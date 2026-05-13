Bloomberg: Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ενταχθεί στο «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

Snapshot Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία και το Κατάρ είναι κοντά στην ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, γνωστή ως «ισλαμικό ΝΑΤΟ».

Η συμφωνία αμοιβαίας άμυνας περιλαμβάνει ρήτρα συλλογικής άμυνας παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, προστατεύοντας τα μέλη από επιθέσεις.

Η ένταξη της Τουρκίας, μέλους του ΝΑΤΟ, και του Κατάρ θα συνδυάσει στρατιωτική τεχνογνωσία, πυρηνική αποτροπή και οικονομική ισχύ της περιοχής.

Η συμμαχία δημιουργεί έναν νέο γεωστρατηγικό άξονα που επηρεάζει τις ισορροπίες στην περιοχή, ειδικά λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ

Ιράν.

Η Ινδία θεωρεί τη συμμαχία πιθανή απειλή και πρόκληση για την ασφάλειά της, καθώς ενισχύονται οι δεσμοί Τουρκίας

Πακιστάν και αυξάνεται η περιφερειακή πολυπλοκότητα.

Το Πακιστάν δηλώνει ότι η Τουρκία και το Κατάρ ενδέχεται να προσχωρήσουν στη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, το λεγόμενο και «ισλαμικό ΝΑΤΟ», που έχει συνάψει το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναδιαμορφώνει τις συμμαχίες στον τομέα της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία.

«Η συμφωνία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της οριστικοποίησης», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καβάτζα Ασίφ, σε τοπική τηλεοπτική εκπομπή τη Δευτέρα το βράδυ. «Εάν το Κατάρ και η Τουρκία προσχωρήσουν επίσης στην υπάρχουσα συμφωνία, αυτό θα αποτελέσει μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός.

Οι δύο νέες προσθήκες της Τουρκίας και του Κατάρ θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν έναν νέο άξονα που θα συνδυάζει τη στρατιωτική εμπειρία και την αμυντική βιομηχανία της Άγκυρας, την πυρηνική αποτρεπτική δύναμη και τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Πακιστάν, καθώς και την οικονομική ισχύ της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Επιπλέον μία τέτοια εξέλιξη θα έφερνε κοντά το Ριάντ και την Άγκυρα που διατηρούν αντιπαλότητα στις σχέσεις τους καθώς μάχονται επί χρόνια για την ηγεσία στο σουνιτικό τμήμα του μουσουλμανικού πληθυσμού της Μέσης Ανατολής. Αυτή η ανατροπή δείχνει και τις αλλαγές στις ισορροπίες στην περιοχή καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει εμπλέξει την ευρύτερη Μέση Ανατολή στη σύγκρουση.

Η Στρατηγική Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας, που υπογράφηκε από το Ισλαμαμπάντ και το Ριάντ το 2025, φέρεται να περιέχει ρήτρα συλλογικής άμυνας στα πρότυπα του άρθρου 5 της ιδρυτικής διακήρυξης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον ενός υπογράφοντος κράτους θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Άτομα που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στο Bloomberg ότι η επέκταση της συμμαχίας αποτελεί λογικό βήμα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απέδειξε ότι η αυξημένη εξάρτηση των κρατών του Κόλπου από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια τους δεν θα προστάτευε τελικά τα συμφέροντά τους σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

«Καθώς οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα και σε αυτά του Ισραήλ στην περιοχή, οι μεταβαλλόμενες δυναμικές και οι επιπτώσεις των περιφερειακών συγκρούσεων ωθούν τις χώρες να αναπτύξουν νέους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό φίλων και εχθρών», δήλωσε στο Bloomberg ο Nihat Ali Ozcan, στρατηγικός αναλυτής στη δεξαμενή σκέψης TEPAV με έδρα την Άγκυρα.

Η πιθανή επέκταση του ισλαμικού ΝΑΤΟ έχει επιπλέον βαρύτητα, καθώς η Άγκυρα δεν είναι απλώς ένας ακόμη περιφερειακός παράγοντας. Είναι μακροχρόνιο μέλος του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη εντός της συμμαχίας. Διαθέτει επίσης μια ώριμη αμυντική βιομηχανία και έχει βοηθήσει το Πακιστάν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Sindoor τον Μάιο του 2025, μια εξέλιξη που ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ινδίας.

Ορισμένοι ειδικοί την έχουν ονομάσει «μουσουλμανικό ΝΑΤΟ» ή «ισλαμικό ΝΑΤΟ».

O Ντάναλντ Τραμπ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεμπχάζ Σαρίφ AP

Τι σημαίνει αυτό για την Ινδία

Σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα The Eurasian Times, ο στρατηγός της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας Anil Chopra (εν αποστρατεία) σημείωσε ότι, εάν οριστικοποιηθεί, η συμμαχία του «ισλαμικού ΝΑΤΟ» θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση και ακόμη και απειλή για χώρες, μεταξύ άλλων, όπως η Ινδία, το Ισραήλ, η Αρμενία και η Κύπρος.

Είπε ότι το πλαίσιο αυτό θα περιπλέξει το τοπίο της ασφάλειας της Ινδίας, ακόμη και αν δεν μεταφραστεί σε άμεση στρατιωτική απειλή.

Στο άρθρο, ο βετεράνος στρατιωτικός ανέφερε ότι: «Η Τουρκία και το Πακιστάν συνεργάζονται πολύ στενά. Και η Ινδία ανησυχεί για αυτόν τον δεσμό. Η Ινδία συνεργάζεται επίσης πιο στενά με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ινδία και το Ισραήλ θα μπορούσαν να συντονιστούν πιο στενά στη Μεσόγειο».

