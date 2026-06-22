Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία

Snapshot Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν έως το τέλος της εβδομάδας στο θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες θα εξετάσουν όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών.

Οι μεσολαβητές από Πακιστάν και Κατάρ ευχαρίστησαν τις δύο πλευρές για την προσήλωσή τους στη διπλωματία και την ειρηνική επίλυση.

Οι μεσολαβητές στοχεύουν στη διατήρηση ενός εποικοδομητικού κλίματος με σκοπό την επίτευξη τελικής συνολικής συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία έως το τέλος της εβδομάδας, όπως ανακοίνωσαν οι δύο μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι τεχνικές ομάδες θα παραμείνουν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ και θα εξετάσουν όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πακιστάν και Κατάρ ευχαρίστησαν τις δύο πλευρές για τη συνεχιζόμενη προσήλωσή τους στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

Οι μεσολαβητές διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε οι συνομιλίες να διεξάγονται σε εποικοδομητικό κλίμα, με τελικό στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.