Έμπολα: 906 ύποπτα κρούσματα και 223 ύποπτοι θάνατοι στη ΛΔ Κονγκό

Συνεχίζεται η έξαρση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Εργαζόμενος στον τομέα της υγείας ψεκάζει απολυμαντικό στον συνάδελφό του μετά τη δουλειά του σε κέντρο θεραπείας του Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό. 9 Σεπτεμβρίου 2018. 

  • Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφονται 906 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 223 ύποπτοι θάνατοι υπό διερεύνηση.
  • Έχουν επιβεβαιωθεί 125 κρούσματα και 17 θάνατοι από το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, ενώ στην Ουγκάντα υπάρχουν επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος χωρίς μετάδοση στην κοινότητα.
  • Το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κυμαίνεται από 30% έως 50%, και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες για το συγκεκριμένο στέλεχος.
  • Ο πρώτος ασθενής που είχε επιβεβαιωθεί θετικός στον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό ιάθηκε και έλαβε εξιτήριο μετά από δύο αρνητικά τεστ.
  • Στην Κένυα, το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά το άνοιγμα αμερικανικού κέντρου καραντίνας για άτομα με υποψία έκθεσης στον ιό Έμπολα, έως ότου εξεταστεί η υπόθεση.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν 906 ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συμπεριλαμβανομένων 223 ύποπτων θανάτων που διερευνώνται.

Η έξαρση του στελέχους Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) του Έμπολα συνεχίζεται στη ΛΔ Κονγκό, ενώ κρούσματα έχουν αναφερθεί και στην Ουγκάντα.

Υπάρχουν 125 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων 17 επιβεβαιωμένων θανάτων στο Ιτούρι, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου. Υπάρχουν επίσης επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στην Ουγκάντα, τρία εκ των οποίων εισήχθησαν από τη ΛΔ Κονγκό, και ένας θάνατος. Ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί μετάδοση στην κοινότητα, δήλωσε ο ΠΟΥ.

Το ποσοστό των ανθρώπων που κατέληξαν μεταξύ αυτών που επιβεβαιώθηκε ότι είχαν μολυνθεί κυμαίνεται από 30% σε 50%, δήλωσε η Αναΐς Λεγκάν από την Ομάδα Παθογόνων Υψηλού Κινδύνου, που είναι τμήμα του Προγράμματος Υγειονομικών Εκτάκτων Καταστάσεων του ΠΟΥ.

«Είναι τεράστιο. Σημαίνει ότι πέντε από τους 10 ανθρώπους πιθανόν να πεθάνουν», δήλωσε η Λεγκάν, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες ειδικά για τη λοίμωξη με το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, δήλωσε ο ΠΟΥ.

Ένας πρώτος ασθενής που είχε επιβεβαιωθεί θετικός στον ιό που προκαλεί επιδημία Έμπολα στη ΛΔΚονγκό διαπιστώθηκε την Τετάρτη ότι ιάθηκε, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Στις 27 Μαΐου στη ΛΔ Κονγκό, «ένας ασθενής ιάθηκε, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο» και μπόρεσε να επιτρέψει στην κοινότητά του, δήλωσε η Λεγκάν, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το «πρώτο πρόσωπο που έγινε δεκτό σε κέντρο περίθαλψης και που επιστρέφει στο σπίτι του ύστερα από δύο αρνητικά τεστ» από την αρχή της επιδημίας.

Φωτ. Αρχείου - Απολύμανση σκηνής που χρησιμοποιήθηκε από ύποπτα κρούσματα Έμπολα στην Ουγκάντα, την 1η Νοεμβρίου 2022. (AP Photo/Hajarah Nalwadda)

Κένυα: Αναστολή του ανοίγματος του αμερικανικού κέντρου καραντίνας

Η κενυατική δικαιοσύνη απαγόρευσε προσωρινά στην κυβέρνηση να ανοίξει στην Κένυα αμερικανικό κέντρο καραντίνας για Αμερικανούς πολίτες για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα μετά την επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Χθες, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι το άνοιγμα του κέντρου αυτού, που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην Κένυα, προβλεπόταν για σήμερα στην αεροπορική βάση της Λαϊκιπία, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βορείως του Ναϊρόμπι.

Ύστερα από προσφυγή του Ινστιτούτου Κατίμπα, ενός οργανισμού υπεράσπισης των συνταγματικών δικαιωμάτων, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας, που είναι αρμόδιο σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, αποφάσισε ότι «το δημόσιο συμφέρον» δικαιολογεί «ένα συντηρητικό μέτρο» απαγορεύοντας το άνοιγμα του κέντρου «μέχρι να ακουσθούν οι πλευρές» για την ουσία της υπόθεσης.

Αυτό το «συντηρητικό μέτρο» απαγορεύει στην κενυατική κυβέρνηση να «ιδρύσει, να θέσει σε λειτουργία, να επιτρέψει, να εγκρίνει ή να αδειοδοτήσει την ίδρυση εγκατάστασης καραντίνας, απομόνωσης ή φροντίδας αναφορικά με την έκθεση στον Έμπολα στην Κένυα, υπό την οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση».

Απαγορεύει επίσης στην κενυατική κυβέρνηση και τους αξιωματούχους της να υποδεχθούν στην Κένυα ή να επιτρέψουν την είσοδο σε «πρόσωπα που έχουν εκτεθεί ή μολυνθεί από τον Έμπολα με βάση την επίμαχη συμφωνία».

Η απόφαση αυτή θα επιδοθεί εντός 24 ωρών στην κυβέρνηση που θα έχει πλέον 48 ώρες για να απαντήσει, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, που άφησε να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του στις 2 Ιουνίου.

Η Κένυα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τον Δεκέμβριο συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της υγείας, για την οποία έχουν κατατεθεί προσφυγές στην κενυατική δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση της Κένυας δεν έχει αναφέρει έως τώρα επίσημα το άνοιγμα του αμερικανικού κέντρου καραντίνας. Το Ινστιτούτο Κατίμπα υποστηρίζει ότι γίνεται εν κρυπτώ.

