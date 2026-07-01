Μουντιάλ 2026: Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει ήδη στείλει μία μπάλα της FIFA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και υπόσχεται ένα ακόμη πιο φιλόδοξο ταξίδι σε περίπτωση αμερικανικού θριάμβου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μουντιάλ 2026: Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η NASA έχει ήδη στείλει μια μπάλα της FIFA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ενόψει του Μουντιάλ 2026.
  • Εάν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, η NASA θα στείλει μια δεύτερη μπάλα στη Σελήνη.
  • Η μεταφορά της μπάλας στη Σελήνη θα γίνει μέσω ρομποτικού οχήματος στο πλαίσιο του σχεδίου για σεληνιακή βάση.
  • Το σχέδιο θεωρείται τεχνικά εφικτό λόγω του μικρού βάρους της μπάλας και θα εξαρτηθεί από την επιτυχία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.
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Μια ιδιαίτερη υπόσχεση έδωσε η NASA στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει της συνέχειας του Μουντιάλ 2026.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο, η NASA θα στείλει μία μπάλα της διοργάνωσης στη Σελήνη.

«Πάμε ομάδα των ΗΠΑ, κάντε αυτό που πρέπει», ανέφερε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, η NASA έχει ήδη στείλει μία μπάλα της FIFA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου από την εθνική ανδρών των ΗΠΑ, μία δεύτερη μπάλα θα ταξιδέψει ακόμη πιο μακριά.

Σύμφωνα με τον Άιζακμαν, θα μεταφερθεί στη Σελήνη μαζί με επιστημονικά όργανα, με τη βοήθεια ρομποτικού οχήματος και στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τη δημιουργία σεληνιακής βάσης τα επόμενα χρόνια.

Ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, στέλεχος της NASA και υπεύθυνος για το πρόγραμμα της σεληνιακής βάσης, εκτίμησε ότι το σχέδιο είναι τεχνικά εφικτό. «Η μπάλα είναι αρκετά ελαφριά και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με αυτόν τον όγκο. Άρα, όλα εξαρτώνται από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών», είπε, ευχόμενος καλή επιτυχία στους παίκτες.

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