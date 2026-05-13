Δισεκατομμυριούχος «πίεζε» μάρτυρες στην υπόθεση απάτης πλούσιων ανδρών από τη μνηστή του

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η σύλληψη του δισεκατομμυριούχου Στίβεν Κλούμπεκ, σε μία εξέλιξη που συνδέεται με την υπόθεση απάτης κεντρικό πρόσωπο της οποίας είναι η αρραβωνιαστικιά του, Άντβα Λάβι.

Ο Κλούμπεκ, όπως αποκαλύπτει το TMZ, συνελήφθη την Τρίτη στο Λος Άντζελες με την κατηγορία κακουργήματος που σχετίζεται με την αποτροπή μάρτυρα από το να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση της μνηστής του.

Η Λαβί —πρώην μοντέλο του Penthouse— κατηγορείται ότι στόχευε πλούσιους άνδρες μέσω εφαρμογών γνωριμιών και κοινωνικών κύκλων... και φέρεται να έκλεβε είδη πολυτελείας, μετρητά και προσωπικά στοιχεία.

Έχει δηλώσει αθώα για τις πολλαπλές κατηγορίες κακουργημάτων.



Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Κλούμπεκ προσπάθησε να αποτρέψει ή να εμποδίσει 3 από τα φερόμενα θύματα της Λάβι να καταθέσουν εναντίον της.

Επίσης, έχει κατηγορηθεί για πλημμέλημα λόγω «ενοχλητικών τηλεφωνικών κλήσεων» προς έναν 4ο άνδρα που φέρεται να συνδέεται επίσης με την υπόθεσή της.

Το ζευγάρι που κάνει σχέδια για έναν γάμο υπερπαραγωγή στην Ιερουσαλήμ, φαίνεται πως θα χρειαστεί να τα αναβάλλει, καθώς εκτός από τη σύλληψη του Κλούμπεκ, από τη μνηστή του έχει διαταχθεί να παραδώσει το διαβατήριό της και να παραμείνει στην Καλιφόρνια εν αναμονή της δίκης.

Ο Κλούμπεκ αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν καταβολής εγγύησης ύψους 300.000 δολαρίων.