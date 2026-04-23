Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε το Ιράν στην λίθινη εποχή

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης της κατάστασης ασφαλείας, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν και περιμένει το «πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες» για να επιτεθεί στον νέο ανώτατο ηγέτη και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είναι έτοιμες τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, και οι στόχοι έχουν επισημανθεί», δήλωσε ο Κατζ.

Ο Κατζ είπε ακόμη ότι το Ισραήλ «περιμένει το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα απ' όλα για να ολοκληρώσει την εξάλειψη της δυναστείας του Χαμενεΐ, του εμπνευστή του σχεδίου εξόντωσης του Ισραήλ, και των διαδόχων των διαδόχων της ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, και επιπλέον για να επιστρέψει το Ιράν στην εποχή του σκότους και της πέτρας, ανατινάζοντας κεντρικές εγκαταστάσεις ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος και συνθλίβοντας την εθνική οικονομική υποδομή».

Προσέθεσε δε ότι «αυτή τη φορά η επίθεση θα είναι διαφορετική και θανατηφόρα και θα προσθέσει καταστροφικά πλήγματα στα πιο επώδυνα σημεία, μετά τα τεράστια πλήγματα που έχει ήδη υποστεί μέχρι τώρα το ιρανικό καθεστώς τρομοκρατίας, τα οποία θα κλονίσουν και θα καταρρεύσουν τα θεμέλιά του».

Διαβάστε επίσης