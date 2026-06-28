Η Μέση Ανατολή στην κόψη του ξυραφιού: Ανταλλαγή χτυπημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή καταρρέει με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς οι στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν εισέλθει σε έναν επικίνδυνο κύκλο άμεσων αντιποίνων.

Μετά το νέο κύμα σφοδρών αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, η Τεχεράνη απάντησε αμέσως εξαπολύοντας πυραύλους και drones κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με δραματικό τόνο ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναγκαστεί να ολοκληρώσει τη δουλειά στρατιωτικά.

BREAKING:



Iran is attacking U.S. forces in Bahrain and Kuwait tonight with missiles and suicide drones pic.twitter.com/YaN3QewZVd — Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2026

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να ανταλλάσσουν βαριά πλήγματα. Με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, μαχητικά αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας των ΗΠΑ έπληξαν δέκα ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες μέσα και κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Οι στόχοι αυτοί περιλάμβαναν υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αεράμυνας, αποθήκες drones καθώς και σκάφη ναρκοθέτησης.

Following the recent Iranian drone and missile attacks on Kuwait and Bahrain, the IRGC has said that 8 U.S. military infrastructure sites were targeted in a combined drone and missile strike by the IRGC Navy and Aerospace Forces. pic.twitter.com/I3YudsQ3Pt — OSINTdefender (@sentdefender) June 28, 2026

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι οι ναυτικές και αεροδιαστημικές τους δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση με πυραύλους και drones. Η επιχείρηση αυτή έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ως αντίποινα για τις πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές. Η εξέλιξη αυτή έθεσε σε κατάσταση συναγερμού την περιοχή, με τον στρατό του Κουβέιτ και τις αρχές του Μπαχρέιν να ενεργοποιούν τις σειρήνες αεράμυνας και να καλούν τους πολίτες να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή σημεία, την ώρα που τα αντιαεροπορικά συστήματα προχωρούσαν σε αναχαιτίσεις των εχθρικών επιθέσεων.

Trump writes a new post about the Islamic Regime in Iran.



He says it’s “very possible that they will never learn” pic.twitter.com/2v2whxtlZU — Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2026

Η αιτία της κατάρρευσης και το τελεσίγραφο Τραμπ

Η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε ότι τα πλήγματα έγιναν ως άμεση απάντηση στην ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το Ιράν είχε την ευκαιρία να σεβαστεί τη συμφωνία εκεχειρίας, αλλά επέλεξε να μην το πράξει όταν οι δυνάμεις του επιτέθηκαν το πρωί του Σαββάτου σε ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα εξαιρετικά σκληρό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας Truth Social, προειδοποιώντας ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν θα είναι πλέον δυνατό για τις ΗΠΑ να είναι λογικές. Συμπλήρωσε μάλιστα πως αν αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά τη δουλειά που ξεκίνησαν με επιτυχία, τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πάψει να υπάρχει.

Στον αντίποδα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις παραβιάζουν το Μνημόνιο Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ που υπογράφηκε πριν από δύο εβδομάδες, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση αυτή θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή κάθε διπλωματικής διαδικασίας. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, το επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ έχει πλέον αναβαθμιστεί σε ουσιαστικό.

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