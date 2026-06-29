Καύσωνας: Γέμισαν τα νεκροτομεία στη Γαλλία - Σε απόγνωση γραφεία κηδειών, αναζητούν χώρους

Οι διοργανωτές κηδειών λένε ότι ο αριθμός των θανάτων έχει εκτοξευτεί δύο με τρεις φορές πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καύσωνας: Γέμισαν τα νεκροτομεία στη Γαλλία - Σε απόγνωση γραφεία κηδειών, αναζητούν χώρους
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γαλλία, ο καύσωνας προκάλεσε αύξηση των θανάτων δύο με τρεις φορές πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα.
  • Τα νεκροτομεία στο Παρίσι έχουν υπερπληρωθεί και δημιουργήθηκαν προσωρινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πτωμάτων.
  • Περισσότεροι από 1.400 θάνατοι καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες καύσωνα, αυξημένοι σε σχέση με τα συνήθη 900
  • 1.000 ημερησίως.
  • Το 85% των θανάτων αφορά άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, με σημαντική αύξηση θανάτων στο σπίτι, ειδικά στην περιοχή του Παρισιού.
  • Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας αναμένει περαιτέρω αύξηση θανάτων καθώς καταχωρούνται επιπλέον πιστοποιητικά θανάτου από σπίτια και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
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Έναν καταστροφικό ανθρώπινο απολογισμό αφήνει για τη Γαλλία, ο καύσωνας που έπληξε κεντρική και δυτική Ευρώπη, και κινείται πλέον ανατολικότερα, πλησιάζοντας τα Βαλκάνια.

Με θερμοκρασίες που έφτασαν ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου, στα νεκροτομεία άρχισαν να συσσωρεύονται πτώματα.

Οι υπεύθυνοι κηδειών σε όλη σχεδόν τη χώρα, δεν προλαβαίνουν να απορρίπτουν τηλεφωνήματα, καθώς λαμβάνουν εκατοντάδες κλήσεις, όμως η χωρητικότητά τους έχει εξαντληθεί.

Αν και ο αριθμός των θανάτων δεν μπορεί να καθοριστεί, καθώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα για να πιστοποιηθεί, ωστόσο αρκετοί ηλικιωμένοι φαίνεται πως έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, την πρώτη χώρα που επλήγη από τα μέσα Ιουνίου και έπειτα.

Η Δημόσια Υγεία της Γαλλίας ανέφερε περίπου 1.200 θανάτους την περασμένη Τετάρτη, όταν η χώρα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις 24 ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Mirror. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε στη συνέχεια σε πάνω από 1.400 την Πέμπτη και παρέμεινε σε 1.400 την Παρασκευή. Για να δοθεί το πλαίσιο, επιβεβαίωσε ότι ο ημερήσιος αριθμός θανάτων πριν από τον καύσωνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου, κυμαινόταν συνήθως μεταξύ 900 και 1.000.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι η εκτίμησή της για τουλάχιστον 1.000 επιπλέον θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των τριών καυτών ημερών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς θα καταφθάνουν περαιτέρω πιστοποιητικά θανάτου για όσους απεβίωσαν στο σπίτι τους και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπου η πλειοψηφία των θανάτων παραμένει μη καταγεγραμμένη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Associated Press.

Αποκάλυψε ότι το 85% των θανάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης τριήμερης περιόδου αφορούσε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση των θανάτων στο σπίτι —αύξηση κατά περίπου 40%— ειδικά στην περιοχή του Παρισιού.

Ο Δήμος επιβεβαίωσε ότι δημιουργήθηκαν δύο προσωρινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, η καθεμία με χωρητικότητα 20 πτωμάτων, για τα δημοτικά νεκροτομεία, ενώ τα νοσοκομεία της πόλης παρείχαν επιπλέον 50 θέσεις.

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