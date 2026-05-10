Μαϊάμι: Έκρηξη σε σκάφος με 11 τραυματίες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στις 12:48 μ.μ. τοπική ώρα κοντά σe τουριστικό αξιοθέατο στο Μαϊάμι, των ΗΠΑ όταν έκρηξη συγκλόνισε ναυλωμένο σκάφος που μετέφερε επιβάτες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ ανταποκρίθηκε άμεσα στο σημείο, επιβεβαιώνοντας πως 11 άτομα υπέστησαν τραυματισμούς και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι δυνάμεις διάσωσης βρήκαν το σκάφος στον κόλπο Μπισκέιν, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη από την Επιτροπή Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα.

Πληροφορίες για διαρροή αερίου

Αν και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, η εφημερίδα Miami Herald μεταδίδει πως η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Η πληροφορία αυτή βασίζεται σε μαρτυρία από το περιβάλλον των εμπλεκομένων, η οποία αναφέρει πως υπήρξε ανάφλεξη σε κλειστό χώρο του σκάφους. Όπως ανακοινώθηκε, το σκάφος ήταν ναυλωμένο για ιδιωτική χρήση την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα.

Την ίδια ώρα, οι πραγματογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της έκρηξης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή παράλειψη στους κανόνες ασφαλείας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε μονάδες τραύματος της περιοχής, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κρισιμότητα της κατάστασής τους.

