Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

Τι είπε για τη χώρα μας και τον πρωθυπουργό ο Αμερικανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Στη χώρα μας και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα είπε ότι «η Ελλάδα είναι πολύ υποστηρικτική στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα είναι φανταστική». Στη συνέχεια αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε ότι : «Είναι ένας φανταστικός τύπος».

Τι είχε αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά και το ρόλο της χώρας μας στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται παγκοσμίως σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο ανέλυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σε συνέντευξή του στο Breitbart News στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ των Δελφών, ότι υποστηρίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη συμβολή στην ανάκαμψη των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών από τις «οικονομικές επιπτώσεις» των τελευταίων δύο μηνών.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι οι δύο χώρες δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Ο Τραμπ έχει μιλήσει θερμά για την Ελλάδα πολλές φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να περιμένει μια πολύ θερμή υποδοχή στην Ελλάδα και σημείωσε ότι οι Έλληνες είναι γνωστοί για τη φιλοξενία τους.
«Λοιπόν, σίγουρα να περιμένετε ότι θα περάσει καλά», είπε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να περιμένει ο Τραμπ όταν έρθει να επισκεφθεί την Ελλάδα. «Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Αλλά έχω συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Τραμπ. Είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που τον γνώριζαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Γνωρίζετε λοιπόν ότι οι Έλληνες είναι πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας.»

Ο Μητσοτάκης επισήμανε επίσης τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε επίσης ότι ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συμβάλλει γεωπολιτικά στην προώθηση των συμφερόντων του δυτικού πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που βοηθά, φυσικά, στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι φέτος γιορτάζετε τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε πίσω ιστορικά. Εννοώ, οι Ιδρυτές Πατέρες εμπνεύστηκαν από Έλληνες στοχαστές και ο πόλεμος της ανεξαρτησίας μας εμπνεύστηκε από τον αγώνα σας για ελευθερία. Υπάρχει λοιπόν ένας κοινός άξονας που συνδέει την ιστορία των δύο χωρών. Μίλησα γι’ αυτό όταν απευθύνθηκα στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Αλλά αυτή η ιστορία αποκτά και πάλι σημασία σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ ισχυροί δεσμοί που φυσικά μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα που διαδραματίζει έναν πολύ, πολύ ενεργό ρόλο σε μια περιοχή που έχει τις δικές της προκλήσεις. Έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς με όλες τις αραβικές χώρες, είμαστε το φυσικό σημείο εισόδου για το έργο IMEC στην Ευρώπη. Οπότε, και πάλι, δεν πρόκειται απλώς για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι σύμμαχος και ιστορικός σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά που μπορεί επίσης να διαδραματίσει πολύ ενεργό ρόλο σε μια περιοχή που θα πρέπει να είναι αρκετά σημαντική για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.»

