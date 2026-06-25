Φονικός Αρμαγεδδών στην Ευρώπη: Η πιο καυτή εβδομάδα- 50°C στο έδαφος και πυρηνικά εκτός λειτουργίας

Snapshot Η Ευρώπη βιώνει ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις σε υποδομές και υγεία.

Η Γαλλία διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία τριών πυρηνικών αντιδραστήρων για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων λόγω υπερθέρμανσης των ποταμών.

Στην Ισπανία έχουν καταγραφεί 212 θάνατοι που Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές και τις επιπτώσεις να γίνονται ολοένα πιο αισθητές τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στις κρίσιμες υποδομές.

Στη Γαλλία, οι αρχές ερευνούν τον θάνατο ενός τρίχρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο, σε ένα ακόμη τραγικό περιστατικό που συνδέεται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 44 εκατομμύρια πολίτες βρέθηκαν υπό το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω των θερμοκρασιών που ξεπέρασαν τους 40°C σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η παρατεταμένη ζέστη επηρεάζει ακόμη και την παραγωγή ενέργειας. Η γαλλική εταιρεία EDF ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας τριών πυρηνικών αντιδραστήρων, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των εγκαταστάσεων. Το μέτρο ελήφθη για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς η θερμοκρασία των ποταμών έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κύμα καύσωνα οδήγησε σε νέο ιστορικό υψηλό για τον μήνα Ιούνιο. Σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), η θερμοκρασία έφθασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στο Somerset, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 36,1 βαθμών που είχε καταγραφεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του Ιουνίου, που διατηρούνταν επί μισό αιώνα, ήταν 35,9 βαθμοί από το 1976.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να συνεχιστούν και να οδηγήσουν σε νέα ρεκόρ, πριν αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση του φαινομένου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σημαντικές είναι και οι πιέσεις που δέχονται τα συστήματα υγείας. Στο Λονδίνο, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό επειγόντων περιστατικών στην ιστορία τους, ενώ νοσοκομεία στην Αγγλία ανέφεραν προβλήματα λειτουργίας σε ιατρικά μηχανήματα, πληροφοριακά συστήματα και μονάδες ψύξης εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Γιατροί και υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά αφυδάτωσης, λιποθυμιών, αναπνευστικών δυσκολιών και καρδιαγγειακών προβλημάτων, με τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας.

Παράλληλα, ειδικοί για το κλίμα επισημαίνουν ότι τα ακραία φαινόμενα ζέστης εμφανίζονται πλέον συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα στην Ευρώπη είναι κατά 2 έως 4 βαθμούς υψηλότερες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τις υποδομές και την ενεργειακή ασφάλεια.

ESA: Θερμοκρασίες εδάφους κοντά στους 50 βαθμούς στην Ευρώπη

Μια εικόνα που δημοσίευσε ο ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) και τραβήχτηκε από την αποστολή Copernicus Sentinel-3 την Τετάρτη 23 Ιουνίου, δείχνει το κύμα καύσωνα που πλήττει αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πόλεις και περιοχές στη Γαλλία, την Ισπανία και τη νότια Ιταλία να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Τα δεδομένα ελήφθησαν αργά το πρωί τοπική ώρα.

Τα χρώματα που εμφανίζονται στην εικόνα κυμαίνονται από βαθύ μωβ και κόκκινο (που υποδηλώνουν θερμοκρασίες επιφάνειας έως 55ºC, που βρίσκονται σε μέρη της κεντρικής Ισπανίας, της δυτικής Γαλλίας και της Βόρειας Αφρικής) έως ανοιχτό μπλε, που υποδηλώνει χαμηλότερες θερμοκρασίες επιφάνειας σε ορεινές περιοχές.

Ορισμένες περιοχές καλύφθηκαν από σύννεφα, τα οποία εμφανίζονται με λευκό χρώμα.

Ο δορυφόρος κατέγραψε θερμοκρασίες εδάφους 48ºC στη Μαδρίτη, 44ºC στη Ρώμη και 46ºC τόσο στο Πουατιέ της Γαλλίας όσο και στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Οι θερμοκρασίες εδάφους στη Βόρεια Αφρική είναι εμφανώς υψηλότερες, φτάνοντας τους 49ºC στην Τύνιδα.

Επειδή επιφάνειες όπως οι βράχοι, η άμμος και η άσφαλτος διατηρούν θερμότητα, οι θερμοκρασίες εδάφους είναι σημαντικά υψηλότερες από τις θερμοκρασίες του αέρα, επισημαίνει ο ESA.

Στη Γαλλία, 3.500 σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω της καύσωνα

Περίπου 3.500 σχολεία παρέμειναν κλειστά και σε 10.000 άλλαξαν τα ωρολόγιά τους, με επίκεντρο κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω της καυτής ζέστης που εξακολουθεί να πλήττει τη Γαλλία σήμερα, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 2.

Ισπανία: 212 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη από Κυριακή έως Τετάρτη

Το κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, το οποίο έχει οδηγήσει σε πολλά ρεκόρ θερμοκρασίας, έχει συσχετιστεί με 212 θανάτους στην Ισπανία μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης.

Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με εκτιμήσεις του συστήματος παρακολούθησης θνησιμότητας MoMo. Το σύστημα, το οποίο συλλέγει καθημερινά δεδομένα για τους θανάτους στην Ισπανία, υπολογίζει την υπερβολική θνησιμότητα συγκρίνοντας τους καταγεγραμμένους αριθμούς με τους αναμενόμενους βάσει ιστορικών δεδομένων. Σύμφωνα με αυτές τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το τρέχον επεισόδιο ακραίας ζέστης συνδέεται επομένως με 212 θανάτους στη χώρα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών.

Η Δρέσδη της Γερμανίας απαγορεύει την άντληση νερού από ποτάμια λόγω ξηρασίας

Λόγω της ζέστης, της ξηρασίας και των χαμηλών επιπέδων νερού σε ρέματα και ποτάμια, η πόλη της Δρέσδης στη Γερμανία επέβαλε απαγόρευση στις αντλήσεις νερού.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της πόλης, η Αρχή Υδάτων εξέδωσε την απαγόρευση που ισχύει από χθες.

Προς το παρόν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να αντλούν νερό από τα «επιφανειακά υδάτινα ρεύματα» της πόλης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η απαγόρευση ισχύει τόσο για μεγάλα ρέματα, όπως το Weisseritz και το Priessnitz, όσο και για μικρότερα ρέματα. Απαγορεύεται επίσης η άντληση νερού με χειροκίνητα δοχεία.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες μετεωρολογικές προβλέψεις, τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νερού δεν θα αντισταθμιστούν από τις βροχοπτώσεις ούτε τις επόμενες εβδομάδες», αναφέρει περαιτέρω η δήλωση. «Για να προστατευθεί η φυσική ισορροπία», ελήφθη αυτή η απόφαση, δήλωσε ο René Herold, επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος της πόλης.

Κλειστά σχολεία ή μαθήματα μερικής απασχόλησης στο Βερολίνο λόγω της έκτακτης ανάγκης

Στο Βερολίνο που πλήττεται επίσης από τη ζέστη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου πολλά σχολεία έχουν δώσει στα παιδιά την επιλογή να μείνουν σπίτι ή να παρακολουθήσουν μαθήματα μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ιταλία: 50χρονος στη Λουνιτζιάνα πεθαίνει αφού αρρώστησε ενώ εργαζόταν σε εταιρεία

Ένας 50χρονος άνδρας πέθανε ενώ εργαζόταν στην εταιρεία Matec στο Mulazzo (Massa Carrara), στην περιοχή Lunigiana. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ιταλίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ελικοπτέρου Pegaso 3, αλλά το προσωπικό που έφτασε στο σημείο μπόρεσε μόνο να επιβεβαιώσει τον θάνατο του 50χρονου.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει άμεση συσχέτιση μεταξύ της θερμότητας και της εργασίας που εκτελέστηκε.

F1: Κινδυνεύει το GP Αυστρίας λόγω ζέστης: Οι οδηγοί θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γιλέκα ψύξης

Το Αυστριακό Γκραν Πρι της F1, που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Red Bull Ring, έχει κηρυχθεί αγώνας υψηλού κινδύνου από την FIA λόγω της έντονης ζέστης, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C.

Η Στυρία, όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Οι οδηγοί θα είναι προφανώς αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο από την έντονη ζέστη, η οποία θα δοκιμάσει σοβαρά τη φθορά των ελαστικών και τα συστήματα ψύξης της μονάδας ισχύος, καθώς οι θερμοκρασίες μέσα στο πιλοτήριο θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40°C.

Η FIA έχει εκδώσει ένα πρωτόκολλο κατά του καύσωνα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των οδηγών, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση ενός γιλέκου ψύξης για τη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Εναλλακτικά, θα προστεθεί ένα έρμα, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς, για να διατηρηθεί μια τεχνική ισορροπία μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν τη συσκευή και εκείνων που δεν την χρησιμοποιούν.

Το πρωτόκολλο κατά των υψηλών θερμοκρασιών εισήχθη από τη FIA μετά τα γεγονότα στο Κατάρ το 2023, όταν αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια μετά το GP λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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