«Ξέμειναν από ιδέες» – Χάρι και Μέγκαν ψάχνουν απεγνωσμένα δρόμο επιστροφής στο Μπάκιγχαμ

Το ζευγάρι σχεδιάζει ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ, «φουντώνουν» οι φήμες περί συμφιλίωσης με το Παλάτι

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Ξέμειναν από ιδέες» – Χάρι και Μέγκαν ψάχνουν απεγνωσμένα δρόμο επιστροφής στο Μπάκιγχαμ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο με τα παιδιά τους, εν όψει των Αγώνων Invictus στο Μπέρμιγχαμ.
  • Υπάρχουν φήμες για πιθανή συμφιλίωση του ζευγαριού με το Παλάτι και ενδεχόμενο «υβριδικού» ρόλου στη βασιλική οικογένεια.
  • Ο Χάρι επιθυμεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την οικογένειά του και τον βρετανικό λαό.
  • Η τελευταία διά ζώσης συνάντηση των παιδιών με τον βασιλιά Κάρολο έγινε το 2022, και παραμένει άγνωστο αν θα συναντηθούν στην επερχόμενη επίσκεψη.
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Πέντε χρόνια μετά το περιβόητο Megxit που προκάλεσε αναταράξεις στη βρετανική μοναρχία, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να αναζητούν ξανά δίοδο προς το Παλάτι, «πυροδοτώντας» νέα σενάρια για την επόμενη ημέρα στις σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο, μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, με αφορμή την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης ενός έτους για τους Αγώνες Invictus στο Μπέρμιγχαμ.

Ο βασιλικός αναλυτής, Τομ Σάικς, περιέγραψε την επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία με δύο λέξεις: «Απελπισία και αποτυχία», μιλώντας στο podcast με τίτλο The Royalist και προσέθεσε πως «έχουν ξεμείνει από ιδέες και τα οικονομικά τους βρίσκονται ουσιαστικά σε κίνδυνο».

Η επικείμενη επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει οδηγήσει ορισμένους να εικάζουν ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν έναν «υβριδικό» ρόλο στη βασιλική οικογένεια.

«Η Μέγκαν είναι ένα πρόσωπο που διψά για δημοσιότητα. Αναζητά αναγνώριση, χρήματα και φυσικά κύρος. Φαίνεται να πιστεύει ότι μια επίσκεψη στη βασιλική οικογένεια στη Βρετανία θα της αποκαταστήσει την αξιοπιστία που κάποτε διέθετε», υποστήριξε ο Σάικς.

Ο συγγραφέας, Τομ Μπάουερ, εκτίμησε ότι το κίνητρο του Χάρι πηγάζει από το αίσθημα απομόνωσης που βιώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους συγγενείς του, στη Μεγάλη Βρετανία.

«Του λείπουν οι ρίζες του, του λείπει η Αγγλία και με κάποιον τρόπο θέλει να κερδίσει ξανά την εύνοια όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά και του βρετανικού λαού», σχολίασε.

Ο Άρτσι, 7 ετών, και η Λίλιμπετ, 5 ετών, συναντήθηκαν για τελευταία φορά με τον βασιλιά Κάρολο διά ζώσης κατά τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, το 2022. Παραμένει άγνωστο αν ο μονάρχης θα συναντήσει τα νεότερα εγγόνια του κατά την επερχόμενη επίσκεψη.

Ο Χάρι έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να φέρει τα παιδιά του στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, επικαλούνταν ανησυχίες για την ασφάλειά τους, καθώς συνεχίζεται η δικαστική «διαμάχη» σχετικά με το καθεστώς προστασίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξουν επαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτό το καλοκαίρι.

Μετά την αποτυχημένη του προσφυγή στο εφετείο κατά του υπουργείου Εσωτερικών για τις ρυθμίσεις ασφαλείας του το 2025, ο Δούκας μίλησε για την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με την οικογένεια και αποκάλυψε ότι ο Κάρολος δεν επικοινωνούσε μαζί του εξαιτίας της δικαστικής «διαμάχης».

Τότε, είχε αναφέρει πως «δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγο και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο». Ο νεότερος γιος του βασιλιά έχει διατυπώσει πολλές κατηγορίες εναντίον του Καρόλου, της Καμίλα, του αδελφού του, Γουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ, απ’ όταν αποχώρησε ως ανώτερο εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας, το 2020.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι ο Κάρολος ζήλευε τη δημοφιλία της Μέγκαν και της Κέιτ, καθώς και ότι ο Γουίλιαμ τον είχε σπρώξει βίαια πάνω σε ένα έπιπλο κατά τη διάρκεια καυγά.

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