Νέα Υόρκη: Πιλότος της JetBlue ανέφερε σύγκρουση με drone λίγο πριν από την προσγείωση στο JFK

Snapshot Πιλότος πτήσης JetBlue ανέφερε σύγκρουση με drone σε ύψος περίπου 3.000 ποδών κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και ο τεχνικός έλεγχος δεν εντόπισε ζημιές ή ίχνη σύγκρουσης.

Η FAA διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και λαμβάνει πάνω από 100 αναφορές μηνιαίως για drones κοντά σε αεροδρόμια.

Υπάρχει απαγόρευση πτήσεων drones γύρω από αερολιμένες και κρίσιμες υποδομές, με αυστηρές ποινές για παραβάτες.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν αυξήσει τα μέτρα εντοπισμού και εξουδετέρωσης drones κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Snapshot powered by AI

Έρευνα για πιθανή σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με drone κατά την τελική προσέγγιση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης άρχισε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, FAA.

Το περιστατικό αφορά την πτήση 948 της JetBlue, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λας Βέγκας προς τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την FAA, ο πιλότος ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήρθε σε επαφή με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα σε ύψος περίπου 3.000 ποδών, δηλαδή σχεδόν 1.000 μέτρων, λίγο πριν από την προσγείωση.

Το συμβάν καταγράφηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 07:15 τοπική ώρα .

Η JetBlue ανέφερε από την πλευρά της ότι το πλήρωμα έκανε λόγο για «πιθανή επαφή με drone». Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά και στη συνέχεια αποσύρθηκε προσωρινά από την υπηρεσία για επιθεώρηση.

Ο τεχνικός έλεγχος δεν εντόπισε ζημιές ούτε ίχνη σύγκρουσης, σύμφωνα τόσο με την αεροπορική εταιρεία όσο και με την FAA.

Η συνομιλία με τον πύργο ελέγχου

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν απόσπασμα από τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

«Δεν μπορούσα να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, αλλά συγκρουστήκαμε με drone», ακούγεται να λέει ο πιλότος.

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ζήτησε επιβεβαίωση και ο πιλότος απάντησε ότι το drone χτύπησε το αεροσκάφος λίγο πάνω από το πιλοτήριο.

A JetBlue Airways pilot reported hitting a drone as the flight was on approach for landing at JFK Airport on Monday morning. The plane, which was coming from Las Vegas, landed safely, and the airline and FAA said no damage or evidence of collision was found during the post-flight… pic.twitter.com/vH8SY8UAIp

— CBS News (@CBSNews) June 29, 2026



Πάνω από 100 αναφορές τον μήνα

Η FAA ανέφερε ότι λαμβάνει κάθε μήνα περισσότερες από 100 ειδοποιήσεις για drones που εντοπίζονται να πετούν κοντά σε αεροδρόμια.

Η υπηρεσία έχει απαγορεύσει τις πτήσεις μη επανδρωμένων συστημάτων γύρω από αερολιμένες, κοντά σε αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και πάνω από κρίσιμες υποδομές. Σε άλλες περιοχές, οι πτήσεις drones επιτρέπονται γενικά μέχρι ύψος 400 ποδών.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να φθάσουν ακόμη και σε πολυετή φυλάκιση.

Αυξημένα μέτρα για το Μουντιάλ

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση drones κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με τον Άντριου Τζουλιάνι, αρμόδιο του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ 2026, μέχρι τα μέσα της διοργάνωσης είχαν εντοπιστεί 1.139 drones σε απαγορευμένες ζώνες πτήσης, ενώ περισσότερα από 300 είχαν «εξουδετερωθεί».

Για την προστασία των αγώνων και των σχετικών εγκαταστάσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαθέσει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.