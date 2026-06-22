Ισχυρή έκρηξη στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο του Κατάρ: 54 τραυματίες, δεκάδες αγνοούμενοι

Έκρηξη κατά την επανεκκίνηση του τερματικού σταθμού εξαγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ - 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ισχυρή έκρηξη στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο του Κατάρ: 54 τραυματίες, δεκάδες αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έκρηξη σημειώθηκε στον τερματικό σταθμό εξαγωγής φυσικού αερίου Barzan στο Κατάρ με 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενους.
  • Η έκρηξη προέκυψε κατά την επανεκκίνηση των εργασιών μετά από προηγούμενες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή Ρας Λαφάν.
  • Το εργοστάσιο Barzan έχει χωρητικότητα σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως και τροφοδοτεί την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης.
  • Η παραγωγή στο Κατάρ είχε διακοπεί λόγω του ασφυκτικού κλοιού του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και της επίθεσης με πύραυλο τον Μάρτιο.
  • Το Κατάρ μοιράζεται το υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου με το Ιράν και έχει χρησιμοποιήσει τα έσοδα για διεθνή πολιτιστικά και διπλωματικά έργα.
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Έκρηξη σημειώθηκε στον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγής φυσικού αερίου του Κατάρ το βράδυ της Κυριακής, καθώς οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να επαναλάβουν τις εργασίες τους εκεί, μετά τις επιθέσεις από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου , προκαλώντας πυρκαγιά που τραυμάτισε τουλάχιστον 54 ανθρώπους. Άλλοι 18 άνθρωποι αγνοούνταν ώρες αργότερα.

Η έκρηξη στη βιομηχανική περιοχή Ρας Λαφάν θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ιδίως καθώς το Κατάρ παραμένει ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς φυσικού αερίου στον κόσμο. Το Κατάρ διέκοψε την παραγωγή του μετά τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ καθώ; δεν μπορούσε να στείλει αποστολές στους πελάτες του.

Καθώς το Ιράν χαλαρώνει τον έλεγχο του στα Στενά, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου, το Κατάρ είχε ξεκινήσει εργασίες για την επανεκκίνηση του τερματικού σταθμού εξαγωγών του. Την Κυριακή το βράδυ, οι εργασίες αυτές προκάλεσαν έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις εφοδιασμού φυσικού αερίου στο Μπαρζάν, ανέφερε η κρατική εταιρεία QatarEnergy.

Η κλίμακα των ζημιών παραμένει άγνωστη μετά την έκρηξη, με τους αξιωματούχους αρχικά να λένε ότι μόνο λίγοι άνθρωποι είχαν τραυματιστεί. Ωστόσο, ώρες αργότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ έδωσε στη δημοσιότητα πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Το εργοστάσιο Barzan είχε χωρητικότητα σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου πωλήσεων ημερησίως, το οποίο το Κατάρ χρησιμοποιούσε κυρίως για την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροφοδοσία των κρίσιμων μονάδων αφαλάτωσης νερού στις ερημικές περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου.

Το Κατάρ κατέχει σχεδόν όλο το εργοστάσιο, με ένα μικρό μερίδιο να ανήκει επίσης στην ExxonMobil. Η πετρελαϊκή εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Τον Μάρτιο, ένας ιρανικός πύραυλος έπληξε το Ρας Λαφάν, προκαλώντας πυρκαγιά που προκάλεσε «εκτεταμένες» ζημιές πριν σβήσει, ανέφεραν οι αρχές. Το Κατάρ είχε ήδη σταματήσει την παραγωγή εκεί λόγω ιρανικών επιθέσεων.

Το Κατάρ μοιράζεται το τεράστιο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο με το Ιράν, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου έχει κάνει το Κατάρ πλούσιο. Έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να ενισχύσει το προφίλ του παγκοσμίως μέσω της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 , της δημιουργίας του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera και της χρηματοδότησης του έργου του ως διεθνούς μεσολαβητή, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

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