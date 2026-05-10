Μαλί: Νέες επιθέσεις τζιχαντιστών - Πάνω από 70 νεκροί

Νέες επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους προχθές Παρασκευή στο κεντρικό Μαλί, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στο κράτος του Σαχέλ χαρακτηρίζεται πλέον κρίσιμη, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση ένοπλων οργανώσεων εναντίον της στρατιωτικής χούντας τον περασμένο μήνα, δήλωσαν χθες Σάββατο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας και στις τοπικές αρχές.

Επιθέσεις στην ίδια περιοχή, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι τζιχαντιστές της ΟΥΙΜ, ήδη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τοπικό αιρετό, «ένοπλες οργανώσεις επέστρεψαν χθες (σ.σ. προχθές Παρασκευή) κι επιτέθηκαν ξανά σε χωριά», ιδίως στα Κουρούντ και Ντουγκαρά, «αυξάνοντας των απολογισμό των θυμάτων σε πάνω από 70 νεκρούς» συνολικά στις επιθέσεις της Τετάρτης και της Παρασκευής.

Τοπικός αξιωματούχος αναφέρθηκε σε αθροιστικά «80 νεκρούς».

Αξιωματούχος αρμόδιος για ζητήματα νεολαίας μίλησε για «50 νεκρούς», ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχουν εξαφανισθέντες».

