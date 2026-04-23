Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

Πρώιμα συμπτώματα θρόμβωσης: Πώς εκδηλώνονται οι θρόμβοι αίματος σε διαφορετικά μέρη του σώματος.

Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε
Η θρόμβωση (όταν σχηματίζεται ένας θρόμβος αίματος μέσα σε ένα αιμοφόρο αγγείο) μπορεί να είναι σιωπηλή στην αρχή, αλλά όταν εμφανιστούν συμπτώματα, συχνά απαιτούν άμεση προσοχή. Η δυσκολία έγκειται στο ότι τα συμπτώματα ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το πού αναπτύσσεται ο θρόμβος και ορισμένα μπορούν να εκληφθούν εσφαλμένα ως λιγότερο σοβαρές παθήσεις.

Η αναγνώριση αυτών των πρώιμων προειδοποιητικών σημαδιών είναι κρίσιμη, καθώς μια μη θεραπευμένη θρόμβωση μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως πνευμονική εμβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή προσβολή.

Τι είναι ακριβώς η θρόμβωση

Η θρόμβωση εμφανίζεται όταν ένας θρόμβος εμποδίζει τη ροή του αίματος σε μια φλέβα ή αρτηρία. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι:

  • Φλεβική θρόμβωση (συνήθως πιο αργής εξέλιξης, συχνά στα πόδια)
  • Αρτηριακή θρόμβωση (πιο ξαφνική εκδήλωση, συχνά επηρεάζει την καρδιά ή τον εγκέφαλο)

Κάθε τύπος προκαλεί διαφορετικά συμπτώματα και διαφορετικά επίπεδα επείγουσας ανάγκης.

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: Συμπτώματα στα πόδια

Αυτή είναι μια από τις πιο συχνές μορφές και συνήθως επηρεάζει τα κάτω άκρα. Πρώιμα σημάδια:

  • Πρήξιμο στο ένα πόδι (σπάνια και στα δύο)
  • Πόνος ή ευαισθησία, που συχνά ξεκινά από τη γάμπα
  • Ζεστασιά στην πληγείσα περιοχή
  • Ερυθρότητα ή αποχρωματισμός στο δέρμα

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σταδιακά, αλλά δεν πρέπει να αγνοηθούν, ειδικά αν εμφανίζονται στο ένα πόδι.

Πνευμονική εμβολή: Όταν ένας θρόμβος ταξιδεύει στους πνεύμονες

Μια πνευμονική εμβολή συχνά αναπτύσσεται από μια αδιάγνωστη φλεβική θρόμβωση. Προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά:

  • Αιφνίδια δύσπνοια
  • Οξύς πόνος στο στήθος, συχνά χειρότερος όταν αναπνέετε βαθιά
  • Ταχύς καρδιακός παλμός
  • Βήχας, μερικές φορές με αίμα
  • Αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαιτεί άμεση φροντίδα.

Εγκεφαλική θρόμβωση (εγκεφαλικό επεισόδιο): Συμπτώματα στον εγκέφαλο

Όταν ένας θρόμβος εμποδίζει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο, τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται γρήγορα. Βασικά προειδοποιητικά σημάδια:

  • Αιφνίδια αδυναμία ή μούδιασμα (συχνά στην μία πλευρά του σώματος)
  • Δυσκολία στην ομιλία ή την κατανόηση του λόγου
  • Αιφνίδια σύγχυση
  • Προβλήματα όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια
  • Απώλεια ισορροπίας ή συντονισμού
  • Σοβαρός, ξαφνικός πονοκέφαλος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα συμπτώματα απαιτούν άμεση επείγουσα φροντίδα.

Στεφανιαία θρόμβωση (καρδιακή προσβολή): Συμπτώματα στην καρδιά

Όταν ένας θρόμβος εμποδίζει τη ροή του αίματος προς την καρδιά, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή. Συνήθη πρώιμα σημάδια:

  • Πίεση, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος
  • Πόνος που εξαπλώνεται στο χέρι, τον λαιμό, τη γνάθο ή την πλάτη
  • Δύσπνοια
  • Ναυτία ή κρύος ιδρώτας
  • Ασυνήθιστη κόπωση

Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν, ειδικά στις γυναίκες, όπου η κόπωση και η δυσφορία μπορεί να είναι πιο ανεπαίσθητες.

Κοιλιακή θρόμβωση: Συμπτώματα στο πεπτικό σύστημα

Οι θρόμβοι μπορούν επίσης να σχηματιστούν στα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τα έντερα. Εδώ, τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

  • Σοβαρό κοιλιακό άλγος (συχνά ξαφνικό ή δυσανάλογο)
  • Ναυτία και έμετο
  • Φούσκωμα
  • Αίμα στα κόπρανα (σε προχωρημένες περιπτώσεις)

Αυτά τα συμπτώματα είναι λιγότερο συχνά αλλά σοβαρά.

Θρόμβωση σε ασυνήθιστα σημεία

Θρόμβοι μπορεί να εμφανιστούν σε άλλες περιοχές, όπως τα χέρια ή τα μάτια. Πιθανά σημάδια:

  • Πρήξιμο ή πόνος στα χέρια (παρόμοιο με την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στο πόδι)
  • Αιφνίδια απώλεια όρασης ή οπτικές διαταραχές
  • Επίμονοι πονοκέφαλοι (σε σπάνιες περιπτώσεις θρόμβωσης εγκεφαλικών φλεβών)

Αυτά τα συμπτώματα είναι λιγότερο τυπικά, αλλά χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Πότε να αναζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια

Η επείγουσα ανάγκη εξαρτάται από τα συμπτώματα. Ζητήστε άμεση φροντίδα εάν παρατηρήσετε:

  • Αιφνίδια δυσκολία στην αναπνοή
  • Πόνο στο στήθος
  • Νευρολογικά συμπτώματα (ομιλία, όραση, κίνηση)
  • Λιποθυμία ή σοβαρή ζάλη

Ακόμα και λιγότερο σοβαρά συμπτώματα, όπως το μονόπλευρο πρήξιμο στα πόδια, θα πρέπει να αξιολογούνται το συντομότερο δυνατόν.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η θρόμβωση να ξεκινήσει χωρίς καθόλου συμπτώματα;

Ναι. Μερικοί θρόμβοι αναπτύσσονται «σιωπηλά», ειδικά στα πρώιμα στάδια, γι' αυτό και οι παράγοντες κινδύνου και τα πρώιμα σημάδια δεν πρέπει να αγνοούνται.

Είναι πάντα επώδυνοι οι θρόμβοι αίματος;

Όχι. Μερικοί προκαλούν δυσφορία, ενώ άλλοι (ιδιαίτερα οι πιο επικίνδυνοι) μπορεί να εμφανιστούν με ελάχιστα ή ασυνήθιστα συμπτώματα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Ο κίνδυνος αυξάνεται με την παρατεταμένη ακινησία, κάποια τυχόν πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, το κάπνισμα, την παχυσαρκία, ορισμένα φάρμακα και υποκείμενες ιατρικές παθήσεις.

Συμπέρασμα

Η θρόμβωση δεν είναι μία πάθηση με ένα σύμπτωμα: είναι μια ομάδα δυνητικά σοβαρών συμβάντων, που εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με το πού σχηματίζεται ο θρόμβος. Η αναγνώριση των πρώιμων σημαδιών, ειδικά εκείνων που επηρεάζουν τα πόδια, τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο και την καρδιά, μπορεί να κάνει μια κρίσιμη διαφορά.

Όταν τα συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά ή είναι ασυνήθιστα, είναι πάντα ασφαλέστερο να τα αντιμετωπίζετε ως επείγοντα.

Πηγές:
nhs.uk (1)
nhs.uk (2)
cdc.gov
heart.org
stroke.org

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης NASA: Γιατί λέει ότι ο ύπνος στο διάστημα ήταν ο καλύτερος της ζωής της

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Aφθώδης πυρετός: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη

19:06LIFESTYLE

MasterChef Ελλάδας: Εντάσεις και αποχώρηση-φωτιά στο αποψινό επεισόδιο

19:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ιταλία αρνείται πρόταση των ΗΠΑ να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντί του Ιράν

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ για ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας ο Νίκος Δένδιας

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως άγαλμα 2 μέτρων της θεάς Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδικεία

18:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρίαμβος της Πρεβολαράκη! Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό πάλης

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Warner Bros: Οι μέτοχοι άναψαν «πράσινο φως» για την εξαγορά ύψους 111 δισ. από την Paramount

18:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε τον χάρτη

18:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Ο ράπερ d4vd είναι αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή για τον διαμελισμό 14χρονης

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Κίνα για κλοπή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα σύγκρουση Ανδρουλάκη – κυβέρνησης: «Χυδαίο ντιλάρισμα για τις άρσεις ασυλίας» – «Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις»

18:11LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή και το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Κάτια Αντωνιάδη: Η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Ιράν

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό λίγο πριν την Ιερά Οδό - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συγκινητικό βίντεο ενός ζευγαριού που δημοσίευσε στο Instagram

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

17:43ΕΛΛΑΔΑ

«Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» – Η συνάντηση του αδελφού της Ελευθερίας με τον δολοφόνο έξω από το αστυνομικό τμήμα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

18:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε τον χάρτη

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

18:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ευελπίδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η γενιά που κάνει πάρτι χωρίς κινητά, χωρίς φίλτρα: Η νέα κουλτούρα της νυχτερινής ζωής

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ