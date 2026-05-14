Ινδία: Τηλεργασία για να αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι απηύθυνε σήμερα έκκληση να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα, την ώρα που αυτή η σύρραξη διαταράσσει τους διαύλους εφοδιασμού.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ινδία: Τηλεργασία για να αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές της πρωτεύουσας της Ινδίας Νέο Δελχί ανακοίνωσαν σήμερα πως θα λάβουν μέτρα για ένα διάστημα 90 ημερών με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων, μεταξύ άλλων ημέρες τηλεργασίας για τους δημόσιους λειτουργούς, εξαιτίας των ελλείψεων στην αντλία που οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι απηύθυνε σήμερα έκκληση να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα, την ώρα που αυτή η σύρραξη διαταράσσει τους διαύλους εφοδιασμού.

Η Ινδία είναι μία από τις λίγες χώρες στην περιοχή της όπου οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ δεν αυξήθηκαν στην αντλία και όπου δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην προμήθεια καυσίμων.

Εντούτοις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν σε μια αύξηση της τιμής του υγραερίου, βασική ύλη στην Ινδία για την κουζίνα.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της πρωτεύουσας, Ρέκχα Γκούπτα, ανέφερε πως αυτή η εκστρατεία 90 ημερών προβλέπει τη μείωση της χρήσης καυσίμων και μετακινήσεων δημοτικών υπαλλήλων, όπως και την έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων τους και να επιλέγουν κυρίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτήν τη μεγαλούπολη με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα εφαρμόσουν δύο ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα για τους εργαζόμενους που μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως, διευκρίνισε η Γκούπτα, προσθέτοντας πως οι ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα σε εθελοντική βάση.

«Καλούμε τους κατοίκους του Δελχί να έχουν κάθε εβδομάδα μία ημέρα χωρίς αυτοκίνητο», δήλωσε η Γκούπτα σε δημοσιογράφους.

Τα άλλα μέτρα περιορισμών περιλαμβάνουν τη ματαίωση μεγάλων επίσημων εκδηλώσεων τους επόμενους τρεις μήνες και επίσημων ταξιδιών στο εξωτερικό για έναν χρόνο, διευκρίνισε η Γκούπτα.

Οι αρχές στο Νέο Δελχί θα αναβάλλουν, επίσης, για έξι μήνες, την αγορά νέων οχημάτων βενζίνης, ντίζελ και συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή υβριδικών, συμπλήρωσε η ίδια.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Μόντι προέτρεψε τους Ινδούς να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, λόγω των διαταράξεων στον εφοδιασμό που οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

«Πλωτό οπλοστάσιο» κατασχέθηκε από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

20:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Καραμανλή: «Η κυβέρνησή μας είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τηλεργασία για να αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές σκηνές στα παρασκήνια του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα: Ένα κουβάρι Κινέζοι, δημοσιογράφοι και πράκτορες - Ποδοπάτημα, σπρώξιμο, κυνηγητό

20:09LIFESTYLE

Η Κάιλι Τζένερ μιλάει ανοιχτά για την τρομακτική επιπλοκή της εγκυμοσύνης της: Το μωρό «έπεφτε» έξω

20:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν σκοτεινιάζει πλήρως στη Γερμανία;

19:59ΕΛΛΑΔΑ

FedEx: Διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Mακεδονία» της Θεσσαλονίκης

19:50LIFESTYLE

Britney Spears: Βγήκε για δείπνο με φίλους και προκάλεσε... χάος στο εστιατόριο

19:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Δείχνει αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, τον Ιούνιο

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα άκρα η κόντρα Μαρινάκη - ΠΑΣΟΚ: Αντί να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο γιγάντιο είδος δεινοσαύρου

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Κίνα έχει συμφωνήσει να αγοράσει 200 αεροσκάφη από την Boeing

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι - Υλικές ζημιές και καθυστερήσεις στα δρομολόγια

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 41χρονος σε «αμόκ» κλωτσούσε και έβριζε αστυνομικούς

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Η ακτινογραφία ενός ταξιδιού που συζητήθηκαν όλα εκτός από ένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

18:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή με αξιόλογα φαινόμενα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Ζωής και Άδωνι - «Υπάρχει μεθόδευση» - «Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας δίπλα»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ