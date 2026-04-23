Αδιανόητο σκηνικό σε πάρκινγκ στη Φλόριντα: Υπερυψωμένο φορτηγάκι «ισοπέδωσε» Lamborghini Huracán

Άλλο ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό περιστατικό σε χώρο στάθμευσης έχει «τραβήξει» την προσοχή στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς ένα υπερυψωμένο pickup φορτηγάκι εμφανίζεται να περνά πάνω από μία Lamborghini Huracán, την οποία και ισοπεδώνει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το βίντεο, που έχει ήδη γίνει viral, προκαλεί έντονες συζητήσεις για την οδηγική συμπεριφορά, την ορατότητα από μεγάλα οχήματα και τους κινδύνους σε καθημερινούς, στενούς χώρους κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα βρέθηκαν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα μία στιγμιαία αλλά καθοριστική έλλειψη συντονισμού. Το pickup, λόγω του αυξημένου ύψους και της θέσης του, φέρεται να μην αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του χαμηλού πολυτελούς αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να κινηθεί επάνω στο μπροστινό τμήμα της Lamborghini.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο supercar, ενώ, οι εικόνες που κυκλοφορούν, το δείχνουν να βρίσκεται ουσιαστικά «παγιδευμένο» κάτω από το βάρος του φορτηγού.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, με τους δύο οδηγούς να απομακρύνονται από το σημείο χωρίς σωματικές βλάβες.