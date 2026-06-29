Αυτόκλητος τιμωρός: Viral ο Μεξικανός «Μπάτμαν» που κυνηγά κλέφτες τη νύχτα - Τους δένει σε φανάρια

Snapshot Στην περιοχή Λάγος ντε Μορένο στο Χαλίσκο, ένας άνδρας που αποκαλείται «Μπάτμαν» δένει κλέφτες μοτοσικλετών σε φανάρια τη νύχτα.

Τουλάχιστον πέντε άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με κολλητική ταινία σε στύλους μέσα σε διάστημα 10 ημερών, με σημάδια κακοποίησης και την λέξη «κλέφτης» γραμμένη στα πρόσωπά τους.

Οι δεμένοι άνδρες απελευθερώθηκαν και έλαβαν ιατρική περίθαλψη, ενώ η αστυνομία τους θεωρεί θύματα και αναζητά τον αυτόκλητο τιμωρό.

Η αστυνομία έχει εντοπίσει δύο οχήματα που μπορεί να σχετίζονται με τα περιστατικά, αλλά δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μέχρι στιγμής.

Ο «Μπάτμαν» έχει αποκτήσει οπαδούς παρά τις έρευνες της αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Η μεξικανική αστυνομία αναζητά έναν άνδρα, στην περιοχή του Λάγος ντε Μορένο, στο Χαλίσκο, τον οποίο οι ντόπιοι αποκαλούν «Μπάτμαν» καθώς όταν πέφτει η νύχτα» βγαίνει για «κυνήγι» παρανόμων.

Φέρεται να καταδιώκει κλέφτες μοτοσικλετών στην πόλη και να τους δένει σε φανάρια.

Τουλάχιστον πέντε άνδρες βρέθηκαν αβοήθητοι, δεμένοι με κολλητική ταινία σε στύλους του δρόμου, σε διάστημα 10 ημερών, από τις 13 Ιουνίου.

?? Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles



In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026

Πολλοί από τους υπόπτους είχαν γραμμένη πρόχειρα στα πρόσωπά τους, τη λέξη «κλέφτης», σύμφωνα και με εικόνες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ δίπλα τους στέκονται τα κλεμμένα.

Σε μια φωτογραφία φαίνονται δύο άνδρες δεμένοι με κολλητική ταινία πλάτη με πλάτη στον στύλο, με μια ροζ πινακίδα πάνω από τα κεφάλια τους και ένα ποδήλατο μπροστά τους.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους δεμένους άνδρες ως θύματα και προσπαθεί να συλλάβει τον «Μπάτμαν», σύμφωνα με τις αρχές, ωστόσο ο αυτόκλητος τιμωρός έχει αποκτήσει οπαδούς...



Οι άνδρες θύματα του Μπάτμαν κατάφεραν να απελευθερωθούν από τους πασσάλους και έλαβαν ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά τους. Δεν είναι σαφές αν διερευνώνται για τις φερόμενες κλοπές.

Δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, αλλά η αστυνομία έχει εντοπίσει δύο οχήματα που ενδέχεται να συνδέονται με τα περιστατικά.