβωση (καρδιακή προσβολή): Συμπτώματα στην καρδιά

Όταν ένας θρόμβος εμποδίζει τη ροή του αίματος προς την καρδιά, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή. Συνήθη πρώιμα σημάδια:

Πίεση, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος

Πόνος που εξαπλώνεται στο χέρι, τον λαιμό, τη γνάθο ή την πλάτη

Δύσπνοια

Ναυτία ή κρύος ιδρώτας

Ασυνήθιστη κόπωση

Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν, ειδικά στις γυναίκες, όπου η κόπωση και η δυσφορία μπορεί να είναι πιο ανεπαίσθητες.

Κοιλιακή θρόμβωση: Συμπτώματα στο πεπτικό σύστημα

Οι θρόμβοι μπορούν επίσης να σχηματιστούν στα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τα έντερα. Εδώ, τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

Σοβαρό κοιλιακό άλγος (συχνά ξαφνικό ή δυσανάλογο)

Ναυτία και έμετο

Φούσκωμα

Αίμα στα κόπρανα (σε προχωρημένες περιπτώσεις)

Αυτά τα συμπτώματα είναι λιγότερο συχνά αλλά σοβαρά.

Θρόμβωση σε ασυνήθιστα σημεία

Θρόμβοι μπορεί να εμφανιστούν σε άλλες περιοχές, όπως τα χέρια ή τα μάτια. Πιθανά σημάδια:

Πρήξιμο ή πόνος στα χέρια (παρόμοιο με την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στο πόδι)

Αιφνίδια απώλεια όρασης ή οπτικές διαταραχές

Επίμονοι πονοκέφαλοι (σε σπάνιες περιπτώσεις θρόμβωσης εγκεφαλικών φλεβών)

Αυτά τα συμπτώματα είναι λιγότερο τυπικά, αλλά χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Πότε να αναζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια

Η επείγουσα ανάγκη εξαρτάται από τα συμπτώματα. Ζητήστε άμεση φροντίδα εάν παρατηρήσετε:

Αιφνίδια δυσκολία στην αναπνοή

Πόνο στο στήθος

Νευρολογικά συμπτώματα (ομιλία, όραση, κίνηση)

Λιποθυμία ή σοβαρή ζάλη

Ακόμα και λιγότερο σοβαρά συμπτώματα, όπως το μονόπλευρο πρήξιμο στα πόδια, θα πρέπει να αξιολογούνται το συντομότερο δυνατόν.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η θρόμβωση να ξεκινήσει χωρίς καθόλου συμπτώματα;

Ναι. Μερικοί θρόμβοι αναπτύσσονται «σιωπηλά», ειδικά στα πρώιμα στάδια, γι' αυτό και οι παράγοντες κινδύνου και τα πρώιμα σημάδια δεν πρέπει να αγνοούνται.

Είναι πάντα επώδυνοι οι θρόμβοι αίματος;

Όχι. Μερικοί προκαλούν δυσφορία, ενώ άλλοι (ιδιαίτερα οι πιο επικίνδυνοι) μπορεί να εμφανιστούν με ελάχιστα ή ασυνήθιστα συμπτώματα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Ο κίνδυνος αυξάνεται με την παρατεταμένη ακινησία, κάποια τυχόν πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, το κάπνισμα, την παχυσαρκία, ορισμένα φάρμακα και υποκείμενες ιατρικές παθήσεις.

Συμπέρασμα

Η θρόμβωση δεν είναι μία πάθηση με ένα σύμπτωμα: είναι μια ομάδα δυνητικά σοβαρών συμβάντων, που εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με το πού σχηματίζεται ο θρόμβος. Η αναγνώριση των πρώιμων σημαδιών, ειδικά εκείνων που επηρεάζουν τα πόδια, τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο και την καρδιά, μπορεί να κάνει μια κρίσιμη διαφορά.

Όταν τα συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά ή είναι ασυνήθιστα, είναι πάντα ασφαλέστερο να τα αντιμετωπίζετε ως επείγοντα.

Πηγές:

nhs.uk (1)

nhs.uk (2)

cdc.gov

heart.org

stroke.org