Λίβανος: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας
Τουλάχιστον 40 οι νεκροί από ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων τη Δευτέρα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, πριν από 10 ημέρες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
