Το Μεξικό απέκτησε τον δικό του «Μπάτμαν»: Άνδρας καταδιώκει και «δένει» κλέφτες μηχανών σε στύλους

Snapshot Στο Μεξικό, ένας άνδρας καταδιώκει και δένει κλέφτες μηχανών σε στύλους του δρόμου, αφήνοντας τα μηχανάκια δίπλα τους.

Ο άνδρας έχει το υποκοριστικό «Μπάτμαν του Λάγκος ντε Μερόνο» και οι φωτογραφίες των ενεργειών του έχουν διαδοθεί στα social media.

Οι Αρχές απελευθέρωσαν τους δεμένους άνδρες, παρείχαν ιατρική φροντίδα και αναζητούν τον δράστη, ενώ δεν έχουν συλλάβει κανέναν για κλοπή.

Δύο από τα μηχανάκια που βρέθηκαν ήταν επιβεβαιωμένα κλεμμένα, αλλά δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για τα κλοπιμαία.

Η περιοχή όπου συνέβησαν τα περιστατικά ελέγχεται από ένα από τα πιο επικίνδυνα καρτέλ, και οι πολίτες συχνά αναλαμβάνουν δράση λόγω διαφθοράς ή καθυστερήσεων των Αρχών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον πέντε άνδρες εντοπίστηκαν δεμένοι και φιμωμένοι σε στύλους του δρόμου στο Μεξικό, από τις 13 Ιουνίου.

Όπως φαίνεται, πρόκειται για την πρωτοβουλία ενός άνδρα ο οποίος καταδιώκει κλέφτες μηχανών, τους δένει και τους φιμώνει στο δρόμο, αφήνοντας δίπλα τα μηχανάκια που οδηγούσαν.

Ο άνδρας έχει αποκτήσει το δικό του υποκοριστικό ως «Μπάτμαν του Λάγκος ντε Μερόνο».

Οι φωτογραφίες έχουν κάνει τον κύκλο των social media και έχουν λάβει αρκετά υποστηρικτικά σχόλια.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης είχε βάλει ταινία στο στόμα και στο σώμα των ανδρών και τους έχει τυλίξει γύρω από φώτα του δρόμου. Παράλληλα, είχε ζωγραφίσει στο πρόσωπό τους τη λέξη «κλέφτης» και σε κάποιος έχει σχεδιάσει μουστάκια γάτας.

Δίπλα τους είχε αφήσει τα μηχανάκια που φέρεται να είχαν κλέψει προκειμένου να αποδείξει το έγκλημά τους.

Οι Αρχές ανέλαβαν την απελευθέρωση των ανδρών και την παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ αναζητούν τον άνδρα που φέρεται να προέβη σε αυτές τις ενέργειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για κλοπή, όμως δύο από τα μηχανάκια που βρέθηκαν στα σημεία έχει εξακριβωθεί ότι ήταν κλεμμένα.

Στο Μεξικό είναι πολλά τα περιστατικά των πολιτών που παίρνουν «το νόμο στα χέρια τους» καθώς οι Αρχές καταγγέλλονται συχνά για διαφθορά ή καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περιοχή στην οποία καταγράφηκαν τα περιστατικά ελέγχεται από ένα από τα χειρότερα καρτέλ της χώρας.

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