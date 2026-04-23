Τραμπ: Μην με πιέζετε για συμφωνία με το Ιράν – Δεν θα χτυπούσα ποτέ με πυρηνικά

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος σε εκδήλωση για την ανακοίνωση νέων δασμών στο Rose Garden του Λευκού Οίκου (Απρίλιος 2025)

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρέπει να πιεστεί για συμφωνία με το Ιράν και επιθυμεί μια μακροχρόνια και σταθερή συμφωνία.

Οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό και την πολεμική αεροπορία του Ιράν, και αν το Ιράν αναπλήρωσε αμυντικά συστήματα, θα τα εξουδετερώσουν γρήγορα.

Ο Τραμπ απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν, θεωρώντας τη χρήση τους περιττή και επικίνδυνη.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν συμβατικά όπλα, με επάρκεια πυρομαχικών και εξοπλισμό.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι η απομάκρυνση από το Ιράν χωρίς συμφωνία θα είχε σοβαρές συνέπειες, αλλά προτιμά μια λύση χωρίς πόλεμο. Snapshot powered by AI

Για τις διαπραγματεύσεις και τον πόλεμο με το Ιράν μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σε ερώτηση πόσο καιρό είναι πρόθυμος να περιμένει μία απάντηση από το Ιράν για τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ο Τραμπ είπε: «Μην με πιέζετε».

Αναφερόμενος σε προηγούμενες στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό, όπως στο Βιετνάμ και στο Ιράκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν έχει διαρκέσει μόνο έξι εβδομάδες.

«Θέλω να κλείσω την καλύτερη συμφωνία. Θα μπορούσα να κλείσω συμφωνία αυτή τη στιγμή. Αν έφευγα τώρα αμέσως (σ.σ. από το Ιράν), θα μπορούσαμε να έχουμε μια τεράστια επιτυχία. Θα τους πάρει 20 χρόνια να το ξαναχτίσουν. Αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να είναι αιώνιο», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό και την πολεμική αεροπορία του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει αναπληρώσει μέρος των αμυντικών του συστημάτων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

«Αλλά αν το έκαναν, θα τα εξουδετερώσουμε σε περίπου μία μέρα», σημείωσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς αν οι Αμερικανοί θα πρέπει να περιμένουν ότι θα πληρώσουν περισσότερα για καύσιμα αν χρειαστεί και άλλος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ είπε: «Για λίγο καιρό – και ξέρετε τι κερδίζουν σε αντάλλαγμα; Ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα».

«Δεν θα χτυπούσα ποτέ με πυρηνικά»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν θα χρησιμοποιούσε ποτέ πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν. «Όχι, δεν θα το έκανα. Γιατί να το χρειαστώ; Γιατί να τεθεί μια τόσο ηλίθια ερώτηση; Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο, όταν τους αποδεκάτισαν πλήρως και με πολύ πειστικό τρόπο;», αναρωτήθηκε ο Τραμπ.

Σημείωσε επίσης ότι «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί σε κανέναν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα». Ωστόσο άφησε νοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης συμβατικών όπλων καθώς είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι «έτοιμες για δράση».

«Ποτέ δεν είχαμε τόσα πυρομαχικά. Τα πλοία μας είναι φορτωμένα», υπογράμμισε.

