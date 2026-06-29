Θανατηφόρο ντόμινο στη διάσημη αψίδα «Kissing Elephants» της Μάλτας - Κατέρρευσε από μία βουτιά

Snapshot Ένας 26χρονος Κινέζος τουρίστας σκοτώθηκε όταν η διάσημη αψίδα «Kissing Elephants» στη Μάλτα κατέρρευσε από βουτιά Αμερικανού τουρίστα.

Η σύντροφος του θύματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 32χρονος Αμερικανός που προκάλεσε Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας που περνούσε με το τζετ σκι κάτω από τη δημοφιλή βραχώδη αψίδα «Kissing Elephants» της Μάλτας, βρήκε τραγικό θάνατο από μία φονική ακολουθία γεγονότων.

Μία βουτιά ενός 32χρονου Αμερικανού τουρίστα από τα βράχια, προκάλεσε την κατάρρευση της αψίδας, καταπλακώνοντας το τζετ σκι και το ζευγάρι των αναβατών του, σκοτώνοντας τον έναν.

Ο 26χρονος Κινέζος τζετ σκιέρ ο οποίος έκανε διακοπές με την 27χρονη σύντροφό του στη Μάλτα καταπλακώθηκε από τα βράχια, που τον καθήλωσαν στο νερό. Η σύντροφός του, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τους Times of Malta.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός διασώθηκε από διερχόμενο σκάφος, αλλά δεν νοσηλεύτηκε. Κανένας από τους τουρίστες δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Το «Kissing Elephants» είναι ένα διάσημο ορόσημο που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες εδώ και δεκαετίες.

Η τουριστική ομάδα Outdoor Explorers Malta χαρακτήρισε την κατάρρευση «μια ανυπολόγιστη τραγωδία».

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε αυτό το περιστατικό», έγραψε η ομάδα στο Facebook. «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του θύματος».