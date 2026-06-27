ΗΠΑ: Δημοσιοποίησε τη συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου - Οι βασικοί πυλώνες

Tο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο που επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης και τον πλήρη αφοπλισμό των μη κρατικών οργανώσεων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Δημοσιοποίησε τη συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου - Οι βασικοί πυλώνες

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι παρακολουθούν, ενώ από αριστερά προς τα δεξιά, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ, ο σύμβουλος Νταν Χόλερ και η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Χαμάντε υπογράφουν μια συμφωνία-πλαίσιο, η οποία περιγράφεται ως ένα πρώτο βήμα προς την ειρήνη μετά από μήνες συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στην Ουάσινγκτον. 

FR33460 AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσιοποίησε το πλήρες κείμενο της τριμερούς συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου. Το ιστορικό αυτό έγγραφο, το οποίο υπεγράφη στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αποσκοπεί στον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων και στην εγκαθίδρυση σχέσεων καλής γειτονίας, βασισμένων στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας των δύο κρατών. Η συμφωνία-πλαίσιο αναπτύσσεται σε 14 συγκεκριμένα σημεία, τα οποία περιγράφουν τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ταυτόχρονη ανάληψη του ελέγχου από τον επίσημο λιβανέζικο στρατό.

Οι βασικοί πυλώνες για την ασφάλεια και την κυριαρχία


Στο προοίμιο του εγγράφου τονίζεται η πλήρης στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τα δύο κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα ύπαρξης του άλλου σε καθεστώς ειρήνης και δηλώνουν την πρόθεσή τους να επιλύσουν τις διμερείς τους διαφορές μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, η διαδικασία αυτή προβλέπεται να είναι αμοιβαία και σταδιακή, με σαφείς όρους που θα εξασφαλίζουν ότι ο λιβανέζικος στρατός (LAF) θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Κι όμως, αυτό προϋποθέτει τον επαληθευμένο αφοπλισμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και τη διάλυση των υποδομών τους, γεγονός που θα επιτρέψει στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) να αναδιαταχθούν προοδευτικά εκτός του Λιβάνου. Όλες οι λεπτομέρειες των στρατιωτικών κινήσεων θα καθοριστούν σε ένα ειδικό Παράρτημα Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το τρίτο σημείο της συμφωνίας, ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει σταδιακά την ευθύνη ασφαλείας σε συγκεκριμένες πιλοτικές ζώνες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως δοκιμαστικός μηχανισμός. Οι δύο πρώτες ζώνες έχουν ήδη συμφωνηθεί από τα επιτελεία των δύο στρατών. Μόλις επιβεβαιωθεί ο αφοπλισμός των οργανώσεων σε αυτές τις περιοχές, θα ξεκινήσουν διεθνώς χρηματοδοτούμενες προσπάθειες ανοικοδόμησης και οι πολίτες θα επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Το μονοπώλιο της βίας και ο ρόλος της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου επαναδιατυπώνει τη δέσμευσή της για την αποκατάσταση του κρατικού μονοπωλίου στη χρήση βίας. Η Βηρυτός ξεκαθαρίζει ότι καμία ένοπλη ομάδα δεν θα έχει στρατιωτικό ή ασφαλιστικό ρόλο στη χώρα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Λίβανος ζητά τη στήριξη των διεθνών και ιδιαίτερα των Αράβων εταίρων του. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υπογραμμίζει ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες αποτελούσαν αποκλειστικά απάντηση στις απειλές των μη κρατικών ομάδων, με έμφαση στη Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή πλευρά δηλώνει ρητά ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις στον Λίβανο και ότι η εξάλειψη της απειλής θα εκμηδενίσει την ανάγκη για μελλοντική παρουσία των δυνάμεών της εκεί.

Παράλληλα, ο Λίβανος απορρίπτει τις αξιώσεις οποιουδήποτε κρατικού ή μη κρατικού παράγοντα να χρησιμοποιεί βία εξ ονόματός του χωρίς ρητή εξουσιοδότηση. Κάθε τέτοια δράση χαρακτηρίζεται παράνομη και αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα. Για τον συντονισμό των ενεργειών, ιδρύεται μια στρατιωτική ομάδα συντονισμού με τη συμμετοχή και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, διασφαλίζοντας ότι καμία τρίτη πλευρά δεν θα μπορεί να παρέμβει.

Διεθνής βοήθεια, χρηματοδότηση και επόμενα βήματα

Η συμφωνία-πλαίσιο περιλαμβάνει ένα αυστηρό πρόγραμμα ενίσχυσης των δυνατοτήτων του λιβανέζικου στρατού. Η αμερικανική βοήθεια προς τη Βηρυτό θα εξαρτάται από επαληθεύσιμα ορόσημα, πλήρη διαφάνεια και απτά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα για την οικονομική ανάκαμψη του Λιβάνου, την επισκευή των υποδομών και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Υπάρχει όμως μια σαφής δικλείδα ασφαλείας, καθώς τόσο ο Λίβανος όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εμποδίσουν τη ροή κεφαλαίων προς οποιαδήποτε οντότητα ή άτομο που συνδέεται με μη κρατικές ένοπλες ομάδες. Η λιβανέζικη κυβέρνηση δεσμεύεται ρητά ότι τα χρήματα της ανοικοδόμησης δεν θα καταλήξουν σε τέτοια δίκτυα.

Με την υπογραφή αυτού του κειμένου, οι δύο χώρες ξεκινούν άμεσα τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη σύνταξη μιας πλήρους και ολοκληρωμένης συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας. Στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, Ισραήλ και Λίβανος υπόσχονται να σταματήσουν κάθε εχθρική ενέργεια σε διεθνή πολιτικά ή νομικά φόρουμ, ενώ θα συνεργαστούν για τον εντοπισμό και την επιστροφή σορών καθώς και για την απελευθέρωση κρατουμένων. Το έγγραφο κλείνει με την έκφραση βαθιάς εκτίμησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το όραμα και την ηγεσία του στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : Πάνω από 900 νεκροί και 50.000 αγνοούμενοι - Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία και διεθνής κινητοποίηση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει ξανά «μπαρούτι» στα Στενά του Ορμούζ: Αντίποινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Πληροφορίες Newsbomb και το χρονολόγιο της κρίσης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουνίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοσιοποίησε τη συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου - Οι βασικοί πυλώνες

05:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας

04:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας - Προβλήματα από τον καύσωνα και σε Αυστρία και Ελβετία

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες στο Καράκας

03:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικάνικων στόχων στην Μέση Ανατολή

02:54ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Ο ΔΝΟ απομάκρυνε 2500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζει Ντι Βανς: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» λέει για τις επιθέσεις στο Ιράν

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί με «άμεση και αποφασιστική» απάντηση τις ΗΠΑ μετά τα χτυπήματα

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος

00:54ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: 92 παράνομοι μετανάστες σε λέμβο - Μεταφέρθηκαν στα Χανιά

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Διακόπτει όλες τις διπλωματικές σχέσεις με τη Γαλλία το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

05:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήριο - Στην κορυφή η Ισπανία

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Φιλιππίνες: Υπάρχει συσχετισμός; Ιταλός σεισμολόγος απαντάει - Τι λέει για την Ελλάδα

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιθέσεις εναντίον του Ιράν - Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε ραντάρ και αποθήκες πυραύλων

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: 19χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της - Κοιμήθηκε μεθυσμένη, ξύπνησε μόνο με το εσώρουχό της

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Καβγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής - Βίντεο-ντοκουμέντο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που προκαλεί οργή: Μητέρα χαστουκίζει το παιδί της δυνατά και πέφτει στο οδόστρωμα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική ανακάλυψη σε όρος της Καλιφόρνια - Τα εκατοντάδες ηχεία και οι μύθοι της υπόγειας πόλης

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: «Η αγάπη μου θα είναι παντοτινή» - Η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου της 35χρονης γιατρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ