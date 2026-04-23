Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Καπνός από μια αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή σε πετρελαϊκή εγκατάσταση πάνω από την Τεχεράνη, την Κυριακή 8 Μαρτίου του 2026.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Noor News αναφέρει ότι έχουν ενεργοποιηθεί συστήματα αεράμυνας σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης, χωρίς να διευκρινίζονται οι λόγοι.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ακούστηκαν να επιχειρούν εναντίον όσων περιγράφηκαν ως «εχθρικοί στόχοι» σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης, την Πέμπτη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το περιστατικό ακολούθησε προηγούμενες αναφορές ότι αντιαεροπορικές συστοιχίες είχαν τεθεί σε λειτουργία στην πόλη.

Axios: Ο Τραμπ στη συνάντηση μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε μέρος της συνάντησης μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios ανέφερε αυτό σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Τραμπ θα «χαιρετήσει» τους δύο πρεσβευτές, οι οποίοι συμμετέχουν στον δεύτερο γύρο συνομιλιών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον καθορισμό μιας εκεχειρίας και μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

