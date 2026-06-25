 Η Ισπανία μηνύει την ΕΕ - Οι χώρες με τους περισσότερους εργαζομένους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Snapshot Η Ισπανία προσέφυγε στο Δικαστήριο της ΕΕ υποστηρίζοντας ότι η νέα πολιτική προσλήψεων της ΕΕ αποτελεί «διάκριση λόγω εθνικότητας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει πλέον στόχο που απαιτεί το 50% των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων να προέρχονται από υποεκπροσωπούμενες χώρες.

Η Ισπανία, μαζί με Ιταλία και Γαλλία, έχει κινηθεί νομικά κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για στοχευμένες προσλήψεις που θεωρούν αντίθετες στην αξιοκρατία.

Σήμερα, η Ισπανία είναι μεταξύ των 13 χωρών που έχουν υπερεκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με 2.790 υπαλλήλους σε σύνολο 32.484.

Η υπόθεση αναμένεται να κριθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ αργότερα μέσα στο έτος και θα συζητηθεί σύντομα από τους πρέσβεις των κρατών

μελών. Snapshot powered by AI

Η Ισπανία είναι μία από τις 13 χώρες που σήμερα διαθέτουν υπερεκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Μαδρίτη προσέφυγε νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμφισβητώντας τις προσπάθειές της να εξισορροπήσει την κατανομή των εθνικοτήτων στο ευρωπαϊκό δημόσιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του euractiv.

Η Κομισιόν εδώ και χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη στρεβλή εθνική σύνθεση του προσωπικού της, η οποία ευνοεί 13 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ρουμανία και η Ελλάδα.

Αντίθετα, χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία, η Τσεχία και η Ολλανδία εμφανίζονται υποεκπροσωπούμενες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της Επιτροπής.

Μέχρι σήμερα, οι προσπάθειες για αποκατάσταση της ισορροπίας έχουν αποφέρει μόνο περιορισμένα αποτελέσματα, επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα του ευρωπαϊκού ενημερωτικού ιστότοπου.

Πλέον, η Κομισιόν έχει δώσει επίσημη εντολή στις υπηρεσίες της να λαμβάνουν ρητά υπόψη την εθνικότητα κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων.

Ο γενικός διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιτροπής, Stephen Quest, ενημέρωσε αυτόν τον μήνα τις διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει θεσπιστεί ένας «συνολικός στόχος προσλήψεων βάσει εθνικότητας», σύμφωνα με τον οποίο ένας στους δύο νεοπροσλαμβανόμενους αξιωματούχους θα πρέπει να προέρχεται από υποεκπροσωπούμενη χώρα.

Σε επιστολή προς τους γενικούς διευθυντές με ημερομηνία 4 Ιουνίου, ο Quest ανέφερε ότι το 50% των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να προέρχονται από υποεκπροσωπούμενα κράτη-μέλη. Παράλληλα, όταν δύο υποψήφιοι κρίνονται ισοδύναμοι ως προς τα προσόντα τους, προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται σε εκείνον που προέρχεται από χώρα με μικρότερη εκπροσώπηση. Όπως σημείωσε, η εφαρμογή των μέτρων θα βασίζεται πάντοτε στην αρχή της αξιοκρατίας.

Η Ισπανία προσέφυγε στο Δικαστήριο της ΕΕ υποστηρίζοντας ότι η νέα πολιτική συνιστά «διάκριση λόγω εθνικότητας».

Εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα την υπόθεση.

Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπηρετούν 2.790 υπάλληλοι ισπανικής υπηκοότητας, σε σύνολο 32.484 εργαζομένων.

Η Επιτροπή είχε ανοίξει τον δρόμο για την υιοθέτηση στόχων προσλήψεων με βάση την εθνικότητα στα τέλη του περασμένου έτους, εγκαταλείποντας μια πάγια πρακτική σύμφωνα με την οποία η εθνικότητα δεν έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη κατά τις προσλήψεις των ευρωπαίων αξιωματούχων.

Παράλληλα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν ήδη κινηθεί νομικά κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαιτίας πρωτοβουλιών πρόσληψης που απευθύνονται ειδικά σε πολίτες ορισμένων υποεκπροσωπούμενων χωρών, όπως η Αυστρία.

Οι τρεις χώρες υποστηρίζουν ότι οι στοχευμένες προσλήψεις ανά εθνικότητα έρχονται σε αντίθεση με τις αξιοκρατικές αρχές που κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος.

Το θέμα θα συζητηθεί την Παρασκευή και από τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ. Έγγραφο που έχει προετοιμαστεί για τη συνεδρίαση περιγράφει τις σημερινές ανισορροπίες ως «διαρθρωτικές και όχι προσωρινές».

Οι προσπάθειες της ΕΕ έχουν δυσκολευτεί επιπλέον από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από το 2019 ο γενικός διαγωνισμός εισόδου στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. Όταν οι αιτήσεις άνοιξαν ξανά το 2026, σχεδόν 170.000 άτομα υπέβαλαν υποψηφιότητα, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν Ιταλοί.

Διαβάστε επίσης