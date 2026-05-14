Ινδία: Τηλεργασία για να αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν

Οι αρχές της πρωτεύουσας της Ινδίας Νέο Δελχί ανακοίνωσαν σήμερα πως θα λάβουν μέτρα για ένα διάστημα 90 ημερών με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων, μεταξύ άλλων ημέρες τηλεργασίας για τους δημόσιους λειτουργούς, εξαιτίας των ελλείψεων στην αντλία που οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι απηύθυνε σήμερα έκκληση να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα, την ώρα που αυτή η σύρραξη διαταράσσει τους διαύλους εφοδιασμού.

Η Ινδία είναι μία από τις λίγες χώρες στην περιοχή της όπου οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ δεν αυξήθηκαν στην αντλία και όπου δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην προμήθεια καυσίμων.

Εντούτοις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν σε μια αύξηση της τιμής του υγραερίου, βασική ύλη στην Ινδία για την κουζίνα.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της πρωτεύουσας, Ρέκχα Γκούπτα, ανέφερε πως αυτή η εκστρατεία 90 ημερών προβλέπει τη μείωση της χρήσης καυσίμων και μετακινήσεων δημοτικών υπαλλήλων, όπως και την έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων τους και να επιλέγουν κυρίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτήν τη μεγαλούπολη με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα εφαρμόσουν δύο ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα για τους εργαζόμενους που μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως, διευκρίνισε η Γκούπτα, προσθέτοντας πως οι ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα σε εθελοντική βάση.

«Καλούμε τους κατοίκους του Δελχί να έχουν κάθε εβδομάδα μία ημέρα χωρίς αυτοκίνητο», δήλωσε η Γκούπτα σε δημοσιογράφους.

Τα άλλα μέτρα περιορισμών περιλαμβάνουν τη ματαίωση μεγάλων επίσημων εκδηλώσεων τους επόμενους τρεις μήνες και επίσημων ταξιδιών στο εξωτερικό για έναν χρόνο, διευκρίνισε η Γκούπτα.

Οι αρχές στο Νέο Δελχί θα αναβάλλουν, επίσης, για έξι μήνες, την αγορά νέων οχημάτων βενζίνης, ντίζελ και συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή υβριδικών, συμπλήρωσε η ίδια.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Μόντι προέτρεψε τους Ινδούς να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, λόγω των διαταράξεων στον εφοδιασμό που οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

