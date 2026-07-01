Λίβανος: Στα άκρα ο Νετανιάχου – Διέταξε την ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ

Snapshot Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε την ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων σηράγγων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απαγόρευσε την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο πριν τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζεται από τον Νετανιάχου ως βασικός πυλώνας του «άξονα της αντίστασης» που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ έχει μειώσει τις ρουκέτες της στο 8% από τις αρχικές 150.000 και ότι έχουν σκοτωθεί 9.000 μέλη της στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ και η λιβανέζικη κυβέρνηση απορρίπτουν την ισραηλινή «ζώνη ασφαλείας» και τη θεωρούν παράνομη κατοχή. Snapshot powered by AI

Εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε τόσο σε εγκαταστάσεις στην επιφάνεια όσο και σε υπόγειες υποδομές, κυρίως σήραγγες, οι οποίες, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ για επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω σας», είπε απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς.

Ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τις ισραηλινές δυνάμεις να ενεργούν αμέσως όταν εντοπίζουν απειλή και να μην περιμένουν νέες εντολές.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο αποχώρησης των ισραηλινών μονάδων από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στον νότιο Λίβανο, έως ότου, όπως είπε, η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί πλήρως και εξαλειφθεί η απειλή που συνιστά για το Ισραήλ.

Prime Minister Netanyahu in southern Lebanon:



“Hezbollah was once the strongest pillar of Iran’s regional axis, with roughly 150,000 rockets and missiles aimed at Israel. Today, only about 8% remain. If you identify a threat to your security or to your soldiers, act… pic.twitter.com/ziUkqQ6bCN

— Open Source Intel (@Osint613) June 30, 2026



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Χεζμπολάχ βασικό πυλώνα του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», του δικτύου οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Υποστήριξε ακόμη ότι από τις περίπου 150.000 ρουκέτες που, κατά τον ίδιο, διέθετε η οργάνωση, απομένει πλέον μόλις το 8%, ενώ ανέφερε ότι στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 9.000 «τρομοκράτες».

Η Χεζμπολάχ και η κυβέρνηση του Λιβάνου απορρίπτουν τη μονομερή δημιουργία ισραηλινής «ζώνης ασφαλείας» στον νότο, κάνοντας λόγο για κατοχή και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.