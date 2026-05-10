Πυρκαγιά με πυκνούς καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι

Ανησυχία επικρατεί στις γαλλικές αρχές και τους κατοίκους των βόρειων προαστίων του Παρισιού μετά την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε περιοχή που γειτνιάζει με το διεθνές αεροδρόμιο Charles de Gaulle.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό, όντας ορατοί από χιλιόμετρα μακριά και προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες και τους περιοίκους.

⚠️ Important



Update; The gourmet warehouse near Roissy-Charles-de-Gaulle airport is currently on fire



It's an industrial bread and pastry factory. https://t.co/2XSewP02os pic.twitter.com/g1YK7hmvLN — Open News© (@OpenNewNews) May 9, 2026

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό ορατό από τις περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο.







Διαβάστε επίσης