SIPRI: Η Ινδία ενισχύει το πυρηνικό της οπλοστάσιο – Στους 190 οι πυρηνικοί της πύραυλοι

Snapshot Η Ινδία αύξησε το πυρηνικό της οπλοστάσιο σε περίπου 190 κεφαλές, ενισχύοντας τα συστήματα μεταφοράς πυρηνικών όπλων με έμφαση σε μεγαλύτερο βεληνεκές απέναντι στην Κίνα.

Το παγκόσμιο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών ανέρχεται σε περίπου 12.187, με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να κατέχουν το 83% και να συνεχίζουν τον εκσυγχρονισμό τους.

Η Κίνα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση πυρηνικού οπλοστασίου, με περίπου 620 κεφαλές και ανάπτυξη νέων συστημάτων σε μεγάλα συγκροτήματα σιλό.

Η SIPRI προειδοποιεί για αυξημένους κινδύνους διεθνούς ασφάλειας λόγω της εξάρτησης από πυρηνικά όπλα, της αποδυνάμωσης συμφωνιών ελέγχου και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Στην Ευρώπη, αυξάνεται το ενδιαφέρον για διεύρυνση συμφωνιών πυρηνικού διαμοιρασμού, ενώ Ρωσία και Λευκορωσία διατηρούν ρωσικά πυρηνικά όπλα σε λευκορωσικό έδαφος, εντείνοντας τις ανησυχίες ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και οι εννέα πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη συνεχίζουν να εκσυγχρονίζουν και να ενισχύουν τις στρατηγικές τους δυνατότητες.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι περισσότερες χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα ανέπτυξαν μέσα στο 2025 νέα πυρηνικά ή πυρηνικά ικανά οπλικά συστήματα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για μια νέα κούρσα εξοπλισμών.

Η παγκόσμια εικόνα των πυρηνικών οπλοστασίων

Σύμφωνα με τη SIPRI, το παγκόσμιο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών ανερχόταν τον Ιανουάριο του 2026 σε περίπου 12.187. Από αυτές, οι 9.745 βρίσκονταν σε στρατιωτικά αποθέματα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά.

Περίπου 4.012 πυρηνικές κεφαλές ήταν ήδη αναπτυγμένες σε πυραύλους και αεροσκάφη, ενώ οι υπόλοιπες παρέμεναν σε κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Παράλληλα, μεταξύ 2.100 και 2.200 κεφαλών διατηρούνταν σε καθεστώς υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας πάνω σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των όπλων ανήκει στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μικρότερα αποθέματα διαθέτουν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η SIPRI εκτιμά ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία ενδέχεται πλέον να διατηρούν περιορισμένο αριθμό πυρηνικών κεφαλών τοποθετημένων σε πυραύλους ακόμη και σε καιρό ειρήνης.

Προειδοποίηση για αυξημένους πυρηνικούς κινδύνους

Ο διευθυντής της SIPRI, Καρίμ Χαγκάγκ, προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη εξάρτηση των κρατών από τα πυρηνικά όπλα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη διεθνή ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, ολοένα και περισσότερες πολιτικές και στρατιωτικές φωνές προβάλλουν τα πυρηνικά όπλα ως εγγύηση απέναντι σε εχθρικές δυνάμεις. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους στον πυρήνα των εθνικών αμυντικών στρατηγικών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο μιας πυρηνικής κρίσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στα οπλικά συστήματα, η αποδυνάμωση των συμφωνιών ελέγχου εξοπλισμών και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις επιβαρύνουν περαιτέρω το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας. Παράλληλα, η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν αμφισβητεί παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πυρηνικής αποτροπής.

Τέλος στην εποχή της πυρηνικής μείωσης

Για δεκαετίες μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η καταστροφή παλαιών πυρηνικών κεφαλών από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνούσε την ανάπτυξη νέων, οδηγώντας σε σταδιακή μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Η SIPRI εκτιμά πλέον ότι αυτή η ιστορική τάση πλησιάζει στο τέλος της. Η επιβράδυνση των διαδικασιών αφοπλισμού και η ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του συνολικού αριθμού πυρηνικών κεφαλών τα επόμενα χρόνια.

Ο Χανς Κρίστενσεν, ανώτερος συνεργάτης της SIPRI και διευθυντής του Nuclear Information Project της Federation of American Scientists, σημείωσε ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις πως τα πυρηνικά κράτη παραμερίζουν ή ακόμη και εγκαταλείπουν τις δεσμεύσεις τους για αφοπλισμό, ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύουν ολοένα πιο έντονα τις πυρηνικές τους δυνατότητες.

Ρωσία και ΗΠΑ παραμένουν οι κυρίαρχες πυρηνικές δυνάμεις

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κατέχουν περίπου το 83% του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών κεφαλών.

Αν και το μέγεθος των οπλοστασίων τους παρέμεινε σχετικά σταθερό κατά τη διάρκεια του 2025, και οι δύο χώρες επενδύουν σε εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των πυρηνικών τους δυνάμεων τα επόμενα χρόνια.

Η ραγδαία άνοδος της Κίνας

Η Κίνα συνεχίζει να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση πυρηνικού οπλοστασίου παγκοσμίως. Η SIPRI εκτιμά ότι το Πεκίνο διαθέτει πλέον περίπου 620 πυρηνικές κεφαλές.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης του 2025, η κινεζική ηγεσία παρουσίασε νέα πυρηνικά συστήματα, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 εκατοντάδες πύραυλοι είχαν τοποθετηθεί σε τρία μεγάλα συγκροτήματα σιλό στη βόρεια Κίνα. Παράλληλα συνεχίζεται η κατασκευή δεκάδων νέων εγκαταστάσεων σε ορεινές περιοχές της ανατολικής χώρας.

Η SIPRI εκτιμά ότι, ανάλογα με τις μελλοντικές επιλογές του Πεκίνου, η Κίνα θα μπορούσε μέχρι το τέλος της δεκαετίας να διαθέτει αριθμό διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων αντίστοιχο με αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας.

Η Ινδία ενισχύει τις δυνατότητές της απέναντι στην Κίνα

Η Ινδία αύξησε ελαφρώς το πυρηνικό της οπλοστάσιο κατά τη διάρκεια του 2025 και συνέχισε την ανάπτυξη νέων συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με τη SIPRI, το Νέο Δελχί επικεντρώνει ολοένα και περισσότερο τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού σε όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς, ικανά να πλήξουν στόχους σε ολόκληρη την κινεζική επικράτεια, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τη στρατηγική του αντιπαλότητα με το Πακιστάν.

Το ινδικό πυρηνικό οπλοστάσιο υπολογίζεται πλέον σε περίπου 190 κεφαλές, έναντι περίπου 170 που διαθέτει το Πακιστάν.

Πακιστάν: Νέα οπλικά συστήματα και αύξηση πυρηνικών υλικών

Το Πακιστάν συνέχισε την ανάπτυξη νέων συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων και παράλληλα αύξησε τα αποθέματα σχάσιμου υλικού.

Η SIPRI εκτιμά ότι η πορεία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση του πακιστανικού πυρηνικού οπλοστασίου μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στη σύντομη αλλά επικίνδυνη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η Ινδία έπληξε πακιστανικές αεροπορικές και πυραυλικές βάσεις που ενδεχομένως συνδέονται με πυρηνικές υποδομές, αν και και οι δύο πλευρές έλαβαν μέτρα ώστε να αποτραπεί μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Η μυστικότητα αυξάνει την αβεβαιότητα

Η SIPRI προειδοποιεί ότι η ολοένα μεγαλύτερη μυστικότητα γύρω από τα πυρηνικά προγράμματα δημιουργεί νέους κινδύνους για τη διεθνή σταθερότητα.

Καθώς οι χώρες εκσυγχρονίζουν τα οπλοστάσιά τους, παρέχουν όλο και λιγότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις προθέσεις τους. Παράλληλα, η αποδυνάμωση των διπλωματικών διαύλων διαχείρισης κρίσεων και η ενίσχυση αυταρχικών τάσεων σε ορισμένα πυρηνικά κράτη αυξάνουν την απρόβλεπτη φύση των διεθνών εξελίξεων.

Η Ευρώπη επανεξετάζει τον ρόλο των πυρηνικών

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη, την Ανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του 2025 υποδηλώνουν ότι τα πυρηνικά όπλα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία ακόμη και στις στρατηγικές χωρών που δεν διαθέτουν δικά τους πυρηνικά οπλοστάσια.

Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη διεύρυνση των συμφωνιών πυρηνικού διαμοιρασμού πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι βρίσκεται ήδη σε σχετικές συζητήσεις με τη Γερμανία και το Λονδίνο, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την ίδια στιγμή, Ρωσία και Λευκορωσία εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ρωσικά πυρηνικά όπλα έχουν αναπτυχθεί σε λευκορωσικό έδαφος. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που έδειχνε τον βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς Oreshnik, ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, να επιχειρεί από τη Λευκορωσία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη.