Τραμπ: Μην με πιέζετε για συμφωνία με το Ιράν – Δεν θα χτυπούσα ποτέ με πυρηνικά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος σε εκδήλωση για την ανακοίνωση νέων δασμών στο Rose Garden του Λευκού Οίκου (Απρίλιος 2025)

AP/Evan Vucci
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρέπει να πιεστεί για συμφωνία με το Ιράν και επιθυμεί μια μακροχρόνια και σταθερή συμφωνία.
  • Οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό και την πολεμική αεροπορία του Ιράν, και αν το Ιράν αναπλήρωσε αμυντικά συστήματα, θα τα εξουδετερώσουν γρήγορα.
  • Ο Τραμπ απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν, θεωρώντας τη χρήση τους περιττή και επικίνδυνη.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν συμβατικά όπλα, με επάρκεια πυρομαχικών και εξοπλισμό.
  • Ο πρόεδρος τόνισε ότι η απομάκρυνση από το Ιράν χωρίς συμφωνία θα είχε σοβαρές συνέπειες, αλλά προτιμά μια λύση χωρίς πόλεμο.
Snapshot powered by AI

Για τις διαπραγματεύσεις και τον πόλεμο με το Ιράν μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σε ερώτηση πόσο καιρό είναι πρόθυμος να περιμένει μία απάντηση από το Ιράν για τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ο Τραμπ είπε: «Μην με πιέζετε».

Αναφερόμενος σε προηγούμενες στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό, όπως στο Βιετνάμ και στο Ιράκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν έχει διαρκέσει μόνο έξι εβδομάδες.

«Θέλω να κλείσω την καλύτερη συμφωνία. Θα μπορούσα να κλείσω συμφωνία αυτή τη στιγμή. Αν έφευγα τώρα αμέσως (σ.σ. από το Ιράν), θα μπορούσαμε να έχουμε μια τεράστια επιτυχία. Θα τους πάρει 20 χρόνια να το ξαναχτίσουν. Αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να είναι αιώνιο», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό και την πολεμική αεροπορία του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει αναπληρώσει μέρος των αμυντικών του συστημάτων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

«Αλλά αν το έκαναν, θα τα εξουδετερώσουμε σε περίπου μία μέρα», σημείωσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς αν οι Αμερικανοί θα πρέπει να περιμένουν ότι θα πληρώσουν περισσότερα για καύσιμα αν χρειαστεί και άλλος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ είπε: «Για λίγο καιρό – και ξέρετε τι κερδίζουν σε αντάλλαγμα; Ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα».

«Δεν θα χτυπούσα ποτέ με πυρηνικά»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν θα χρησιμοποιούσε ποτέ πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν. «Όχι, δεν θα το έκανα. Γιατί να το χρειαστώ; Γιατί να τεθεί μια τόσο ηλίθια ερώτηση; Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο, όταν τους αποδεκάτισαν πλήρως και με πολύ πειστικό τρόπο;», αναρωτήθηκε ο Τραμπ.

Σημείωσε επίσης ότι «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί σε κανέναν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα». Ωστόσο άφησε νοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης συμβατικών όπλων καθώς είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι «έτοιμες για δράση».

«Ποτέ δεν είχαμε τόσα πυρομαχικά. Τα πλοία μας είναι φορτωμένα», υπογράμμισε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48LIFESTYLE

Κάνιε Γουέστ: Θα δώσει συναυλία στην Τσεχία τον Ιούλιο - Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μην με πιέζετε για συμφωνία με το Ιράν – Δεν θα χτυπούσα ποτέ με πυρηνικά

23:38LIFESTYLE

Η Αθηνά Ωνάση με εντυπωσιακή εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία με 65χρονο – Πήγε στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συλλήψεις ανηλίκων και γονέων για υπόθεση ναρκωτικών

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Υπήρξε τελικά το Κράκεν: Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες για το χταπόδι 19 μέτρων που έζησε πριν 100 εκατ. χρόνια

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς αντικαταστάτης του Ντοκ Ρίβερς

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 15 τόνοι γάλα μοιράστηκαν στη γιορτή του Άη Γιώργη του Γαλατά στην Ασή Γωνιά

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ο Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Η μαντινάδα του Νίκου Ζωιδάκη για τον Ρεθυμνιώτη Μάνο Μαλλιαρό που τρέλανε το κοινό

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Αδιανόητο σκηνικό σε πάρκινγκ στη Φλόριντα: Υπερυψωμένο φορτηγάκι «ισοπέδωσε» Lamborghini Huracán

22:45LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έκαναν τις πρώτες τους βουτιές στην Ισπανία – Δείτε εικόνες

22:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρυλικός ταυρομάχος Μοράντε νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση: «Υποφέρω, δεν μπορώ να φάω»

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ θα παραστεί στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η Πολιτική Προστασία προσέφερε μάσκες και αναλώσιμα στο Γενικό Νοκομείο και το Γηροκομείο

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου: Η κυρία Κοβέσι είναι φαν των πολιτικών Μητσοτάκη στην καταπολέμηση της διαφθοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της Αστυνομίας

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία με 65χρονο – Πήγε στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

23:38LIFESTYLE

Η Αθηνά Ωνάση με εντυπωσιακή εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

19:06LIFESTYLE

MasterChef Ελλάδας: Εντάσεις και αποχώρηση-φωτιά στο αποψινό επεισόδιο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

21:58ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ και η απειλή του Ισραήλ για επιστροφή του Ιράν στη λίθινη εποχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ