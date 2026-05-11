Allyson Felix: Ο ρατσισμός στην εγκυμοσύνη της και η δημιουργία ενός brand με κοινωνικό μήνυμα

Όταν η Allyson Felix — η αθλήτρια στίβου με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων — έμεινε έγκυος το 2018, αισθανόταν εξαιρετικά και προπονούνταν καθημερινά.

Πήγε στο νοσοκομείο για έναν προγραμματισμένο έλεγχο ρουτίνας. Όταν ένας γιατρός της είπε ότι έπρεπε να συνδεθεί με μηχανήματα παρακολούθησης, η Felix πίστεψε πως θα μπορούσε να φύγει για μια φωτογράφιση και να επιστρέψει αργότερα.

Ωστόσο, ο γιατρός επέμεινε ότι έπρεπε να γίνουν άμεσα περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Η Felix ένιωσε την καρδιά της να βυθίζεται. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα για επείγουσα καισαρική τομή στις 32 εβδομάδες κύησης λόγω σοβαρής προεκλαμψίας — μιας κατάστασης επίμονης υψηλής αρτηριακής πίεσης που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή λίγο μετά τον τοκετό.

Η κόρη της, Camryn, γεννήθηκε με βάρος μόλις 1,5 κιλό περίπου και πέρασε 29 ημέρες, καθώς και τα πρώτα της Χριστούγεννα, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.

Η προεκλαμψία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των νεφρών και του ήπατος, να προκαλέσει προβλήματα πήξης του αίματος, υγρό στους πνεύμονες και επιληπτικές κρίσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ή όταν δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο της μητέρας ή του βρέφους. Η μοναδική ουσιαστική θεραπεία είναι η γέννηση του μωρού και του πλακούντα.

Η Tianna Madison (παλαιότερα γνωστή ως Bartoletta), συναθλήτρια της Felix στην αμερικανική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρων που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, δεν πρόλαβε καν να βγάλει φωτογραφίες εγκυμοσύνης ή να στείλει προσκλήσεις για baby shower.

Μια άγνωστη επιπλοκή στον τράχηλο προκάλεσε πρόωρο τοκετό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο στις 26 εβδομάδες κύησης, πολύ νωρίτερα από τις περίπου 40 εβδομάδες μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης. Το νοσοκομειακό της κρεβάτι τοποθετήθηκε με τα πόδια της ψηλότερα από το κεφάλι της για τέσσερις ημέρες, ενώ οι γιατροί της χορηγούσαν στεροειδή ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των πνευμόνων του γιου της.

Ακινητοποιημένη ανάποδα και χωρίς φαγητό ή νερό, ένιωθε πως η ζωή της χανόταν. Όταν εξέφρασε στους γιατρούς ότι δεν άντεχε άλλο, εκείνοι απέρριψαν τις ανησυχίες της, λέγοντάς της πως ήταν Ολυμπιονίκης και δυνατή. Όταν τελικά ίσιωσαν το κρεβάτι της, το σώμα της άρχισε αμέσως να συσπάται και τη μετέφεραν επειγόντως στο χειρουργείο για να γεννήσει.

Η Tori Bowie ήταν το τρίτο μέλος της αμερικανικής ομάδας 4x100 μέτρων του 2016 που έμεινε έγκυος. Το 2023, ενώ βρισκόταν στον όγδοο μήνα εγκυμοσύνης, πέθανε μόνη στο σπίτι της κατά τη διάρκεια τοκετού. Το μωρό γεννήθηκε νεκρό.

Η νεκροψία της Bowie ανέφερε πως πιθανοί παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό της ήταν επιπλοκές από αναπνευστική δυσχέρεια και εκλαμψία — μια σοβαρή μορφή προεκλαμψίας.

Η Allyson Felix, σε συνεργασία με το Κέντρο Ισότητας, Φύλου και Ηγεσίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Haas του πανεπιστημίου, πραγματοποιεί περιοδεία σε πανεπιστημιουπόλεις για προβολές του ντοκιμαντέρ της «She Runs the World», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Festival τον περασμένο Ιούνιο.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στη δημόσια διαμάχη της Felix με τη Nike, στον αγώνα της για μεγαλύτερη προστασία της μητρότητας στα συμβόλαια χορηγίας αθλητών — συγκεκριμένα απέναντι στις μειώσεις αποδοχών, την παύση πληρωμών ή ακόμη και την απώλεια ασφαλιστικής κάλυψης μετά τη γέννα.

Παρότι η αφηγήτρια και η Felix μοιράζονταν την τραυματική εμπειρία ενός τοκετού που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίος, το ντοκιμαντέρ ανέδειξε μια σκληρή πραγματικότητα για τις αθλήτριες υψηλού επιπέδου: η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την υγεία, αλλά και υπαρξιακή απειλή για την καριέρα τους.

Η Felix επιθυμούσε να δημιουργήσει οικογένεια χρόνια πριν μείνει έγκυος. Όταν τελικά συνέβη, έκρυψε την εγκυμοσύνη της για περισσότερο από πέντε μήνες, επειδή στον χώρο του στίβου η εγκυμοσύνη θεωρούνταν «το φιλί του θανάτου», όπως είχε πει κάποτε η δρομέας Phoebe Wright.

Καθώς σχεδίαζε να αποκτήσει παιδί το 2018, η Felix βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις ανανέωσης συμβολαίου με τη Nike. Ήταν τότε 32 ετών, είχε ήδη συμμετάσχει σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε κατακτήσει έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και 11 χρυσά παγκόσμια πρωταθλήματα.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε το 2019 στους «The New York Times», η Felix υποστήριξε ότι η Nike της πρότεινε μείωση αποδοχών κατά 70% στις διαπραγματεύσεις εκείνες. Είπε επίσης πως ζήτησε να προστεθεί ρήτρα που θα διασφάλιζε ότι δεν θα μειωνόταν η αμοιβή της αν η απόδοσή της επηρεαζόταν τους μήνες γύρω από τον τοκετό, όμως αρχικά η εταιρεία αρνήθηκε.

Η Allyson Felix με την κόρη της, Camryn / AP

Το άρθρο της Felix δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες αφότου δύο ακόμη Αμερικανίδες δρομείς, η Alysia Montaño και η Kara Goucher, μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες στους New York Times. Η Nike αναγνώρισε τότε ότι ορισμένες αθλήτριες είχαν υποστεί περικοπές στις χορηγίες τους λόγω εγκυμοσύνης και τελικά άλλαξε την πολιτική της, εγγυώμενη μεγαλύτερη προστασία της μητρότητας.

«Για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου φοβόμουν να έχω άποψη για οτιδήποτε. Είχα το κεφάλι κάτω, έκανα τη δουλειά μου και προσπαθούσα να μείνω στη “λωρίδα” μου», είπε η Felix. Η μητρότητα άλλαξε αυτή τη στάση. «Όταν έγινα μητέρα, κατάλαβα πόση δύναμη είχα και ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για να κάνω κάτι ουσιαστικό».

Η αλλαγή στάσης της Nike δεν ήταν η μοναδική πρόοδος που προέκυψε από αυτές τις διεκδικήσεις. Στο άρθρο της, η Felix ανέφερε και άλλες εταιρείες αθλητικού εξοπλισμού, όπως οι Burton, Altra, Nuun και Brooks, που επίσης προχώρησαν σε μέτρα προστασίας της μητρότητας.

Η United States Olympic & Paralympic Committee ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2019 ότι θα επιδιώξει μεταρρυθμίσεις στην πολιτική ασφάλισης υγείας, επεκτείνοντας αργότερα την κάλυψη για έναν χρόνο μετά την εγκυμοσύνη. Το 2024, η USA Track & Field επέκτεινε ακόμη περισσότερο το ασφαλιστικό της πρόγραμμα, δίνοντας στις αθλήτριες περισσότερο χρόνο αποκατάστασης μετά τον τοκετό.

Πλέον, η εγκυμοσύνη αρχίζει να θεωρείται λιγότερο ταμπού για τις κορυφαίες αθλήτριες. Η Sydney McLaughlin-Levrone, κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στον στίβο, αποκάλυψε πρόσφατα ότι είναι έγκυος και εξακολουθεί να ελπίζει πως θα αγωνιστεί στους 2028 Summer Olympics.

«Όταν βλέπω αθλήτριες όπως η Syd ή άλλες γυναίκες να μπορούν να ζήσουν την εγκυμοσύνη στο απόγειο της καριέρας τους, νιώθω πραγματικά χαρούμενη γιατί ελπίζω να μη χρειαστεί να περάσουν όσα πέρασα εγώ», είπε η Felix. «Πολλές γυναίκες υπέφεραν και πάλεψαν ώστε αυτή η νέα γενιά αθλητριών να μπορεί να βιώνει σήμερα κάτι διαφορετικό. Και πιστεύω ότι ο δρόμος τους θα είναι πολύ πιο εύκολος».

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ και τη συνέντευξη για το άρθρο, η Felix ανακοίνωσε την επιστροφή της στους αγώνες και την ελπίδα της να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες — κάτι που θα σηματοδοτούσε τη συμμετοχή της σε έκτη Ολυμπιάδα. Θα είναι τότε 42 ετών. Σκοπεύει να ξεκινήσει πλήρες πρόγραμμα προπόνησης τον Οκτώβριο και να επιστρέψει σε επίσημους αγώνες το 2027.

Με 11 Ολυμπιακά μετάλλια, ξεπέρασε τον Carl Lewis και έγινε η πιο πολυνίκης Αμερικανίδα αθλήτρια στίβου στην ιστορία.

Προς όλες τις γυναίκες έστειλε το εξής μήνυμα: «Ύψωσα τη φωνή μου και δημιούργησα αυτή την εταιρεία για εσάς, ώστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να προπονείστε στις 4:30 τα ξημερώματα, ενώ είστε πέντε μηνών έγκυες, μόνο και μόνο για να το κρύψετε από τον χορηγό σας».