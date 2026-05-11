Allyson Felix: Ο ρατσισμός στην εγκυμοσύνη της και η δημιουργία ενός brand με κοινωνικό μήνυμα

Ο αγώνας της 40χρονης Ολυμπιονίκη να «σπάσει» το ταμπού της εγκυμοσύνης στον αθλητισμό παρακινώντας τις συναθλήτριές της αλλά και κάθε γυναίκα να σταματήσει να φοβάται και να κρύβεται

Ανθή Κουρεντζή

Allyson Felix: Ο ρατσισμός στην εγκυμοσύνη της και η δημιουργία ενός brand με κοινωνικό μήνυμα

Η Allyson Felix / AP

ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν η Allyson Felix — η αθλήτρια στίβου με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων — έμεινε έγκυος το 2018, αισθανόταν εξαιρετικά και προπονούνταν καθημερινά.

Πήγε στο νοσοκομείο για έναν προγραμματισμένο έλεγχο ρουτίνας. Όταν ένας γιατρός της είπε ότι έπρεπε να συνδεθεί με μηχανήματα παρακολούθησης, η Felix πίστεψε πως θα μπορούσε να φύγει για μια φωτογράφιση και να επιστρέψει αργότερα.

Ωστόσο, ο γιατρός επέμεινε ότι έπρεπε να γίνουν άμεσα περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Η Felix ένιωσε την καρδιά της να βυθίζεται. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα για επείγουσα καισαρική τομή στις 32 εβδομάδες κύησης λόγω σοβαρής προεκλαμψίας — μιας κατάστασης επίμονης υψηλής αρτηριακής πίεσης που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή λίγο μετά τον τοκετό.

https://www.instagram.com/p/DYLDZyZkp4a/

Η κόρη της, Camryn, γεννήθηκε με βάρος μόλις 1,5 κιλό περίπου και πέρασε 29 ημέρες, καθώς και τα πρώτα της Χριστούγεννα, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.

Η προεκλαμψία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των νεφρών και του ήπατος, να προκαλέσει προβλήματα πήξης του αίματος, υγρό στους πνεύμονες και επιληπτικές κρίσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ή όταν δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο της μητέρας ή του βρέφους. Η μοναδική ουσιαστική θεραπεία είναι η γέννηση του μωρού και του πλακούντα.

Η Tianna Madison (παλαιότερα γνωστή ως Bartoletta), συναθλήτρια της Felix στην αμερικανική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρων που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, δεν πρόλαβε καν να βγάλει φωτογραφίες εγκυμοσύνης ή να στείλει προσκλήσεις για baby shower.

https://www.instagram.com/p/DVUzRIJlG8q/

Μια άγνωστη επιπλοκή στον τράχηλο προκάλεσε πρόωρο τοκετό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο στις 26 εβδομάδες κύησης, πολύ νωρίτερα από τις περίπου 40 εβδομάδες μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης. Το νοσοκομειακό της κρεβάτι τοποθετήθηκε με τα πόδια της ψηλότερα από το κεφάλι της για τέσσερις ημέρες, ενώ οι γιατροί της χορηγούσαν στεροειδή ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των πνευμόνων του γιου της.

Ακινητοποιημένη ανάποδα και χωρίς φαγητό ή νερό, ένιωθε πως η ζωή της χανόταν. Όταν εξέφρασε στους γιατρούς ότι δεν άντεχε άλλο, εκείνοι απέρριψαν τις ανησυχίες της, λέγοντάς της πως ήταν Ολυμπιονίκης και δυνατή. Όταν τελικά ίσιωσαν το κρεβάτι της, το σώμα της άρχισε αμέσως να συσπάται και τη μετέφεραν επειγόντως στο χειρουργείο για να γεννήσει.

https://www.instagram.com/p/DOETXj5iX2A/

Η Tori Bowie ήταν το τρίτο μέλος της αμερικανικής ομάδας 4x100 μέτρων του 2016 που έμεινε έγκυος. Το 2023, ενώ βρισκόταν στον όγδοο μήνα εγκυμοσύνης, πέθανε μόνη στο σπίτι της κατά τη διάρκεια τοκετού. Το μωρό γεννήθηκε νεκρό.

Η νεκροψία της Bowie ανέφερε πως πιθανοί παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό της ήταν επιπλοκές από αναπνευστική δυσχέρεια και εκλαμψία — μια σοβαρή μορφή προεκλαμψίας.

Η Allyson Felix, σε συνεργασία με το Κέντρο Ισότητας, Φύλου και Ηγεσίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Haas του πανεπιστημίου, πραγματοποιεί περιοδεία σε πανεπιστημιουπόλεις για προβολές του ντοκιμαντέρ της «She Runs the World», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Festival τον περασμένο Ιούνιο.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στη δημόσια διαμάχη της Felix με τη Nike, στον αγώνα της για μεγαλύτερη προστασία της μητρότητας στα συμβόλαια χορηγίας αθλητών — συγκεκριμένα απέναντι στις μειώσεις αποδοχών, την παύση πληρωμών ή ακόμη και την απώλεια ασφαλιστικής κάλυψης μετά τη γέννα.

https://www.instagram.com/p/DIEpfi0v9-J/

Παρότι η αφηγήτρια και η Felix μοιράζονταν την τραυματική εμπειρία ενός τοκετού που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίος, το ντοκιμαντέρ ανέδειξε μια σκληρή πραγματικότητα για τις αθλήτριες υψηλού επιπέδου: η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την υγεία, αλλά και υπαρξιακή απειλή για την καριέρα τους.

Η Felix επιθυμούσε να δημιουργήσει οικογένεια χρόνια πριν μείνει έγκυος. Όταν τελικά συνέβη, έκρυψε την εγκυμοσύνη της για περισσότερο από πέντε μήνες, επειδή στον χώρο του στίβου η εγκυμοσύνη θεωρούνταν «το φιλί του θανάτου», όπως είχε πει κάποτε η δρομέας Phoebe Wright.

Καθώς σχεδίαζε να αποκτήσει παιδί το 2018, η Felix βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις ανανέωσης συμβολαίου με τη Nike. Ήταν τότε 32 ετών, είχε ήδη συμμετάσχει σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε κατακτήσει έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και 11 χρυσά παγκόσμια πρωταθλήματα.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε το 2019 στους «The New York Times», η Felix υποστήριξε ότι η Nike της πρότεινε μείωση αποδοχών κατά 70% στις διαπραγματεύσεις εκείνες. Είπε επίσης πως ζήτησε να προστεθεί ρήτρα που θα διασφάλιζε ότι δεν θα μειωνόταν η αμοιβή της αν η απόδοσή της επηρεαζόταν τους μήνες γύρω από τον τοκετό, όμως αρχικά η εταιρεία αρνήθηκε.

Womens Pro Sports Pregnancy

Η Allyson Felix με την κόρη της, Camryn / AP

Το άρθρο της Felix δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες αφότου δύο ακόμη Αμερικανίδες δρομείς, η Alysia Montaño και η Kara Goucher, μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες στους New York Times. Η Nike αναγνώρισε τότε ότι ορισμένες αθλήτριες είχαν υποστεί περικοπές στις χορηγίες τους λόγω εγκυμοσύνης και τελικά άλλαξε την πολιτική της, εγγυώμενη μεγαλύτερη προστασία της μητρότητας.

«Για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου φοβόμουν να έχω άποψη για οτιδήποτε. Είχα το κεφάλι κάτω, έκανα τη δουλειά μου και προσπαθούσα να μείνω στη “λωρίδα” μου», είπε η Felix. Η μητρότητα άλλαξε αυτή τη στάση. «Όταν έγινα μητέρα, κατάλαβα πόση δύναμη είχα και ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για να κάνω κάτι ουσιαστικό».

Η αλλαγή στάσης της Nike δεν ήταν η μοναδική πρόοδος που προέκυψε από αυτές τις διεκδικήσεις. Στο άρθρο της, η Felix ανέφερε και άλλες εταιρείες αθλητικού εξοπλισμού, όπως οι Burton, Altra, Nuun και Brooks, που επίσης προχώρησαν σε μέτρα προστασίας της μητρότητας.

https://www.instagram.com/p/DE2y_ENyKUj/

Η United States Olympic & Paralympic Committee ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2019 ότι θα επιδιώξει μεταρρυθμίσεις στην πολιτική ασφάλισης υγείας, επεκτείνοντας αργότερα την κάλυψη για έναν χρόνο μετά την εγκυμοσύνη. Το 2024, η USA Track & Field επέκτεινε ακόμη περισσότερο το ασφαλιστικό της πρόγραμμα, δίνοντας στις αθλήτριες περισσότερο χρόνο αποκατάστασης μετά τον τοκετό.

Πλέον, η εγκυμοσύνη αρχίζει να θεωρείται λιγότερο ταμπού για τις κορυφαίες αθλήτριες. Η Sydney McLaughlin-Levrone, κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στον στίβο, αποκάλυψε πρόσφατα ότι είναι έγκυος και εξακολουθεί να ελπίζει πως θα αγωνιστεί στους 2028 Summer Olympics.

«Όταν βλέπω αθλήτριες όπως η Syd ή άλλες γυναίκες να μπορούν να ζήσουν την εγκυμοσύνη στο απόγειο της καριέρας τους, νιώθω πραγματικά χαρούμενη γιατί ελπίζω να μη χρειαστεί να περάσουν όσα πέρασα εγώ», είπε η Felix. «Πολλές γυναίκες υπέφεραν και πάλεψαν ώστε αυτή η νέα γενιά αθλητριών να μπορεί να βιώνει σήμερα κάτι διαφορετικό. Και πιστεύω ότι ο δρόμος τους θα είναι πολύ πιο εύκολος».

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ και τη συνέντευξη για το άρθρο, η Felix ανακοίνωσε την επιστροφή της στους αγώνες και την ελπίδα της να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες — κάτι που θα σηματοδοτούσε τη συμμετοχή της σε έκτη Ολυμπιάδα. Θα είναι τότε 42 ετών. Σκοπεύει να ξεκινήσει πλήρες πρόγραμμα προπόνησης τον Οκτώβριο και να επιστρέψει σε επίσημους αγώνες το 2027.

Με 11 Ολυμπιακά μετάλλια, ξεπέρασε τον Carl Lewis και έγινε η πιο πολυνίκης Αμερικανίδα αθλήτρια στίβου στην ιστορία.

Προς όλες τις γυναίκες έστειλε το εξής μήνυμα: «Ύψωσα τη φωνή μου και δημιούργησα αυτή την εταιρεία για εσάς, ώστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να προπονείστε στις 4:30 τα ξημερώματα, ενώ είστε πέντε μηνών έγκυες, μόνο και μόνο για να το κρύψετε από τον χορηγό σας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 79χρονης - Της απέσπασαν 80.000 ευρώ

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζευγάρι ένστολων αλληλομηνύθηκαν και κατέληξαν στα κρατητήρια

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Για τζόγκινγκ παρέα με Κενυάτη μαραθωνοδρόμο και η βόλτα σε δημοτικό σχολείο - Βίντεο

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Allyson Felix: Από τον ρατσισμό και τη δύσκολη εγκυμοσύνη στη δημιουργία ενός brand που εμπνέει κάθε γυναίκα

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Oλλανδία: Πίνακας που είχαν λεηλατήσει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων συνεργάτη των SS

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού

14:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαρωτικοί έλεγχοι της τροχαίας Αττικής για τα ηλεκτρικά πατίνια: 214 παραβάσεις

14:25ANNOUNCEMENTS

«Ήπειρος»: Η ηπειρώτικη μουσική ζωντανεύει στο Ηρώδειο στις 9 Ιουνίου

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

14:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από την αρχαιοελληνική αισθητική στα «Μποτέρο» σώματα - Η έκθεση που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Met Gala

14:11ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί φτερνίζεστε όταν κοιτάτε τον ήλιο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιφλόιλ: Ποστάρει Δένδια να λέει ότι η Ελλάδα παίρνει F-35 μαζί με F-16 Viper και Rafale

13:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλλιθέα: Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στον 58χρονο για τους πυροβολισμούς σε μπαρ

13:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

36 χρόνια από τον θάνατο του Στράτου Διονυσίου: Ο ράφτης που φόρεσε το κοστούμι του θρύλου του λαϊκού τραγουδιού

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια στους δύο για το έγκλημα στα Κύμινα

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζέτα Μακρυπούλια: Εντάσσεται στον θίασο της «Ειρήνης» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

13:44LIFESTYLE

«Έχει ξεπεράσει κάθε όριο»: Χαμός στα social media με το νέο επεισόδιο του «Euphoria»

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Νεκρός serial killer που σκότωσε και την έγκυο πρώην σύντροφό του

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδική γέννηση καμηλοπάρδαλης μπροστά σε επισκέπτες ζωολογικού κήπου στην Βιρτζίνια - Δείτε βίντεο

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο Γερμανός τουρίστας που δικαιώθηκε στη μάχη της πετσέτας στην Κω: «Τα παιδιά μου ξάπλωναν στο πάτωμα δίπλα σε άδειες ξαπλώστρες»

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εικόνες με πρησμένο πρόσωπο - Νέες φήμες για την υγεία του

13:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

36 χρόνια από τον θάνατο του Στράτου Διονυσίου: Ο ράφτης που φόρεσε το κοστούμι του θρύλου του λαϊκού τραγουδιού

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

14:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαρωτικοί έλεγχοι της τροχαίας Αττικής για τα ηλεκτρικά πατίνια: 214 παραβάσεις

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ