Η Ινδία επιταχύνει την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία

Snapshot Η Ινδία σχεδιάζει να μεταφέρει την τεχνολογία του πυραύλου PSLV στον ιδιωτικό τομέα για να επιταχύνει την εγχώρια διαστημική βιομηχανία.

Μόνο εταιρείες που ανήκουν και ελέγχονται από Ινδούς θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Η χώρα επιδιώκει να γίνει διεθνές κέντρο εκτόξευσης μικρών δορυφόρων, με τη δημιουργία εκατοντάδων νεοφυών διαστημικών εταιρειών από το 2019.

Παρά τις δύο αποτυχίες του πυραύλου PSLV τον τελευταίο χρόνο, ο PSLV παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους πυραύλους παγκοσμίως με πάνω από 60 επιτυχημένες εκτοξεύσεις.

Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διαστημική βιομηχανία, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ονόματα. Snapshot powered by AI

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να μοιραστεί την τεχνολογία του Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), του πιο αξιόπιστου πυραύλου της χώρας, με στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας.

«Έχουμε δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά της τεχνολογίας του πυραύλου PSLV στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο Pawan Goenka, πρόεδρος του Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe), σε πρόσφατη συνέντευξή του. Όπως διευκρίνισε, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο «εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία και ελέγχονται από Ινδούς».

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής ινδικών πυραύλων, καθώς η χώρα επιδιώκει να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο εκτόξευσης μικρών δορυφόρων. Από το 2019, όταν ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αποφάσισε να ανοίξει τον διαστημικό τομέα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκατοντάδες νεοφυείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διάστημα έχουν δημιουργηθεί. Παράλληλα, ακόμη και η Jio Platforms του δισεκατομμυριούχου Mukesh Ambani έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αναπτύξει δικό της δορυφορικό αστερισμό.

Ωστόσο, δύο διαδοχικές αποστολές του πυραύλου PSLV — ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε ιστορικές αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη — απέτυχαν μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Παρά τα πρόσφατα προβλήματα, ο Γκοένκα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια προσωρινή δυσκολία. Όπως ανέφερε, ο PSLV διαθέτει ιστορικό άνω των 60 επιτυχημένων εκτοξεύσεων χωρίς αποτυχία, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο αξιόπιστους πυραύλους παγκοσμίως. Πρόσθεσε επίσης ότι αρκετοί μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον κλάδο, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένες εταιρείες.